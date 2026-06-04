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Charli XCX łączy trzy legendy na okładce nowego albumu „Music, Fashion, Film”. „To było naprawdę szokujące doświadczenie”

Charli podkreśliła, że moment zakończenia sesji był dla niej wręcz surrealistyczny

2026.06.04

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charlie xcx 2026 ig ok

Charli XCX ujawniła szczegóły stojące za jedną z najbardziej dyskutowanych okładek albumowych ostatnich lat. Nadchodzący projekt „Music, Fashion, Film” – kontynuacja przełomowego „Brat” z 2024 roku – już przed premierą budzi ogromne zainteresowanie dzięki wyjątkowej sesji zdjęciowej, w której spotkali się przedstawiciele trzech różnych światów sztuki.

Album, którego premiera zaplanowana jest na 24 lipca 2026 roku, zapowiada nowy etap w karierze artystki, łączący muzykę, modę i kino w jedną, spójną koncepcję.

„Trzy legendy” w jednym kadrze – John Cale, Marc Jacobs i Martin Scorsese

Centralnym punktem projektu jest czarno-biała fotografia autorstwa Aidan Zamiri, przedstawiająca trzy ikony:

  • John Cale
  • Marc Jacobs
  • Martin Scorsese

Każda z tych postaci reprezentuje jeden z filarów tytułu albumu: muzykę, modę i film. Według Charli XCX, samo zebranie ich w jednym miejscu było doświadczeniem „niemal nierealnym”.

„Nigdy nie byłam tak zszokowana” – emocje Charli XCX podczas sesji

W wywiadzie artystka przyznała, że dzień zdjęciowy był dla niej jednym z najbardziej intensywnych momentów w karierze. Jak opisała, spotkanie tak różnych, ale równie wpływowych twórców w jednej przestrzeni wywołało w niej silne emocje:

„Nigdy wcześniej nie czułam się naprawdę zszokowana. To było doświadczenie poza ciałem.”

Charli podkreśliła, że moment zakończenia sesji był dla niej wręcz surrealistyczny – zarówno ze względu na obecność ikon kultury, jak i współpracę z bliskim zespołem kreatywnym, z którym pracuje od lat.

Koncepcja „Music, Fashion, Film” – ambicja i osobisty wymiar

Tytuł albumu „Music, Fashion, Film” – jak wyjaśnia artystka – ma podwójne znaczenie. Z jednej strony sugeruje wielkość, ambicję i glamour, a z drugiej pozostaje projektem bardzo osobistym i emocjonalnym.

Charli podkreśla, że:

  • tytuł ma lekko „zadziorny” charakter
  • każdy odbiorca może interpretować go inaczej
  • projekt łączy wysoką kulturę z intymnym doświadczeniem twórczym

Album ma też kontynuować jej eksperymentalne podejście do popu, choć – jak sama zaznacza – nie jest to jednoznacznie „rockowa płyta”, mimo bardziej gitarowego kierunku.

Od „Brat” do nowej ery brzmienia

Po sukcesie albumu Brat, który stał się jednym z najważniejszych wydawnictw popowych 2024 roku, Charli XCX wchodzi w nową fazę twórczości.

Nowe utwory, takie jak „Rock Music” czy „SS26”, sugerują odejście od klubowego brzmienia na rzecz bardziej surowej, eksperymentalnej estetyki opartej na gitarach i narracyjnej produkcji.

Aidan Zamiri i wizualna strona projektu

Za całość wizualnej koncepcji odpowiada fotograf i reżyser Aidan Zamiri, który wcześniej współpracował z Charli przy teledyskach oraz projektach filmowych.

Jego styl – łączący minimalizm z konceptualnym podejściem do obrazu – idealnie wpisuje się w estetykę „Music, Fashion, Film”, gdzie fotografia staje się równie ważna jak sama muzyka.

 

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