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Bajorson i Dawid Obserwator zakończyli konflikt. Wspólne oświadczenie zaskoczyło fanów. „Zgoda buduje, wojna rujnuje”

Czy „Bailando” wróci w oryginalnej wersji?

2026.06.02

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Bajorson 3

Po tygodniach medialnych napięć i publicznych oskarżeń wygląda na to, że konflikt pomiędzy Bajorsonem a Dawidem Obserwatorem dobiegł końca. Artyści opublikowali wspólne nagranie, w którym poinformowali fanów o pojednaniu i zapowiedzieli nowy rozdział we wzajemnych relacjach.

Głośny spór wokół hitu „Bailando”

Jeszcze kilka tygodni temu nic nie wskazywało na to, że raperzy szybko dojdą do porozumienia. Konflikt wybuchł wokół utworu „Bailando”, jednego z największych hitów ostatnich miesięcy, który zgromadził dziesiątki milionów wyświetleń w serwisach streamingowych i mediach społecznościowych.

W kwietniu Bajorson publicznie oskarżył Dawida Obserwatora o domaganie się dodatkowych pieniędzy za udział w utworze. Twierdził również, że współpraca opierała się na ustnych ustaleniach, a późniejsze roszczenia finansowe doprowadziły do poważnego kryzysu między artystami.

Dawid Obserwator zniknął z nowej wersji utworu

W szczytowym momencie konfliktu Bajorson zdecydował o usunięciu Dawida Obserwatora z „Bailando”. Utwór został wycofany z sieci, a następnie powrócił w nowej wersji, w której miejsce Obserwatora zajął Sentino.

Decyzja wywołała ogromne emocje wśród słuchaczy. Wielu fanów podkreślało, że oryginalna wersja numeru miała wyjątkowy klimat i to właśnie duet Bajorsona z Dawidem Obserwatorem odpowiadał za sukces utworu.

Wspólne oświadczenie kończy konflikt

Niespodziewanie obaj artyści opublikowali wspólne nagranie, w którym oficjalnie ogłosili zakończenie sporu.

„Zgoda buduje, wojna rujnuje” – powiedział Bajorson.

Raper przyznał również, że w trakcie konfliktu obie strony mogły zapomnieć o najważniejszych osobach, czyli swoich słuchaczach.

„Wiem, że w tym naszym prywatnym konflikcie zapomnieliśmy o was”.

Do nagrania odniósł się także Dawid Obserwator, który zasugerował, że fani mogą spodziewać się wspólnych występów.

„Mordeczki, do zobaczenia na koncertach moich, Damiana i wspólnych”.

Czy „Bailando” wróci w oryginalnej wersji?

Choć artyści nie ujawnili szczegółów zawartego porozumienia, wielu fanów zastanawia się, czy pojednanie oznacza również powrót oryginalnej wersji „Bailando”.

Przez ostatnie tygodnie internauci wielokrotnie apelowali o zakończenie konfliktu i przywrócenie utworu w składzie, który przyniósł mu ogromną popularność. Na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia takich planów, jednak wspólne oświadczenie daje nadzieję na dalszą współpracę obu raperów.

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