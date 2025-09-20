Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

fot. mat. pras.

Sobel musiał odwołać część wrześniowych koncertów po poważnym wypadku w domu. Artysta w wyniku upadku złamał bark i doznał problemów neurologicznych, co wymagało operacji w prywatnej klinice.

Muzyk w relacji na Instagramie wyjaśnił: „Skarby, w nocy miałem poważny wypadek w domu. Złamałem bark i w wyniku upadku pojawiły się problemy neurologiczne. Spędziłem pół nocy i pół dnia w szpitalu, ale zdecydowałem się skorzystać z prywatnej kliniki, aby jak najszybciej przejść operację.”

Sobel na koncercie sanah na PGE Narodowym

Pomimo kontuzji, Sobel pojawił się wczoraj na koncercie sanah na PGE Narodowym. Wspólnie wykonali przebój „Cześć, jak się masz?”, który spotkał się z gorącym przyjęciem fanów.

Podczas występu widać było, że muzyk wraca do formy, choć jego ręka wciąż była podtrzymywana przez temblak. Publiczność nie mogła nie zauważyć drobnej wpadki – Sobel, rozemocjonowany występem, zapomniał słów piosenki, co wywołało uśmiech zarówno u niego, jak i u sanah. Fragment tego wystepu znajdziecie TUTAJ.

Nowy album Sobla i trasa koncertowa

Sobel niedawno wydał album „Napisz, jak będziesz”, promowany hitami takimi jak „Całe lato”, „Cha cha” czy „Kochasz?”. Przed wypadkiem artysta odwiedził m.in. Świdnicę, Poznań i Lubin. W planach były również koncerty w Gdańsku, Ostródzie i Kielcach, które musiały zostać przełożone.