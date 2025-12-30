Sylwester w TV Republika 2025. Stacja ogłosiła kolejnego wykonawcę z zagranicy 

Sylwester w telewizji to dla wielu widzów stały element pożegnania starego roku. TV Republika po raz kolejny zaprasza swoich odbiorców na plenerową imprezę sylwestrową w Chełmie, zapowiadając nie tylko polskich wykonawców, ale również kolejne zagraniczne gwiazdy, które wystąpią podczas transmisji.

Kto poprowadzi sylwestra TV Republika?

Wydarzenie sylwestrowe TV Republika poprowadzą znane twarze stacji: Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak oraz Adrian Borecki. To oni będą towarzyszyć widzom w ostatnich godzinach 2025 roku i wprowadzą ich w noworoczną atmosferę.

Disco polo na pierwszym planie

Podobnie jak w poprzednich latach, na scenie TV Republika nie zabraknie muzyki disco polo, która od lat cieszy się dużą popularnością wśród widzów stacji. W Chełmie wystąpią m.in.:

Bayer Full

Afterparty

Playboys

Topy

Defis

Weekend

Jednak organizatorzy podkreślają, że tegoroczny sylwester to nie tylko polska scena taneczna.

Zagraniczne gwiazdy sylwestra TV Republika

TV Republika postawiła również na międzynarodowe gwiazdy muzyki tanecznej. Już wcześniej potwierdzono udział zespołu Fun Factory, znanego z hitu „I Wanna Be with U”. Na scenie pojawi się także Fancy, niemiecko-hiszpański artysta, który zasłynął utworami „Flames of Love” oraz „Lady of Ice”.

Kolejną zagraniczną formacją będzie włoska grupa Corona, kojarzona z przebojami lat 90. Jak ujawnił serwis Plejada, do grona wykonawców dołączyła również szwedzka piosenkarka Velvet, znana z utworów „Mi Amore” oraz „Fix Me”.

TV Republika, TVP czy Polsat – gdzie oglądać sylwestra?

Sylwestrowa rywalizacja telewizyjna co roku budzi emocje. Widzowie będą mogli wybierać pomiędzy propozycjami TV Republika, TVP oraz Polsatu, które również przygotowały własne koncerty noworoczne. TV Republika stawia na połączenie disco polo i zagranicznych hitów, licząc na wierną widownię.