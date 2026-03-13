bambi rozlicza się z rzeczywistością w bardzo osobistym kawałku: „W jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę”

bambi wraca z niezwykle osobistym singlem „Let It Be”, który miał premierę o północy. To drugi – po utworze „Widziałam już wszystko” – singiel zapowiadający nowy etap w karierze artystki po odejściu z wytwórni Baila Ella Records.

Nowa piosenka pokazuje zupełnie inną stronę Michaliny. „Let It Be” to emocjonalny, popowy utwór, w którym artystka rozlicza się z trudnymi doświadczeniami ostatnich lat – od presji sceny przez stratę, po depresję.

Nowy etap w karierze bambi

Singiel zapowiada wyraźny zwrot stylistyczny i wizerunkowy. Za produkcję utworu odpowiadają Francis, Charlie Moncler, Urbański oraz Krzysztof Falkowski.

Już w pierwszych wersach bambi daje do zrozumienia, że ma ambitne plany wykraczające poza polską scenę muzyczną:

„Mój sufit poza granicami tego kraju. Kocham Polskę, ale wiem, że dla mnie to za mało”.

Początkowo utwór może sprawiać wrażenie typowego rapowego bragga, jednak szybko zmienia się w bardzo szczere wyznanie artystki.

Presja koncertów i emocjonalne załamanie

Jednak już po chwili bambi śpiewa:

Sold out trasa, ale nowa, ale (Break),

breakdown, jakby kończyła się droga

Zobaczyłam twarze ludzi, których znałam od zawsze

Nie czułam, że to sukces, tylko dramat jak Hamlet (Yeah, yeah)

Zjazd co koncert (Yeah), no i płacz co koncert (Yeah)

Robię scenę co koncert, tak mi mówisz co koncert (Yeah)

W głowie zbieram historię (Yeah), jakbym pisała książkę

Wpadam powoli w obłęd, nic już nie będzie gorsze (Yeah, yeah)

Podpinają mi mikrofon i prostują moje włosy

Kiedy nieprzytomna leżę na kanapie

Obok głosy, że pięć minut już się kończy i mam wstawać albo żegnać

Bo nikt nie zatrzyma ludzi, jakby mieli już uciekać

Podnosi mnie mój chłopak, przyjaciółki, no i trema

Wchodzę od razu na scenę, modląc się o trochę szczęścia

W głowie widzę karuzelę, ale krzyczę jeszcze głośniej

Bo czuję, że umieram, ale dla was żyć jest prościej

Podziękowanie za wsparcie do fanów i innych artystów

W drugiej zwrotce artystka dziękuje za wsparcie:

Ja po prostu daję ludziom to, co czują w swoich sercach (Yeah)

Dziękuję wam za wsparcie i każdemu artyście

Nie zapomnę o tym nigdy i to bezapelacyjnie

Hejt i ciągła ocena w internecie

Jednym z najmocniejszych fragmentów utworu jest rozliczenie z hejtem i ciągłym ocenianiem w mediach społecznościowych.

Hejtują mój uśmiech, no to przestałam się śmiać przed kamerą

Czego jeszcze nie wypada robić przed kamerą?

Jak mam chodzić przed kamerą? Jak mam mówić przed kamerą?

Czemu, kurwa, każdy ruch przed kamerą?

„Nie nadaję się do tego” — ta myśl przez ostatni rok zabijała moje ego

Potem na nowo, na nowo żyję raz i Aperol

Potem na nowo, na nowo czuję się tylko jak zero

Nie byłam nigdy ideałem, nigdy nie będę

Ale staram się jak mogę, żeby dla was żyć lepiej

W jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę

Do dzisiaj czasem płaczę, trochę częściej niż czasem

Moje ciało oglądają z każdej strony jak lalkę

Sama nie wiem, kiedy zaczęłam codziennie toczyć walkę z nim

Refren inspirowany Beatlesami

Refren nawiązuje do klasycznego utworu The Beatles „Let It Be”. W interpretacji bambi ma on symbolizować pogodzenie się z przeszłością i próbę rozpoczęcia wszystkiego od nowa.

I wierze, że na zawsze będę stała tu

Let it be i już zostawcie każdy stary ból

W moich rękach trzymam sukces, chcę go nazwać „mój”

Wątki zdrowia psychicznego

W trzeciej zwrotce pojawia się również odniesienie do leczenia depresji – artystka wspomina lek Wellbutrin, stosowany m.in. w terapii zaburzeń nastroju. Fragment ten sugeruje, że ostatnie lata mogły być dla raperki okresem poważnych problemów emocjonalnych.

Uważaj, komu ufasz, bo Ci wyparuje milion

Dopóki nie warto, nikt tu nie zapamiętuje imion

Teraz zrozumiałam, że nigdy nie było moją winą

To, że na każdy krzyk tylko odpowiadałam ciszą

Może nigdy nie odmawiałam wódki, może

Czasem łączę ją z Wellbutrin, może

Za dużo wydaję na ciuszki

Możecie mi zabrać wszystko — składam ręce, bo wierzę, że…

Bardzo osobisty singiel

„Let It Be” to jeden z najbardziej intymnych utworów w dotychczasowej twórczości bambi. Artystka opowiada w nim o presji sławy, hejcie, problemach psychicznych i trudnych relacjach w branży muzycznej. Jednocześnie pokazuje, że mimo kryzysów, raperka wciąż chce walczyć o swoje miejsce na scenie.