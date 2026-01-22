CGM

Taylor Swift najmłodszą kobietą w Songwriters Hall Of Fame

Taylor obok Steviego Wondera najmłodszą autorką w historii wprowadzenia do Songwriters Hall Of Fame

2026.01.22

opublikował:

Taylor Swift najmłodszą kobietą w Songwriters Hall Of Fame

Historia sukcesu Taylor Swift

Taylor Swift została najmłodszą artystką w historii, która została wprowadzona do Songwriters Hall Of Fame. 36-letnia piosenkarka dołączyła do grona dziewięciu autorów piosenek wyróżnionych w tegorocznej edycji. Wśród nowo wprowadzonych są także Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley i Gene Simmons z KISS, Kenny Loggins, Alanis Morissette oraz Christopher „Tricky” Stewart.

Dotychczasowy rekord należał do Carole Bayer Sager, która miała 43 lata w chwili wprowadzenia w 1987 roku.

Największe przeboje Taylor Swift

Songwriters Hall Of Fame doceniło Swift za takie hity jak:

  • „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

  • „Blank Space”

  • „Anti-Hero”

  • „Love Story”

  • „The Last Great American Dynasty”

Ceremonia wprowadzenia odbędzie się 11 czerwca 2026 roku w Marriott Marquis Hotel w Nowym Jorku. Dodatkowe nagrody i wyróżnienia zostaną ogłoszone wkrótce.

Taylor Swift jako druga najmłodsza songwriterka

Popowa gwiazda stanie się również drugą najmłodszą autorką piosenek w historii wprowadzenia do Songwriters Hall Of Fame, zaraz po Stevie Wonderze, który miał 33 lata w chwili wprowadzenia w 1983 roku.

Historia Songwriters Hall Of Fame

Założona w 1969 roku, organizacja honoruje twórców piosenek, których prace reprezentują najważniejsze utwory w światowej muzyce popularnej. Z ponad dziesięciu tysięcy współczesnych autorów piosenek, w Hall Of Fame znajduje się obecnie ponad 400 członków.

Jak podkreśla Nile Rodgers, przewodniczący SHOF:

„Branża muzyczna opiera się na niezwykłym talencie twórców piosenek, którzy tworzą niezapomniane utwory. Bez ich pracy nie byłoby muzyki, koncertów ani zaangażowanych fanów. Wszystko zaczyna się od piosenki i jej twórcy.”

Najnowsze osiągnięcia Taylor Swift

Jej najnowszy album „The Life Of A Showgirl” (2025) był pierwszą płytą w historii, która przekroczyła 5 milionów pre-save’ów na Spotify i przyniosła Taylor 15. numer jeden w USA. Album sprzedał się w Wielkiej Brytanii w liczbie 304 000 egzemplarzy w ciągu trzech dni, ustanawiając największy debiut roku 2025.

W maju 2025 Swift odzyskała prawa do masterów swoich pierwszych sześciu albumów, kończąc wieloletni spór o własność katalogu. W 2024 roku została pierwszą artystką w historii, która zdobyła Grammy za Album Roku cztery razy, otrzymując statuetkę za „Midnights”.

Dodatkowo Swift wydała sześcioczęściowy serial dokumentalny na Disney+ „The End Of An Era”, który pokazywał trasę rekordowej, globalnej Eras Tour, wraz z koncertowym filmem „The Final Show”.

Tagi


Popularne newsy

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci
NEWS

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci

A$AP Rocky na koncercie w Łodzi
NEWS

A$AP Rocky na koncercie w Łodzi

Julia Wieniawa: „Ilość obleśnych komentarzy jakie dostałam jest przerażająca (…) Jestem młoda kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu seksualnego”
NEWS

Julia Wieniawa: „Ilość obleśnych komentarzy jakie dostałam jest przerażająca (…) Jestem młoda kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu seksualnego”

Wyciekły rozmowy Taylor Swift z Blake Lively o Baldonim: „Su*a wie, że coś nadchodzi, bo wyciągnął swoje cieniutki skrzypki”
NEWS

Wyciekły rozmowy Taylor Swift z Blake Lively o Baldonim: „Su*a wie, że coś nadchodzi, bo wyciągnął swoje cieniutki skrzypki”

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP
NEWS

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP

Nocowanka Wieniawy przyciąga psychofanów. Czy koleżanki z branży ją uratują?
NEWS

Nocowanka Wieniawy przyciąga psychofanów. Czy koleżanki z branży ją uratują?

Doda apeluje do Jerzego Owsiaka ws. „światełka do nieba”. Mocne słowa o fajerwerkach: „Nie możesz dawać jednym życia, by odbierać drugim”
NEWS

Doda apeluje do Jerzego Owsiaka ws. „światełka do nieba”. Mocne słowa o fajerwerkach: „Nie możesz dawać jednym życia, by odbierać drugim”

Polecane

CGM
Brooklyn Beckham planuje napisać książkę. Syn członkini Spice Girl zdradzi rodzinne sekrety?

Brooklyn Beckham planuje napisać książkę. Syn członkini Spice Girl zdr ...

Konflikt w rodzinie Beckhamów narasta

45 minut temu

CGM
Lola Young, Olivia Dean i Sam Fender zdobyli najwięcej nominacji do BRIT Awards 2026

Lola Young, Olivia Dean i Sam Fender zdobyli najwięcej nominacji do BR ...

BRIT Awards 2026 po raz pierwszy w Manchesterze

50 minut temu

CGM
Jack White kpi z Donalda Trumpa po „chaotycznej” konferencji: „Me do accomplishments!”

Jack White kpi z Donalda Trumpa po „chaotycznej” konferencji: „Me do a ...

Jack White wyśmiewa konferencję prezydenta

54 minuty temu

CGM
Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuac ...

Grande odpowiada na oskarżenia

1 godzinę temu

CGM
Edyta Górniak twierdzi, że została oszukana przez księgową. Prokuratura podjęła decyzję niekorzystną dla wokalistki

Edyta Górniak twierdzi, że została oszukana przez księgową. Prokuratur ...

Oficjalne stanowisko prokuratury

1 godzinę temu

CGM
Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istniej ...

Czy nagranie ujrzy światło dzienne?

2 godziny temu