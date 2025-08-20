Szukaj
CGM

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas

Kiedy właściciele zorientowali się, do czego doszło, byli bardzo źli i podjęli radykalne kroki.

2025.08.20

opublikował:

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas

fot. mat. pras.

Justin Bieber unika mediów, jak tylko może. W ostatnich miesiącach oglądaliśmy kilka jego sprzeczek z paparazzi, utrudniającymi wokaliście życie. Tam, gdzie nie ma Biebera, pojawia się jego sobowtór Dylan Desclos, który dla odmiany uwielbia ściągać na siebie uwagę. Mężczyzna od dłuższego czasu funkcjonuje jako jeden z najlepszych sobowtórów Kanadyjczyka.

Justin Bieber? Nie, to tylko Dylan Desclos

Goście klubu XS w hotelu The Wynn w Las Vegas byli przekonani, że w weekend to miejsce odwiedził Justin Bieber. Tymczasem tak naprawdę widzieli jedynie Dylana Desclosa, który potrafi bardzo dobrze podszywać się pod kanadyjskiego gwiazdora. Desclos był na tyle przekonujący, że pozwolono mu wejść na scenę oraz zaśpiewać „Sorry”.

Dylan wszedł do klubu w asyście ochrony, co potęgowało wrażenie, że jest tym, za kogo się podaje. Pracownicy i właściciele klubu dopiero występie zorientowali, że dali się wkręcić. Nie są z tego faktu dumni, dlatego w oświadczeniu przekazanym Consequence poinformowali, że sobowtór Biebera został usunięty z klubu i otrzymał zakaz wstępu. Zakaz dotyczy jedynie Desclosa, a nie innych sobowtórów Biebera.

Zobaczcie nagranie z klubu.

Tagi


Popularne newsy

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi
NEWS

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje
NEWS

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej
NEWS

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości
NEWS

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach
NEWS

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci
NEWS

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom
NEWS

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom

Polecane

CGM
Nowy album Florence + The Machine w Halloween. Pierwszy singiel już dostępny

Nowy album Florence + The Machine w Halloween. Pierwszy singiel już do ...

W klipie wystąpił Mark Bowen z IDLES.

9 sekund temu

CGM
Amerykańska wokalistka znaleziona „w kałuży krwi”

Amerykańska wokalistka znaleziona „w kałuży krwi”

"Nie wiem nawet, co się ze mną stało".

10 minut temu

CGM
Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Co na to sam raper?

3 godziny temu

CGM
Doczekamy się wspólnego utworu Kaza Bałagane i Quebonafie?

Doczekamy się wspólnego utworu Kaza Bałagane i Quebonafie?

"Warto nie zaspać".

4 godziny temu

CGM
Norbi o najbardziej niedorzecznym koncercie, jaki w życiu zagrał

Norbi o najbardziej niedorzecznym koncercie, jaki w życiu zagrał

Artysta występował w różnych miejscach. Jedno szczególnie utkwiło mu w pamięci.

7 godzin temu

CGM
Przed nami wielki finał trasy Męskie Granie 2025 na Lotnisku Bemowo

Przed nami wielki finał trasy Męskie Granie 2025 na Lotnisku Bemowo

16. edycja kultowej trasy

8 godzin temu