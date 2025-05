Spostrzegawczy fani zwrócili uwagę na niepokojący szczegół na nowym zdjęciu Justina Biebera

fot. Rory Kramer / @rorykramer

Justin Bieber z jednej strony narzeka na ciągłą uwagę mediów, ale z drugiej sam potrafi podrzucić treści, które wywołują ożywione dyskusje. Zdjęcia z imprez artysty martwią część jego fanów. Słuchacze pamiętając problemy Kanadyjczyka z używkami, obawiają się, że wokalista mógł stracić nad sobą kontrolę.

Kanadyjczyk bezskutecznie chowa się przed paparazzi. Fotografowie śledzą każdy krok artysty, robiąc mu zdjęcia w momentach, w których wokalista sobie jednak nie życzy. Na jego profil trafiają jednak fotki, które gwiazdor aprobuje. Jedno z nich wzbudziło szczególną uwagę i nie pokój fanów.

Fani Biebera zaniepokojeni nowym zdjęciem

Na jednym z nowych zdjęć Biebera na pierwszym planie widzimy gitarzystę i wokalistę Eddiego Benjamina. Uwagę słuchaczy skupia jednak to, co dzieje się na drugim planie. Widać tam siedzącego przed domem Biebera, który zdaje się trzymać w rękach bongo. I tutaj wracamy do tego, że Justin miał już sytuacje, w których narkotyki omal nie zaprowadziły go na tamten świat, więc trudno się dziwić zaniepokojeniu słuchaczy.

Czy to, co fani traktują jak bongo, rzeczywiście nim jest? Nie podejmiemy się jednoznacznej oceny.

