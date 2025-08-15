Szukaj
CGM

Skolim „zrobi ją na ladzie, chociaż wygląda na damę”

Mata promuje "2039: Złote Piaski" klipem do kawałka ze Skolimem.

2025.08.15

opublikował:

Skolim „zrobi ją na ladzie, chociaż wygląda na damę”

fot. YouTube

W nocy ze środy na czwartek na platformach streamingowych pojawiło się nowe wydawnictwo Maty zatytułowane „2039: „Złote Piaski”. Dzień później artysta podzielił się z fanami klipem do promującego materiał kawałka „Kamikaze” z gościnnym udziałem Skolima i Kaida.

„Zrobię ją na ladzie, chociaż wygląda na damę / Zrobię ją na blacie, lubi rzeczy zakazane / Znów się przy mnie kładzie i ma wszystko rozebrane / Zrobię ją na blacie, lubi rzeczy po***ane (Latino gang)” – słyszymy w zwrotce Skolima.

Mata sprzedał 100 tys. biletów

„2039: Złote Piaski” to projekt, który artysta zdołał zrealizować, mimo wyjątkowo napiętego grafiku. Wieść gminna niesie, że niektóre utwory były już gotowe od jakiegoś czasu, ale projekt przyspieszył po sukcesach koncertowych, jako spontaniczna potrzeba podziękowania fanom za ogromne zaufanie, jakim obdarzyli idola, kupując przeszło 100 000 biletów.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes dissuje TDF-a: „Śmiałeś się z chorego Pjusa, zj**ie”
NEWS

Ten Typ Mes dissuje TDF-a: „Śmiałeś się z chorego Pjusa, zj**ie”

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa
NEWS

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu
NEWS

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję”
NEWS

Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję”

bambi jest „własnością Okiego”?
NEWS

bambi jest „własnością Okiego”?

Bosski o ruchach Bedoesa i 2115: „Tylko gnida mogła zrobić coś takiego”
NEWS

Bosski o ruchach Bedoesa i 2115: „Tylko gnida mogła zrobić coś takiego”

Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sceny cię tu serdecznie pi***oli”?
NEWS

Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sceny cię tu serdecznie pi***oli”?

Polecane

CGM
Tede szydzi z Mesa, ale ten nie odpuszcza

Tede szydzi z Mesa, ale ten nie odpuszcza

Tymczasem internauci są bezlitośni: "Już po Tedasie. Padł ze śmiechu".

16 minut temu

CGM
Tede wyśmiewa diss Mesa. „To jakiś trolling?”

Tede wyśmiewa diss Mesa. „To jakiś trolling?”

Raper zdradza czy odpowie na numer Mesa

6 godzin temu

CGM
Feel i Julia Żugaj w nowym hicie. Posłuchaj poruszajacej ballady „Sam na sam”

Feel i Julia Żugaj w nowym hicie. Posłuchaj poruszajacej ballady „Sam ...

Feel i Julia Żugaj zaskakują emocjonalnym duetem.

6 godzin temu

CGM
MODELKI i Smolasty prezentują wspólny singiel „A CAPPELLA”

MODELKI i Smolasty prezentują wspólny singiel „A CAPPELLA”

Letni hymn młodości i miłości

6 godzin temu

CGM
Diddy wygrywa kolejną sprawę sądową. Pozew Sary Rivers oddalony

Diddy wygrywa kolejną sprawę sądową. Pozew Sary Rivers oddalony

Sean „Diddy” Combs odnosi kolejne zwycięstwo w batalii prawnej

6 godzin temu

CGM
Powstaje film biograficzny o Sinéad O’Connor

Powstaje film biograficzny o Sinéad O’Connor

Finansowanie produkcji zapewnia BBC Film

7 godzin temu