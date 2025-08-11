T-Hood nie żyje. Raper zginął po postrzale, do którego doszło podczas rodzinnej kłótni

>

Tragiczne wydarzenia w stanie Georgia

Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Policji Hrabstwa Gwinnett, funkcjonariusze zostali wezwani około godziny 19:00 do domu przy Lee Rd po zgłoszeniu domowej kłótni, która przerodziła się w strzelaninę.

Policja i służby ratunkowe natychmiast udzieliły pomocy rannemu raperowi, a następnie przewieziono go do pobliskiego szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, Tevin Hood zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Śledztwo w sprawie śmierci T-Hooda

Policja potwierdziła, że jedna osoba została zatrzymana na miejscu zdarzenia i jest obecnie przesłuchiwana przez detektywów. Sprawa traktowana jest jako zabójstwo, a motyw wciąż jest ustalany. Władze zaznaczają, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Kariera i największe hity T-Hooda

T-Hood zdobył rozgłos w amerykańskiej scenie rapowej dzięki utworom: „Ready 2 Go”, „Percolator”, „Girls in the Party” czy „Big Booty” (nagrany z B.o.B.).

Był ceniony za swój charakterystyczny styl i niezależne podejście do muzyki.