„Stałem się własną karykaturą” – Kazik wydał oświadczenie w sprawie koncertu w Zielonej Górze. Muzyk przepraszam i zapowiada, że musi zwolnić.

2025.12.01

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Kazik Staszewski opublikował obszerne oświadczenie po przerwanym i nieudanym koncercie w Zielonej Górze. Artysta wprost przyznał, że jego niedyspozycja była wynikiem błędnych decyzji, przeprosił fanów oraz zapowiedział poważne zmiany w swojej działalności koncertowej.

W oświadczeniu Kazik wyjaśnił, że w trosce o zdrowie sięgnął po środki mające uchronić go przed covidem oraz złagodzić ból brzucha. Jak podkreślił, w połączeniu z alkoholem zadziałały one odwrotnie niż zamierzał:

„W trosce o swoje zdrowie sięgnąłem po środki, które w połączeniu z alkoholem zadziałały zupełnie odwrotnie. Była to poważna lekkomyślność, za którą szczerze żałuję”.

Muzyk przeprosił wszystkich fanów, którzy przyszli na koncert, oraz zadeklarował gotowość do zwrotu kosztów tym, którzy poczuli się zawiedzeni.

Przeprosiny dla zespołu i ekipy

W dalszej części oświadczenia Kazik zwrócił się również do muzyków Kultu i całego zaplecza technicznego:

„Przepraszam kolegów z zespołu i całą ekipę za dyskomfort i wstyd podczas prawie trzech godzin obecności na scenie”.

„Mój czas nadszedł” – Kazik zapowiada ograniczenie koncertów

Po rozmowach z rodziną Kazik podjął decyzję o znacznym ograniczeniu działalności koncertowej od 2027 roku. Przyznał, że intensywne tempo pracy go przerosło:

„Stałem się własną karykaturą. Jest tego wszystkiego za dużo. W 2027 roku Kult zagra bardzo ograniczoną, minimalną ilość koncertów”.

W 2025 roku muzyk zagra aż 104 koncerty, co – jak podkreślił – przekracza jego możliwości.

Koncerty zakontraktowane zostaną zagrane

Kazik zapewnił, że wszystkie już zakontraktowane występy się odbędą, jednak później konieczne będzie „zwolnienie tempa”.

Zwrot biletów – gdzie się zgłaszać?

Osoby, które chcą ubiegać się o zwrot kosztów za koncert w Zielonej Górze, mogą to zrobić poprzez:

 

