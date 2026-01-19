CGM

Suwal prezentuje nowy singiel „Tygrys”. Intymna opowieść o końcach i odwadze

Nostalgia, metafory i filmowy klimat

Suwal wraca z nowym singlem „Tygrys” – osobistym i dojrzałym utworem balansującym na styku popu i filmowego folku. To kompozycja o zamykaniu ważnego etapu, konfrontacji z własnymi demonami i odnajdywaniu odwagi mimo lęku, który wciąż czai się pod powierzchnią.

„Tygrys” wyróżnia się metaforycznym tekstem, w którym pojawiają się symbole znane z dzieciństwa, nostalgia i subtelne obrazy emocjonalne. Całość dopełnia emocjonalny wokal Suwala oraz filmowa, poruszająca produkcja, budująca intymny, refleksyjny nastrój.

To propozycja skierowana do słuchaczy ceniących chillowe, alternatywne i melancholijne brzmienia, w których liczy się nie tylko melodia, ale i historia.

Nowy etap w karierze artysty

Suwal przez lata budował swoją pozycję jako producent i DJ na scenie hip-hopowej i R&B. Jego dorobek obejmuje m.in. utwory z ponad 20 milionami odtworzeń, a w szczytowym momencie przyciągał ponad 600 tysięcy słuchaczy miesięcznie. Jako DJ występował na największych scenach, w tym na Open’er Festivalu.

Teraz artysta konsekwentnie zmienia perspektywę – staje przy mikrofonie i rozpoczyna nowy rozdział kariery jako solowy wokalista i storyteller. „Tygrys” to kolejny krok w tym kierunku i zapowiedź regularnie publikowanych autorskich numerów.

