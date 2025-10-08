Syn Suge’a Knighta chce walczyć z Marcinem Najmanem. „Cała Ameryka się z niego śmieje!”

Do sieci trafiło nagranie, w którym Suge J Knight, syn założyciela Death Row Records – Suge’a Knighta, rzuca wyzwanie Marcinowi Najmanowi. Amerykanin chce zmierzyć się z Polakiem podczas charytatywnej gali Furia League, która ma odbyć się w Kaliszu.

– „W Ameryce śmieją się już z Najmana. Chcę przyjechać do Polski, by pokazać, że walka może być o honor, nie o pieniądze” – mówi Suge J Knight w viralowym nagraniu, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Syn Suge’a Knighta: „To walka o honor, nie o pieniądze”

Suge J Knight, którego ojciec był producentem takich gwiazd jak Dr. Dre, Snoop Dogg czy 2Pac, podkreśla, że jego wyzwanie nie ma nic wspólnego z zarobkiem. Walka z Marcinem Najmanem ma mieć charakter czysto charytatywny.

– „Nie chodzi o pieniądze. To walka o honor – mój, mojego ojca i naszej rodziny” – napisał Knight na Instagramie.

Według zapowiedzi, obaj zawodnicy mieliby zmierzyć się bez honorariów, a sam pojedynek miałby upamiętnić dziedzictwo legendarnego gangsta rapu i symbolicznie połączyć świat muzyki z freak fightem.

Furia League – nowa era freak fightów w Polsce

Propozycja Suge’a J Knighta pojawiła się w momencie, gdy gale typu freak fight biją w Polsce rekordy popularności. Jeśli do walki rzeczywiście dojdzie, Furia League może okazać się najgłośniejszym wydarzeniem tego typu w historii polskiego internetu.

Co ciekawe, Marcin Najman miał już wcześniej walczyć w Kaliszu – w pojedynku z Wojciechem Bartnikiem. Wówczas jednak nie pojawił się na gali. Na tej samej imprezie odbył się pierwszy w Polsce freak fight, w którym wystąpiła Zula Walkowiak znana z programu Top Model.

Suge J Knight w polskiej muzyce – współpraca z Elitą Kaliską

To nie pierwszy raz, kiedy Suge J Knight pojawia się w polskim kontekście artystycznym. Na początku roku wziął udział w nagraniu singla „Ocean Krwi” grupy Elita Kaliska, powracającej po 25 latach. W swoim wersie odpowiedział Eminemowi na jego diss skierowany w stronę ojca – Suge’a Knighta seniora.

Piosenka wzbudziła zainteresowanie i była opisywana przez największe światowe serwisy rapowe. To właśnie dzięki niej Knight zdobył w Polsce liczne grono fanów i zyskał rozpoznawalność w naszym kraju.

Czy Marcin Najman przyjmie wyzwanie?

Na razie Marcin Najman nie odniósł się do wyzwania rzuconego przez syna Suge’a Knighta. Jeśli jednak do pojedynku faktycznie dojdzie, światowe media z pewnością zwrócą oczy na Polskę. Walka między Suge J Knightem a Marcinem Najmanem mogłaby przejść do historii jako jedno z najbardziej zaskakujących wydarzeń w świecie freak fightów.