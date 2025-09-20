Szukaj
CGM

Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

Wypadek zmusił Sobla do odwołania koncertów

2025.09.20

opublikował:

Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

fot. mat. pras.

Sobel musiał odwołać część wrześniowych koncertów po poważnym wypadku w domu. Artysta w wyniku upadku złamał bark i doznał problemów neurologicznych, co wymagało operacji w prywatnej klinice.

Muzyk w relacji na Instagramie wyjaśnił:

„Skarby, w nocy miałem poważny wypadek w domu. Złamałem bark i w wyniku upadku pojawiły się problemy neurologiczne. Spędziłem pół nocy i pół dnia w szpitalu, ale zdecydowałem się skorzystać z prywatnej kliniki, aby jak najszybciej przejść operację.”

Sobel na koncercie sanah na PGE Narodowym

Pomimo kontuzji, Sobel pojawił się wczoraj na koncercie sanah na PGE Narodowym. Wspólnie wykonali przebój „Cześć, jak się masz?”, który spotkał się z gorącym przyjęciem fanów.

Podczas występu widać było, że muzyk wraca do formy, choć jego ręka wciąż była podtrzymywana przez temblak. Publiczność nie mogła nie zauważyć drobnej wpadki – Sobel, rozemocjonowany występem, zapomniał słów piosenki, co wywołało uśmiech zarówno u niego, jak i u sanah. Fragment tego wystepu znajdziecie TUTAJ.

Nowy album Sobla i trasa koncertowa

Sobel niedawno wydał album „Napisz, jak będziesz”, promowany hitami takimi jak „Całe lato”, „Cha cha” czy „Kochasz?”. Przed wypadkiem artysta odwiedził m.in. Świdnicę, Poznań i Lubin. W planach były również koncerty w Gdańsku, Ostródzie i Kielcach, które musiały zostać przełożone.

 

 

Tagi


Popularne newsy

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”
NEWS

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny
NEWS

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon
NEWS

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”
NEWS

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły
NEWS

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy
NEWS

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą
NEWS

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Polecane

CGM
Nie żyje zdobywca dwóch nagród Grammy. Muzyk zginął w katastrofie lotniczej

Nie żyje zdobywca dwóch nagród Grammy. Muzyk zginął w katastrofie lotn ...

Samolot rozbił się niedaleko szkoły podstawowej

6 minut temu

CGM
Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciskanie cytryny jak tylko się da”

Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pienięd ...

"To jest słabe"

32 minuty temu

CGM
Ile gwiazdy zarabiają z tantiem? Z praw do największych hitów można zgarnąć nawet dwa miliony rocznie

Ile gwiazdy zarabiają z tantiem? Z praw do największych hitów można zg ...

Źródło stabilnych zarobków artystów

36 minut temu

CGM
D4vd usuwa kontrowersyjne, „zakrwawione” koszulki ze swojego merchu

D4vd usuwa kontrowersyjne, „zakrwawione” koszulki ze swoje ...

Śledztwo w sprawie Celeste Rivas trwa

59 minut temu

CGM
Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze

Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym fi ...

Do sieci trafiły dwa filmy ukazujące mocne fragmenty „In Whose Name?”

2 godziny temu

CGM
Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Mocny przekaz i autentyczny klimat

2 godziny temu