Skradziona gitara basowa Paula McCartneya doczeka się dokumentu

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Gitara basowa Höfner 500/1, uznawana za jeden z najważniejszych instrumentów w historii muzyki, powraca w centrum uwagi. To właśnie na niej Paul McCartney nagrywał największe hity The Beatles, w tym Love Me Do, She Loves You i Twist and Shout. Instrument został skradziony w 1972 roku i przez ponad 50 lat uchodził za zaginiony.

Od zakupu w Hamburgu po odzyskanie po latach

McCartney kupił bas Höfner w 1961 roku w Hamburgu za 30 funtów. Gitara szybko stała się symbolem jego scenicznego wizerunku i kluczowym elementem brzmienia Beatlesów. Mimo wielu prób odzyskania instrumentu, dopiero kampania Lost Bass Project zainicjowana w 2018 roku doprowadziła do jego odnalezienia i zwrócenia muzykowi w 2023 roku.

„The Beatle and the Bass” – nowy film dokumentalny

Według informacji Variety, powstaje pełnometrażowy dokument zatytułowany The Beatle and the Bass, którego reżyserem jest Arthur Cary (Surviving 9/11, The Last Survivors). Produkcja ma zgłębiać tajemnicze okoliczności kradzieży i wieloletnich poszukiwań, a także opowiedzieć o powrocie instrumentu do właściciela.

Sam Paul McCartney wziął udział w nagraniach do filmu i udzielił nowych wywiadów.

– Myślę, że jeśli coś zostaje ukradzione, chcesz to odzyskać, zwłaszcza jeśli ma wartość sentymentalną. Ta gitara po prostu zniknęła w przestrzeni, a my zastanawialiśmy się, gdzie się podziała? Musiała istnieć odpowiedź… – powiedział artysta.

Goście i wyjątkowe archiwalia

W dokumencie pojawią się także bliscy McCartneya i osoby związane z historią instrumentu: jego brat Mike, przyjaciel Beatlesów Klaus Voormann, Elvis Costello, a także dziennikarze i fani zaangażowani w akcję odzyskania basu. Film nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery.