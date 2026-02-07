Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd

Taylor Swift wypuściła teledysk do „Opalite”, w którym występuje gwiazdorska obsada: Graham Norton, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi i Cillian Murphy. Teledysk został napisany i wyreżyserowany przez samą Swift, a inspiracją stał się jej występ w The Graham Norton Show w ubiegłym roku.

Inspiracja The Graham Norton Show

Swift wyjaśniła na Instagramie, że pomysł zrodził się podczas promocji jej najnowszego albumu. Opisała program Nortona dla fanów spoza Wielkiej Brytanii:

„Dla tych, którzy nie znają, to brytyjski program late night, w którym Graham Norton (niesamowicie charyzmatyczny i sympatyczny gospodarz) zaprasza przypadkową grupę aktorów, artystów, muzyków itp., a my siedzimy i rozmawiamy, jakby to była kolacja.”

Wspominając moment inspiracji, Swift dodała:

„W tym momencie, podczas wywiadu natychmiast przyszedł mi do głowy pomysł. Pomyślałam, że byłoby niesamowicie, gdyby wszyscy nasi goście z The Graham Norton Show, łącznie z Grahamem, mogli wziąć udział w moim nowym teledysku.”

Opisała współpracę jako:

„To jak projekt grupowy w szkole, ale dla dorosłych i nieobowiązkowy. Ku mojej radości, wszyscy z programu zgodzili się przenieść w lata 90. razem z nami i pomóc przy teledysku. Możecie nawet rozpoznać znajome twarze z ‘The Eras Tour’.”

Fabuła i cameo w „Opalite”

Teledysk nakręcono na filmie i inspirowano reklamami z lat 90.. Opowiada historię Swift i Gleesona jako Lonely Woman i Lonely Man, którzy zamiast prawdziwych relacji wybierają przedmioty – dla niej kamień, dla niego kaktus. Po odkryciu sprayu Opalite, magicznego eliksiru leczącego samotność, trafiają do siebie, co prowadzi do niezdarnej, ale uroczej przyjaźni.

Inne cameo obejmuje:

Lewisa Capaldiego jako fotografa w centrum handlowym

Grahama Nortona opiekującego się ekspozycją Nope-alite w sklepie

Cilliana Murphy’ego jako narratora i twarz produktu Opalite

Teledysk jest dostępny na Spotify i Apple Music.

Relacja Swift z Grahamem Nortonem

To nie pierwszy występ Swift w The Graham Norton Show – gościła w programie cztery razy. Norton wcześniej chwalił jej naturalność, mówiąc:

„Ktoś taki jak Taylor Swift, która jest prawdopodobnie najsłynniejszą kobietą na świecie – to niesamowite, jak wydaje się być tak blisko normalności.”