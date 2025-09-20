Szukaj
CGM

D4vd usuwa kontrowersyjne, „zakrwawione” koszulki ze swojego merchu

Śledztwo w sprawie Celeste Rivas trwa

2025.09.20

opublikował:

D4vd usuwa kontrowersyjne, „zakrwawione” koszulki ze swojego merchu

fot. mat. pras.

Merch „bloody shirts” znika z oficjalnej strony

D4vd usunął ze swojego sklepu internetowego białe koszule poplamione sztuczną krwią, które były sprzedawane w cenie 35 dolarów. Zniknięcie merchu nastąpiło w ciągu ostatnich 48 godzin, a decyzja została powiązana z toczącym się śledztwem w sprawie śmierci 15-letniej Celeste Rivas.

Odwołane koncerty i wstrzymana premiera albumu

W tym samym czasie management artysty zdecydował się odwołać pozostałą część trasy koncertowej w USA – w tym dwa występy w Kalifornii. Dodatkowo wytwórnia muzyczna D4vd wstrzymała premierę deluxe edycji albumu Withered, która miała ukazać się w piątek, a także zawiesiła wszelkie działania promocyjne związane z artystą znanym z hitu „Romantic Homicide”.

Śledztwo w sprawie Celeste Rivas

Według ustaleń śledczych, Celeste Rivas została zgłoszona jako zaginiona 4 kwietnia 2024 roku. Jej ciało odnaleziono 8 września 2025 w Hollywood, w samochodzie marki Tesla zarejestrowanym na D4vd – dzień po jej piętnastych urodzinach.

Matka dziewczyny w rozmowie z mediami twierdziła, że Celeste spotykała się z chłopakiem o imieniu David. Policja przeszukała również dom w Los Angeles, w którym artysta miał przebywać, koncentrując się na znalezieniu śladów krwi i innych dowodów.

D4vd milczy w sprawie

Jak dotąd D4vd nie odniósł się publicznie do prowadzonego śledztwa. Fani artysty pozostają w szoku, a media z całego świata obserwują rozwój sytuacji, która budzi ogromne emocje.

 

Tagi


Popularne newsy

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”
NEWS

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny
NEWS

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon
NEWS

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”
NEWS

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły
NEWS

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy
NEWS

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą
NEWS

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Polecane

CGM
Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

Wypadek zmusił Sobla do odwołania koncertów

9 sekund temu

CGM
Nie żyje zdobywca dwóch nagród Grammy. Muzyk zginął w katastrofie lotniczej

Nie żyje zdobywca dwóch nagród Grammy. Muzyk zginął w katastrofie lotn ...

Samolot rozbił się niedaleko szkoły podstawowej

5 minut temu

CGM
Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciskanie cytryny jak tylko się da”

Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pienięd ...

"To jest słabe"

31 minut temu

CGM
Ile gwiazdy zarabiają z tantiem? Z praw do największych hitów można zgarnąć nawet dwa miliony rocznie

Ile gwiazdy zarabiają z tantiem? Z praw do największych hitów można zg ...

Źródło stabilnych zarobków artystów

35 minut temu

CGM
Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze

Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym fi ...

Do sieci trafiły dwa filmy ukazujące mocne fragmenty „In Whose Name?”

2 godziny temu

CGM
Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Mocny przekaz i autentyczny klimat

2 godziny temu