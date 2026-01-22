Taylor Swift najmłodszą kobietą w Songwriters Hall Of Fame

Historia sukcesu Taylor Swift

Taylor Swift została najmłodszą artystką w historii, która została wprowadzona do Songwriters Hall Of Fame. 36-letnia piosenkarka dołączyła do grona dziewięciu autorów piosenek wyróżnionych w tegorocznej edycji. Wśród nowo wprowadzonych są także Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley i Gene Simmons z KISS, Kenny Loggins, Alanis Morissette oraz Christopher „Tricky” Stewart.

Dotychczasowy rekord należał do Carole Bayer Sager, która miała 43 lata w chwili wprowadzenia w 1987 roku.

Największe przeboje Taylor Swift

Songwriters Hall Of Fame doceniło Swift za takie hity jak:

„All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

„Blank Space”

„Anti-Hero”

„Love Story”

„The Last Great American Dynasty”

Ceremonia wprowadzenia odbędzie się 11 czerwca 2026 roku w Marriott Marquis Hotel w Nowym Jorku. Dodatkowe nagrody i wyróżnienia zostaną ogłoszone wkrótce.

Taylor Swift jako druga najmłodsza songwriterka

Popowa gwiazda stanie się również drugą najmłodszą autorką piosenek w historii wprowadzenia do Songwriters Hall Of Fame, zaraz po Stevie Wonderze, który miał 33 lata w chwili wprowadzenia w 1983 roku.

Historia Songwriters Hall Of Fame

Założona w 1969 roku, organizacja honoruje twórców piosenek, których prace reprezentują najważniejsze utwory w światowej muzyce popularnej. Z ponad dziesięciu tysięcy współczesnych autorów piosenek, w Hall Of Fame znajduje się obecnie ponad 400 członków.

Jak podkreśla Nile Rodgers, przewodniczący SHOF:

„Branża muzyczna opiera się na niezwykłym talencie twórców piosenek, którzy tworzą niezapomniane utwory. Bez ich pracy nie byłoby muzyki, koncertów ani zaangażowanych fanów. Wszystko zaczyna się od piosenki i jej twórcy.”

Najnowsze osiągnięcia Taylor Swift

Jej najnowszy album „The Life Of A Showgirl” (2025) był pierwszą płytą w historii, która przekroczyła 5 milionów pre-save’ów na Spotify i przyniosła Taylor 15. numer jeden w USA. Album sprzedał się w Wielkiej Brytanii w liczbie 304 000 egzemplarzy w ciągu trzech dni, ustanawiając największy debiut roku 2025.

W maju 2025 Swift odzyskała prawa do masterów swoich pierwszych sześciu albumów, kończąc wieloletni spór o własność katalogu. W 2024 roku została pierwszą artystką w historii, która zdobyła Grammy za Album Roku cztery razy, otrzymując statuetkę za „Midnights”.

Dodatkowo Swift wydała sześcioczęściowy serial dokumentalny na Disney+ „The End Of An Era”, który pokazywał trasę rekordowej, globalnej Eras Tour, wraz z koncertowym filmem „The Final Show”.