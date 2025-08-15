Skolim „zrobi ją na ladzie, chociaż wygląda na damę”

fot. YouTube

W nocy ze środy na czwartek na platformach streamingowych pojawiło się nowe wydawnictwo Maty zatytułowane „2039: „Złote Piaski”. Dzień później artysta podzielił się z fanami klipem do promującego materiał kawałka „Kamikaze” z gościnnym udziałem Skolima i Kaida.

„Zrobię ją na ladzie, chociaż wygląda na damę / Zrobię ją na blacie, lubi rzeczy zakazane / Znów się przy mnie kładzie i ma wszystko rozebrane / Zrobię ją na blacie, lubi rzeczy po***ane (Latino gang)” – słyszymy w zwrotce Skolima.

Mata sprzedał 100 tys. biletów

„2039: Złote Piaski” to projekt, który artysta zdołał zrealizować, mimo wyjątkowo napiętego grafiku. Wieść gminna niesie, że niektóre utwory były już gotowe od jakiegoś czasu, ale projekt przyspieszył po sukcesach koncertowych, jako spontaniczna potrzeba podziękowania fanom za ogromne zaufanie, jakim obdarzyli idola, kupując przeszło 100 000 biletów.