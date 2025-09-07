Spór Stinga z byłymi członkami The Police o tantiemy. „Byli znacząco przepłaceni”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Spór o tantiemy i prawa do utworów

Byli członkowie legendarnego zespołu The Police, gitarzysta Andy Summers i perkusista Stewart Copeland, wnieśli pozew przeciwko Stingowi, domagając się „znaczących odszkodowań” za utracone tantiemy. Artyści twierdzą, że należą im się dodatkowe opłaty z tytułu „aranżacji” i cyfrowej eksploatacji muzyki grupy.

Prawnik Stinga odpowiada: „Byli przepłacani”

Sting (Gordon Sumner), główny wokalista i autor większości hitów The Police, nie odniósł się jeszcze osobiście do sprawy, jednak jego prawnik stanowczo odrzucił roszczenia. Twierdzi, że Summers i Copeland zostali „znacząco przepłaceni”, a obecny pozew to „nieuprawniona próba reinterpretacji” umów zawartych w przeszłości.

Według doniesień „New York Times”, już w 1977 roku Sting zgodził się oddawać kolegom z zespołu 15% wybranych tantiem od utworów, które napisał samodzielnie – miało to zapewnić spokój i równość wewnątrz grupy.

Umowa z 2016 roku a obecny konflikt

Prawnicy muzyka podkreślają, że w 2016 roku strony zawarły porozumienie dotyczące tzw. „aranżer’s fees” za wykorzystanie piosenek The Police w filmach i serialach. Nowy pozew ma być próbą podważenia tamtego układu, który – według prawników – już i tak zapewnił nadmierne wypłaty na rzecz Summersa i Copelanda.

The Police – historia i spuścizna

Zespół The Police powstał w 1977 roku i zdobył światową popularność hitami takimi jak „Roxanne”, „Message In A Bottle” czy „Every Breath You Take”. Ostatni z nich był najlepiej sprzedającym się singlem 1983 roku, a Sting do dziś inkasuje ok. 550 tys. funtów rocznie z samych tantiem za ten utwór.

Formacja zakończyła działalność w połowie lat 80., a ostatni raz zagrała wspólne koncerty w 2008 roku. Sting od tego czasu konsekwentnie rozwija swoją karierę solową – wystąpił m.in. na tegorocznych festiwalach Isle Of Wight i Latitude, a jesienią 2025 roku powróci do Londynu z trasą „Sting 3.0”.