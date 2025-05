Suge Knight osiąga ugodę, by uniknąć ponownego procesu

Suge Knight osiągnął ugodę w sprawie dotyczącej zabójstwa Terry’ego Cartera, którego potrącił samochodem w 2015 roku. Zgodnie z informacjami Rolling Stone, Knight zgodził się zapłacić rodzinie Cartera 1,5 miliona dolarów podczas rozprawy sądowej w dniu 29 kwietnia, mimo że jeszcze kilka dni wcześniej rozważał możliwość ponownego procesu. Poprzedni proces, który odbył się w 2022 roku, został uznany za nieważny, ponieważ ława przysięgłych nie była w stanie dojść do jednogłośnej decyzji – 7 głosów było za uznaniem Knighta za winnego.

Podział odszkodowania

Kwota 1,5 miliona dolarów zostanie równomiernie podzielona między wdowę po Carterze, Lillian i ich dwie córki, Nekayę i Crystal, po 500 tysięcy dolarów dla każdej.

Problemy z prawnikiem i decyzja o procesie

Przed zatwierdzeniem umowy, Knight zapytał o możliwość rozpoczęcia procesu bez swojego prawnika, Davida Kennera, który od kilku tygodni starał się wycofać z reprezentowania go. Sędzia Long oświadczył, że wybór ławy przysięgłych rozpocznie się w czwartek, bez dalszych opóźnień, zaznaczając: „Nie będzie już żadnych kolejnych odroczeń. Sprawa przekroczyła już wszystkie limity czasowe.”

Lillian Carter o decyzji o ugodzie

Chociaż Lillian nie była zadowolona z wyniku ugody, przyznała, że takie rozwiązanie jest lepsze niż ponowne przeżywanie procesu.

„Nie jestem zadowolona z wyniku tego, wcale, ale nie chcę dawać mu kolejnej okazji, by robił z tego cyrk i zachowywał się jak głupek,” powiedziała. „Może ktoś go dźgnie w więzieniu.”

Knight przyznaje się do winy, ale nie uważa się za winnego

Suge Knight przyznał się do nieumyślnego zabójstwa Terry’ego Cartera, 55-letniego mężczyzny, po kłótni na planie filmu Straight Outta Compton w dniu 29 stycznia 2015 roku. Miesiąc po przyznaniu się do winy, sąd w Los Angeles skazał go na 28 lat więzienia, które obecnie odbywa.

Rodzina Cartera domaga się 81 milionów dolarów odszkodowania

Rodzina Cartera pozwała Knighta za śmierć, a ich prawnik oświadczył w 2022 roku, że powinni otrzymać 81 milionów dolarów odszkodowania.

Suge Knight przeprasza rodzinę Carterów

„Terry był moim przyjacielem. Na pewno nie zrobiłem tego celowo. Nie zrobiłem tego, by mu zaszkodzić,” powiedział Knight w wywiadzie po zawarciu ugody. „Jednym z powodów, dla których doszło do ugody, jest szacunek, jakim darzę Terry’ego, a to oznacza, że mam szacunek także dla jego rodziny. Nie chciałem ich narażać na więcej bólu.”

Dodał: „Nie uważam, że zrobiłem coś złego. Nigdy bym tego nie zrobił. Ale muszę przeprosić rodzinę, bo to, przez co musieli przejść, było dla nich bardzo trudne.”