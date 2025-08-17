Szef Universalu o Drake’u: „Dlaczego miałbym sabotować artystę, w którego karierę zainwestowaliśmy setki milionów dolarów”

Szukaj
CGM

2025.08.17

opublikował:

Sir Lucian Grainge odpowiada na zarzuty Drake’a: „To absurd!”

Szef Universal Music Group, Sir Lucian Grainge, zdecydowanie odrzucił oskarżenia, jakoby miał celowo sabotować karierę Drake’a podczas premiery diss tracku Kendricka Lamara – „Not Like Us”.

Grainge: „Zainwestowaliśmy setki milionów w Drake’a”

W oficjalnym oświadczeniu Grainge podkreślił, że insynuacje ze strony rapera są „bezpodstawne i niedorzeczne”. Dodał także, że pozycja jednego z najważniejszych menedżerów w branży muzycznej nie pozwala mu zajmować się codziennymi operacjami, takimi jak zatwierdzanie okładek czy teledysków.

– „Dlaczego miałbym sabotować artystę, w którego karierę zainwestowaliśmy setki milionów dolarów?” – pytał retorycznie Grainge.

Interscope odpowiada za „Not Like Us”

Grainge zaznaczył, że nie miał żadnego wpływu na premierę utworu Kendricka Lamara, ponieważ to Interscope Records, spółka zależna UMG, odpowiadała za jego wydanie. Sam dyrektor generalny przyznał, że po raz pierwszy usłyszał kawałek dopiero po jego oficjalnej premierze.

Drake domaga się dokumentów od UMG

Drake w swoim wniosku sądowym zażądał, aby UMG przedstawiło wszelkie dokumenty, które mogłyby wskazywać na udział Grainge’a w publikacji kawałka „Not Like Us”. Jednak sam Grainge przyznał, że traktuje te zarzuty jak kolejne ataki wizerunkowe, które towarzyszą jego pozycji od lat.

 

