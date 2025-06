Słowacki festiwal, którego gwiazdą ma być Kanye, nie odbędzie się?

fot. kadr z wideo

Za niespełna miesiąc (18-20 lipca) w Bratysławie ma się odbyć Rubicon Festival. Ogłoszony dotychczas line-up wygląda więcej niż ciekawie. Przede wszystkim główną gwiazdą imprezy ma być Kanye West, którego koncert w tej części świata wielu nie mieści się obecnie w głowie. Kontrowersyjne wypowiedzi, których Ye ma w ostatnich latach na koncie dziesiątki, przełożyły się na to, że w wielu miejscach stał się persona non grata.

Petycja w sprawie usunięcia Westa

Obok Westa na Rubiconie mają wystąpić m.in. Offset, Ken Carson i Gzuz. Tuż przed rozpoczęciem sprzedaży pojawił się jednak problem. Mieszkańcy dzielnicy Devínska Nová Ves, w której ma się odbyć festiwal, nie życzą sobie imprezy. Właściwie nie tyle imprezy, co obecności Kanyego na niej. Do władz dzielnicy, a także do burmistrza Bratysławy wpłynęła petycja, której autorzy domagają się usunięcia Westa z line-upu Rubiconu. O sprawie pisze słowacki „Dennik N”.

Oczywiście sama petycja nie jest równoznaczna z decyzją o skreśleniu imprezy. Władze Bratysławy na pewno wezmą ją jednak pod uwagę.

Kilka miesięcy temu mówiło się nieoficjalnie, że Ye ma dostać za koncert w Bratysławie aż 7 mln dolarów. Nie są to jednak potwierdzone informacje.