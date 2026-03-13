Spotify odnotowuje rosnącą popularność muzyki pop w językach innych niż angielski

Według raportu Spotify, coraz więcej utworów popowych w językach innych niż angielski trafia na globalne listy przebojów, co świadczy o rosnącym znaczeniu muzyki międzynarodowej.

Globalna lista i różnorodność językowa

Streamingowy gigant podał, że w zeszłym roku 16 utworów w różnych językach znalazło się na Global Top 50 Spotify (źródło: The Times). To dwukrotnie więcej niż w 2020 roku. Wśród języków znalazły się m.in. koreański, hiszpański, arabski, indonezyjski, turecki i portugalski.

Rosnącą popularność odnotowano również w gatunkach takich jak brazylijskie Funk, którego publiczność zwiększyła się o 36% w ciągu ostatnich pięciu lat, oraz K-pop i Trap Latino, które zyskały odpowiednio 31% i 29% słuchaczy.

Chociaż według raportu IFPI w globalnym zestawieniu Top 20 najlepiej sprzedających się albumów w zeszłym roku 14 było w całości po angielsku, coraz więcej artystów nieanglojęzycznych, jak grupy K-pop Enhypen, Stray Kids i Seventeen, również odnotowuje sukcesy.

Przykłady hitów nieanglojęzycznych

W zeszłym tygodniu na Spotify najczęściej odtwarzane utwory zawierały m.in. kawałki:

Bad Bunny

Tyla

Tems

Peso Pluma

Jung Kook i Jin

BLACKPINK

Rauw Alejandro

Na brytyjskiej liście najlepiej sprzedających się piosenek 2025 roku jedynie dwa utwory były częściowo nieanglojęzyczne: „APT.” Rosé & Bruno Mars oraz „Golden” z soundtracku K-pop Demon Hunters, wykonywany przez Huntr/x.

BBC News podkreśla, że trend ten rośnie od 2017 roku – tego samego roku, gdy streaming wyprzedził sprzedaż fizyczną jako główne źródło przychodu w branży muzycznej.

Czynniki wspierające trend w 2026 roku

Spotify przewiduje, że popularność muzyki w językach innych niż angielski będzie rosnąć w 2026 roku dzięki:

nowemu EP BLACKPINK

niezapomnianemu występowi Bad Bunny podczas przerwy Super Bowl

nadchodzącej stadionowej trasie od reaktywowanego BTS

zachwycającemu występowi Rosalíi na BRIT Awards 2026

Podczas BRIT Awards Rosalía zaprosiła na scenę gościa specjalnego Bjork i wykonała utwory ze swojego albumu „LUX”, śpiewając w 13 różnych językach. Album został oceniony na pięć gwiazdek przez NME i znalazł się w zestawieniu najlepszych płyt roku. Utwór „Reliquia” z albumu uplasował się na siódmym miejscu w rankingu 50 najlepszych piosenek 2025 roku.

Artystka ma zaplanowaną ogólnoświatową trasę w 2026 roku, obejmującą daty w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej.

Rosalía wcześniej komentowała, że śpiewanie w różnych językach pozwala jej wychodzić ze strefy komfortu i jest w tym „przeciwieństwem” Bad Bunny. Później broniła swojego stanowiska, tłumacząc, że komentarze były wyjęte z kontekstu i nie chodziło o rywalizację z gwiazdorem z Puerto Rico.