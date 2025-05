Solar: „Dziewczyny nie lecą na hajs, one lecą na poczucie bezpieczeństwa”

fot. P. Tarasewicz

Zgodnie z zapowiedzią Solar opublikował dziś nowy singiel i klip. Skupiony na relacjach damsko-męskich kawałek „Uber ex” powstał przy okazji niedawnego wyjazdu ekipy SBM Labelu, który przełoży się na krążek zatytułowany „Ramówka”.

W trakcie wypadu ze współpracownikami Solar nagrał także wspólny numer z Białasem. Raper zdradził wczoraj, że to kawałek przygotowany z myślą o nowej płycie duetu Solar/Białas, która – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – ujrzy światło dzienne w 2026 r.

„Uber ex” nie jest jedyną nowością, jaką Solar przygotował dla fanów na najbliższy czas

– Minęły ponad dwa lata, odkąd wypuściłem ostatni solowy numer („Nigdy więcej 2022” – przyp. red.). Przez te 823 dni wydarzyło się dużo, ale głównie we mnie, bo poświęciłem ten czas przede wszystkim na powrót do równowagi. Będę chciał Wam opowiedzieć o tej drodze i mam już gotowy osobisty, introspektywny numer, od którego chciałbym tę opowieść rozpocząć. Gdyby symulacja działała wg mojego planu, to byłby mój pierwszy artystyczny krok solo, bo lubię, kiedy rzeczy mają swój porządek i układają się w historię, a w tej chronologia akurat jest dla mnie ważna – zapowiedział artysta.

Pozostaje cierpliwie czekać.