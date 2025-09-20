D4vd usuwa kontrowersyjne, „zakrwawione” koszulki ze swojego merchu

fot. mat. pras.

Merch „bloody shirts” znika z oficjalnej strony

D4vd usunął ze swojego sklepu internetowego białe koszule poplamione sztuczną krwią, które były sprzedawane w cenie 35 dolarów. Zniknięcie merchu nastąpiło w ciągu ostatnich 48 godzin, a decyzja została powiązana z toczącym się śledztwem w sprawie śmierci 15-letniej Celeste Rivas.

Odwołane koncerty i wstrzymana premiera albumu

W tym samym czasie management artysty zdecydował się odwołać pozostałą część trasy koncertowej w USA – w tym dwa występy w Kalifornii. Dodatkowo wytwórnia muzyczna D4vd wstrzymała premierę deluxe edycji albumu Withered, która miała ukazać się w piątek, a także zawiesiła wszelkie działania promocyjne związane z artystą znanym z hitu „Romantic Homicide”.

Śledztwo w sprawie Celeste Rivas

Według ustaleń śledczych, Celeste Rivas została zgłoszona jako zaginiona 4 kwietnia 2024 roku. Jej ciało odnaleziono 8 września 2025 w Hollywood, w samochodzie marki Tesla zarejestrowanym na D4vd – dzień po jej piętnastych urodzinach.

Matka dziewczyny w rozmowie z mediami twierdziła, że Celeste spotykała się z chłopakiem o imieniu David. Policja przeszukała również dom w Los Angeles, w którym artysta miał przebywać, koncentrując się na znalezieniu śladów krwi i innych dowodów.

D4vd milczy w sprawie

Jak dotąd D4vd nie odniósł się publicznie do prowadzonego śledztwa. Fani artysty pozostają w szoku, a media z całego świata obserwują rozwój sytuacji, która budzi ogromne emocje.