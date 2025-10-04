Taylor Swift nie planuje kolejnej trasy w najbliższym czasie. „Nie tęsknię za reżimem koncertowym”

„Eras Tour” – rekordowa trasa koncertowa

Taylor Swift podzieliła się refleksjami na temat historycznej trasy koncertowej „Eras Tour”. W rozmowie z BBC Radio 1 piosenkarka przyznała, że myśli o trasie „każdego dnia”, ale nie ma obecnie ochoty ponownie wyruszać w światowe tournée.

Trasa „Eras Tour” przeszła do historii jako najlepiej zarabiająca w dziejach muzyki – przyniosła ponad 2 miliardy dolarów przychodu i zgromadziła ponad 10 milionów fanów na 149 koncertach.

„To był zaszczyt” – Swift o fanach i trasie

Swift podkreśliła, że to fani uczynili trasę wyjątkową: – „To był zaszczyt być częścią czegoś takiego. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś podobnego” – powiedziała. Artystka przyznała też, że choć występy były wyczerpujące fizycznie, dawały jej ogromną energię: – „Widok radości fanów dodawał mi sił, nawet gdy byłam zmęczona”.

Nowe życie po trasie

Po intensywnych dwóch latach spędzonych w trasie Swift cieszy się powrotem do normalności: – „Mam z powrotem swoje hobby, piekę, mam czas dla siebie. Nie tęsknię za reżimem koncertowym. Moje stawy są w dobrym stanie, czuję się świetnie” – dodała. Zapytana, czy odczuwa „podekscytowanie” związane z kolejną trasą, odpowiedziała szczerze: – „Nie. Jestem naprawdę zmęczona. Żeby zrobić to znowu, musiałabym zrobić to dobrze, a to ogromne wyzwanie”.

Nowy album „The Life Of A Showgirl”

Album „The Life Of A Showgirl” został nagrany w Szwecji z udziałem Maxa Martina i Shellbacka. To płyta bardzo osobista, w której Swift pokazuje kulisy swojego życia w trakcie trasy „Eras Tour”.

Krążek już pobił rekordy – to pierwszy album w historii, który przekroczył 5 milionów pre-save’ów na Spotify. Dodatkowo filmowa premiera albumu w kinach zarobiła 15 milionów dolarów w przedsprzedaży w 24 godziny.