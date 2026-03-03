Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Ruszyły głosowania do ósmej edycji Popkillerów – jednej z najważniejszych nagród polskiej sceny hip-hopowej. Po raz pierwszy inicjatywa przyciągnęła uwagę artystów zza granicy, którzy aktywnie promują głosowanie w mediach społecznościowych.

Popkillery to już ósma edycja nagród dla polskich twórców hip-hopu. W zeszłym roku statuetki trafiły m.in. do OKI, Szpaku, KęKę oraz Molesta Ewenement, a słuchacze oddali łącznie 859 518 głosów. W tym roku głosowanie odbywa się na nowej stronie: https://popkillery.pl/glosowanie/.

Popkillery z uznaniem zagranicznych mediów

Od 2019 roku Popkillery zyskały międzynarodową renomę. Kultowy amerykański magazyn The Source określił je jako „jedne z największych nagród hip-hopowych w Europie”. Statuetki odbierały też zagraniczne gwiazdy, m.in.: Lil Yachty, NLE Choppa, The Alchemist, Jack Harlow, Skepta, GZUZ, Russ Millions, Little Simz.

Legendarnym artystom, takim jak Grandmaster Caz, Wu-Tang Clan czy Masta Ace, Popkillery wręczono w podziękowaniu za szerzenie kultury hip-hopowej.

Zagraniczne gwiazdy promują głosowanie

Po raz pierwszy zagraniczni artyści zaczęli informować o nominacjach i głosowaniu. Wśród nich znalazły się prawdziwe legendy sceny hip-hopowej:

1. JLShotThat

Nowojorski producent teledysków, nominowany w kategorii „Teledysk Roku” za klip „Baciata” Malika Montany, opublikował filmik instruujący, jak głosować. JLShotThat odpowiada m.in. za klasyczny już teledysk Pop Smoke’a „Dior”, a także klipy dla Fivio Foreign, Lil Tjay, NLE Choppa.

2. Ras Kass

Kalifornijski raper zaangażował się w głosowanie na utwór „Retro” Elity Kaliskiej, w którym pojawiają się: Ras Kass, JT The Bigga Figga, Craig G, Numer Raz, Platoon i Diox Hifi. Ras Kass nazwał Popkillery „największymi nagrodami rapowymi w Europie” i obiecał przyjazd po statuetkę w przypadku wygranej.

3. Craig G

Ikona bitewnego rapu i członek Juice Crew, współpracował m.in. z Masta Ace, Big Daddy Kane i Kool G Rap. Craig G przypomniał swoje wcześniejsze powiązania z Polską, m.in. współpracę z O.S.T.R. w 2007 roku.

4. JT The Bigga Figga

Legenda sceny z San Francisco, odkrywca talentu The Game’a, który działa od 1991 roku i współpracował z Snoop Doggiem, Gucci Mane’em oraz Future.

5. Snoop Dogg

Sam Snoop Dogg zachęcił do głosowania na swoich ziomali, publikując informację o Popkillerach w Instagram Stories dla 88 milionów swoich obserwujących.

6. Lady Leshurr

Brytyjska raperka promowała nominację utworu „Rage” z Bęsiem do kategorii Międzynarodowa Kooperacja Roku. W mediach społecznościowych podkreśliła: „Łapcie swoje marzenia!”.

Głosowanie trwa do 15 marca

Fani hip-hopu mogą głosować w Popkillerach 2026 do 15 marca, korzystając ze strony: https://popkillery.pl/glosowanie/