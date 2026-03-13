CGM

Spotify odnotowuje rosnącą popularność muzyki pop w językach innych niż angielski

Rosnące znaczenie muzyki międzynarodowej

Według raportu Spotify, coraz więcej utworów popowych w językach innych niż angielski trafia na globalne listy przebojów, co świadczy o rosnącym znaczeniu muzyki międzynarodowej.

Globalna lista i różnorodność językowa

Streamingowy gigant podał, że w zeszłym roku 16 utworów w różnych językach znalazło się na Global Top 50 Spotify (źródło: The Times). To dwukrotnie więcej niż w 2020 roku. Wśród języków znalazły się m.in. koreański, hiszpański, arabski, indonezyjski, turecki i portugalski.

Rosnącą popularność odnotowano również w gatunkach takich jak brazylijskie Funk, którego publiczność zwiększyła się o 36% w ciągu ostatnich pięciu lat, oraz K-pop i Trap Latino, które zyskały odpowiednio 31% i 29% słuchaczy.

Chociaż według raportu IFPI w globalnym zestawieniu Top 20 najlepiej sprzedających się albumów w zeszłym roku 14 było w całości po angielsku, coraz więcej artystów nieanglojęzycznych, jak grupy K-pop Enhypen, Stray Kids i Seventeen, również odnotowuje sukcesy.

Przykłady hitów nieanglojęzycznych

W zeszłym tygodniu na Spotify najczęściej odtwarzane utwory zawierały m.in. kawałki:

  • Bad Bunny

  • Tyla

  • Tems

  • Peso Pluma

  • Jung Kook i Jin

  • BLACKPINK

  • Rauw Alejandro

Na brytyjskiej liście najlepiej sprzedających się piosenek 2025 roku jedynie dwa utwory były częściowo nieanglojęzyczne: „APT.” Rosé & Bruno Mars oraz „Golden” z soundtracku K-pop Demon Hunters, wykonywany przez Huntr/x.

BBC News podkreśla, że trend ten rośnie od 2017 roku – tego samego roku, gdy streaming wyprzedził sprzedaż fizyczną jako główne źródło przychodu w branży muzycznej.

Czynniki wspierające trend w 2026 roku

Spotify przewiduje, że popularność muzyki w językach innych niż angielski będzie rosnąć w 2026 roku dzięki:

  • nowemu EP BLACKPINK

  • niezapomnianemu występowi Bad Bunny podczas przerwy Super Bowl

  • nadchodzącej stadionowej trasie od reaktywowanego BTS

  • zachwycającemu występowi Rosalíi na BRIT Awards 2026

Podczas BRIT Awards Rosalía zaprosiła na scenę gościa specjalnego Bjork i wykonała utwory ze swojego albumu „LUX”, śpiewając w 13 różnych językach. Album został oceniony na pięć gwiazdek przez NME i znalazł się w zestawieniu najlepszych płyt roku. Utwór „Reliquia” z albumu uplasował się na siódmym miejscu w rankingu 50 najlepszych piosenek 2025 roku.

Artystka ma zaplanowaną ogólnoświatową trasę w 2026 roku, obejmującą daty w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej.

Rosalía wcześniej komentowała, że śpiewanie w różnych językach pozwala jej wychodzić ze strefy komfortu i jest w tym „przeciwieństwem” Bad Bunny. Później broniła swojego stanowiska, tłumacząc, że komentarze były wyjęte z kontekstu i nie chodziło o rywalizację z gwiazdorem z Puerto Rico.

