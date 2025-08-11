Szukaj
CGM

T-Hood nie żyje. Raper zginął po postrzale, do którego doszło podczas rodzinnej kłótni

Artysta miał 33 lata

2025.08.11

opublikował:

T-Hood nie żyje. Raper zginął po postrzale, do którego doszło podczas rodzinnej kłótni

T-Hood, znany z takich utworów jak „Ready 2 Go” czy „Percolator”, zmarł w wieku 33 lat po tragicznym postrzeleniu w stanie Georgia. Według lokalnych mediów do zdarzenia doszło w piątek, 8 sierpnia 2025 roku, w miejscowości Snellville.

@cgm.pl Bedoes 2115 na Stadionie Narodowym🙌 #bedoes #2115 #cgm #cgmpl ♬ dźwięk oryginalny – CGM.PL

>

Tragiczne wydarzenia w stanie Georgia

Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Policji Hrabstwa Gwinnett, funkcjonariusze zostali wezwani około godziny 19:00 do domu przy Lee Rd po zgłoszeniu domowej kłótni, która przerodziła się w strzelaninę.

Policja i służby ratunkowe natychmiast udzieliły pomocy rannemu raperowi, a następnie przewieziono go do pobliskiego szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, Tevin Hood  zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Śledztwo w sprawie śmierci T-Hooda

Policja potwierdziła, że jedna osoba została zatrzymana na miejscu zdarzenia i jest obecnie przesłuchiwana przez detektywów. Sprawa traktowana jest jako zabójstwo, a motyw wciąż jest ustalany. Władze zaznaczają, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Kariera i największe hity T-Hooda

T-Hood zdobył rozgłos w amerykańskiej scenie rapowej dzięki utworom: „Ready 2 Go”, „Percolator”, „Girls in the Party” czy „Big Booty” (nagrany z B.o.B.).

Był ceniony za swój charakterystyczny styl i niezależne podejście do muzyki.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

Niezależność w branży muzycznej

W wywiadzie z 2020 roku dla DGB Media, raper podkreślał, że woli działać bez wsparcia dużych wytwórni.

„Zachęcam wielu artystów do pozostania niezależnymi. Wytwórnie często nie wiedzą, co się dzieje. Internet kontroluje branżę muzyczną” – mówił T-Hood.

Dodawał także, że nie chce „być dłużny” wytwórniom ani oddawać im części swojego dorobku.

Filozofia życia T-Hooda

Dla artysty najważniejsze było, aby praca dawała mu radość i satysfakcję.

„Zawsze mówiono mi, żebym kochał to, co robię. Trzeba być szczęśliwym z tego, co się ma” – podkreślał w rozmowie.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”
NEWS

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”

„Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem”- diss Bedeosa na Eripe, wers po wersie
NEWS

„Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem”- diss Bedeosa na Eripe, wers po wersie

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”
NEWS

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”

„Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek, taki wujek, co dotyka dzieci chuj*m”, czyli o czym dokładnie jest diss Eripe na Bedoesa
NEWS

„Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek, taki wujek, co dotyka dzieci chuj*m”, czyli o czym dokładnie jest diss Eripe na Bedoesa

Domniemana córka Freddiego Mercury’ego zabiera głos: „Nie chciałam dzielić się moim tatą z całym światem”
NEWS

Domniemana córka Freddiego Mercury’ego zabiera głos: „Nie chciałam dzielić się moim tatą z całym światem”

Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Palestyny
NEWS

Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Palestyny

Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo sprzedają swoją prywatę”
NEWS

Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo sprzedają swoją prywatę”

Polecane

CGM
Sentino przeprasza wszystkich i zapowiada nowy album inspirowany muzyką flamenco

Sentino przeprasza wszystkich i zapowiada nowy album inspirowany muzyk ...

"Muzyka o bólu, zdradzie, przyjaźni, miłości i samotności"

35 sekund temu

CGM
Jakub Rzeźniczak zagra w zespole, w którym grał Quebonafide. Niespodziewany powrót do okręgówki

Jakub Rzeźniczak zagra w zespole, w którym grał Quebonafide. Niespodzi ...

Transfer Rzeźniczaka do Mazura Radzymin wywołał spore zainteresowanie

53 minuty temu

CGM
Zespół Kneecap krytykuje norweski rząd i przemysł festiwalowy za inwestycje powiązane z Izraelem

Zespół Kneecap krytykuje norweski rząd i przemysł festiwalowy za inwes ...

Kontrowersyjny komunikat podczas Øyafestivalen

1 godzinę temu

CGM
Doda w seksownym stroju króliczka świętuje imieniny w Hiszpanii

Doda w seksownym stroju króliczka świętuje imieniny w Hiszpanii

Gwiazda relacjonuje swój wakacyjny wypad w sieci

1 godzinę temu

CGM
U2 komentuje ludobójstwo Izraela w Strefie Gazy. Ostre słowa Bono o „skrajnie prawicowym rząd” Netanjahu

U2 komentuje ludobójstwo Izraela w Strefie Gazy. Ostre słowa Bono o „s ...

„Nie ma usprawiedliwienia dla brutalności"

2 godziny temu

CGM
Wielki powrót do „The Voice Senior” po trzech latach przerwy

Wielki powrót do „The Voice Senior” po trzech latach przerwy

Poznaliśmy nazwiska wszystkich trenerów nowej edycji

2 godziny temu