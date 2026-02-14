CGM

Skończyła się licytacja „nocowanki” z Julią Wieniawą. Zwycięzca zapłacił ponad 100 tysięcy złotych

W sieci pojawiły się liczne komentarze i spekulacje dotyczące charakteru „nocowanki"

2026.02.14

opublikował:

Skończyła się licytacja „nocowanki” z Julią Wieniawą. Zwycięzca zapłacił ponad 100 tysięcy złotych

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Aukcja charytatywna Julii Wieniawy w ramach tegorocznego finału WOŚP dobiegła końca. Ostateczna kwota za wspólną „nocowankę” z artystką wyniosła 100 250 zł. Licytacja wzbudziła ogromne zainteresowanie, ale nie obyła się bez kontrowersji.

„Nocowanka” Julii Wieniawy – na czym polegała aukcja?

Julia Wieniawa postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w nietypowy sposób. Na aukcję wystawiła możliwość spędzenia wspólnego wieczoru ze zwycięzcą licytacji.

W opisie podkreślono, że będzie to czas rozmów, dobrej energii i niespodzianek. Propozycja była skierowana do fanów, którzy chcą nie tylko zdobyć unikalne doświadczenie, ale przede wszystkim wesprzeć szczytny cel.

Licytacja zakończyła się 13 lutego 2026 roku, a zwycięzca zapłacił za wieczór z artystką ponad 100 tysięcy złotych.

Kontrowersje wokół aukcji WOŚP

Jeszcze przed finałem licytacji w sieci pojawiły się liczne komentarze i spekulacje dotyczące charakteru „nocowanki”. W odpowiedzi na falę dyskusji Julia Wieniawa opublikowała nagranie z prawnikiem Marcinem Kruszewskim, znanym w sieci jako „Prawo Marcina”.

Prawnik wyjaśnił, że udział w aukcji nie oznacza „kupowania człowieka” oraz że każda ze stron ma prawo przerwać spotkanie w dowolnym momencie. Artystka odniosła się również do żartobliwej zapowiedzi o „saunowaniu na golasa”, podkreślając, że takie elementy nie znajdują się w oficjalnym opisie aukcji. „Czytajcie opisy” – zaapelowała.

100 250 zł dla WOŚP – mocny finał licytacji

Mimo kontrowersji aukcja zakończyła się sukcesem. Kwota 100 250 zł zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wesprze realizację jej celów statutowych.

Akcja Julii Wieniawy pokazuje, że niestandardowe pomysły mogą przyciągnąć uwagę i realnie przełożyć się na wysokie wsparcie finansowe dla organizacji charytatywnych.

Tagi


Popularne newsy

Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego nie zmusza”, w nowym numerze z Frostim
NEWS

Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego nie zmusza”, w nowym numerze z Frostim

Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”
NEWS

Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”

„Pod brzuch podkładam dwie poduszki, teraz kuperek wypięty tak jak u kaczuszki” – „Balenci” Malika Montany słowo po słowie
NEWS

„Pod brzuch podkładam dwie poduszki, teraz kuperek wypięty tak jak u kaczuszki” – „Balenci” Malika Montany słowo po słowie

Drake kupił czapkę Pablo Escobara? Bandyta był odpowiedzialny za śmierć od czterech do pięciu tysięcy osób
NEWS

Drake kupił czapkę Pablo Escobara? Bandyta był odpowiedzialny za śmierć od czterech do pięciu tysięcy osób

JIMEK i O.S.T.R. z nowym singlem. Rusza preorder albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”
NEWS

JIMEK i O.S.T.R. z nowym singlem. Rusza preorder albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”

Harry Styles organizuje przedpremierowe odsłuchy nowego albumu w 40 miastach
NEWS

Harry Styles organizuje przedpremierowe odsłuchy nowego albumu w 40 miastach

Występ Bad Bunny’ego czwartym najchętniej oglądanym halftime show w historii
NEWS

Występ Bad Bunny’ego czwartym najchętniej oglądanym halftime show w historii

Polecane

CGM
Mata nagrał numer z Polo G. Wspólna sesja w studiu w USA

Mata nagrał numer z Polo G. Wspólna sesja w studiu w USA

Mata konsekwentnie buduje swoją pozycję

2 godziny temu

CGM
Kazik przemówił do fanów: „Sama myśl o postawieniu nogi na scenie napawa mnie przerażeniem i wręcz obrzydzeniem”

Kazik przemówił do fanów: „Sama myśl o postawieniu nogi na sceni ...

"4 grudnia omal nie umarłem"

3 godziny temu

CGM
JWP/BC z prapremierą nowego albumu. Koncert w klubie Oczki i 20-lecie „Klasyka” BC

JWP/BC z prapremierą nowego albumu. Koncert w klubie Oczki i 20-lecie ...

Kultowy skład JWP/BC wraca z nową płytą

19 godzin temu

CGM
JIMEK i O.S.T.R. z nowym singlem. Rusza preorder albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”

JIMEK i O.S.T.R. z nowym singlem. Rusza preorder albumu „ETIUDY na pia ...

„Etiuda nr4 O.S.T.R.” to pierwszy singiel zapowiadający nadchodzący album JIMKA

19 godzin temu

CGM
Kaz Bałagane wraca z singlem „Blondynki”. Czy to zapowiedź nowej płyty?

Kaz Bałagane wraca z singlem „Blondynki”. Czy to zapowiedź nowej płyty ...

Raper przerywa solową ciszę

19 godzin temu

CGM
Zalia, Pezet i Żabson we wspólnym singlu „TATU”

Zalia, Pezet i Żabson we wspólnym singlu „TATU”

Utwór o bliskości i emocjach

20 godzin temu