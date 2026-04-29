Spadkobiercy Tupaca Shakura pozywają Keefe D – przełom w sprawie śmierci legendarnego rapera

Sprawa śmierci Tupaca Shakura ponownie trafia na pierwsze strony mediów. Po latach spekulacji i niejasności rodzina artysty zdecydowała się na zdecydowany krok prawny. Spadkobiercy zmarłego rapera wnieśli pozew cywilny przeciwko Keefe D, oskarżając go o bezprawne spowodowanie śmierci. To wydarzenie może mieć ogromne znaczenie dla wyjaśnienia jednej z najbardziej tajemniczych spraw w historii muzyki.

Kto stoi za pozwem przeciwko Keefe D?

Pozew został złożony przez Maurice’a , przyrodniego brata Tupaca, działającego w imieniu majątku zmarłego artysty. W dokumentach sądowych podkreślono, że Keefe D to jedyna osoba, która została kiedykolwiek aresztowana w związku z morderstwem rapera.

Rodzina nie zamierza jednak ograniczać się tylko do jednego podejrzanego. W pozwie uwzględniono także nieznanych współsprawców, co sugeruje, że według bliskich artysty spisek był znacznie szerszy.

Kontrowersyjne wątki i nowe tropy

W dokumentach pojawia się również odniesienie do serialu dokumentalnego „Sean Combs: The Reckoning„, produkowanego przez 50 Centa. W produkcji tej przywołano wcześniejsze doniesienia, według których Keefe D miał sugerować, że Seana mógł zaoferować ogromne pieniądze za zabójstwo Tupaca oraz Suge’a Knighta.

Choć zarzuty te nie zostały oficjalnie potwierdzone, ich obecność w pozwie wskazuje, że sprawa może mieć znacznie szerszy kontekst, obejmujący znane postaci ze świata hip-hopu.

Sprzeczne zeznania i kluczowe fakty

Keefe D przyznał, że znajdował się w samochodzie, z którego padły strzały śmiertelne dla Tupaca Shakura. Jednak jego relacje dotyczące wydarzeń z tragicznej nocy wielokrotnie się zmieniały, co dodatkowo komplikuje sprawę.

Warto przypomnieć, że Keefe D został aresztowany w 2023 roku w Las Vegas. Oskarżony nie przyznaje się do winy, a proces sądowy ma rozpocząć się w sierpniu.

Czy sprawa Tupaca doczeka się finału?

Śmierć Tupaca Shakura od lat budzi ogromne emocje i rodzi wiele teorii spiskowych. Najnowszy pozew cywilny może okazać się kluczowym elementem w drodze do ustalenia prawdy i pociągnięcia odpowiedzialnych do odpowiedzialności.

Rodzina artysty wyraźnie daje do zrozumienia, że nie spocznie, dopóki wszystkie okoliczności tragedii nie zostaną wyjaśnione.