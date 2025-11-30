CGM

Skolim chwali się konkurencyjnymi cenami na swojej stacji paliw

Skolim udowadnia, że ma nie tylko talent do muzyki, lecz także do biznesu. Samozwańczy „król latino” od kilku tygodni promuje swoją stację paliw w Czeremsze, którą reklamuje jako jedną z najtańszych w Polsce. W najnowszym nagraniu opublikowanym w social mediach artysta z dumą prezentuje ceny, które mają przyciągnąć kierowców z całego regionu.

Skolim – od serialu do list przebojów i nowych biznesów

Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, od lat przewija się w mediach. Część widzów wciąż pamięta go jako Patryka z serialu „Barwy szczęścia”. Dziś 29-latek jest przede wszystkim gwiazdą disco polo, a jego koncertowy kalendarz wypełnia się błyskawicznie. W same wakacje zagrał ponad 150 koncertów, a hit „Wyglądasz Idealnie” przyniósł mu ogromną popularność i pokaźne zyski.

W jednym z wywiadów przyznał nawet, że po intensywnym sezonie koncertowym mógłby sobie kupić „całe blokowisko”. Nic więc dziwnego, że inwestycje w kolejne biznesy wydają się dla niego naturalnym krokiem.

Nowa stacja paliw w Czeremsze

Kilka tygodni temu Skolim otworzył własną stację benzynową. Artysta promuje ją regularnie w mediach społecznościowych, podkreślając zarówno jej nowoczesny wygląd, jak i atrakcyjne ceny paliw. Najwięcej uwagi przyciągnęło jednak to, co dla kierowców liczy się najbardziej – kwoty na dystrybutorach.

W swoim najnowszym nagraniu gwiazdor ogłosił:

„Dzień dobry panie, dzień dobry panowie, z tej strony Skolim. To będzie najpopularniejszy film w polskim internecie. Ile razy słyszałem o benzynie za 5,19 zł. Tyle osób obiecywało. Proszę bardzo, Skolim, Król Latino. Benzyna za 5,19 zł, stacja w Czeremsze” – mówił, prezentując tablicę z cenami.

Czy oferta faktycznie kusi?

Cena 5,19 zł za litr benzyny wywołała spore poruszenie wśród internautów. Wielu komentujących uznało ją za jedną z najniższych na rynku, inni podeszli do rewelacji Skolima bardziej sceptycznie, zastanawiając się, jak długo taka oferta utrzyma się w praktyce.

Jedno jest pewne – Skolim przyciągnął uwagę i skutecznie wypromował swój nowy biznes. A czy jego stacja stanie się hitem w regionie? To pokażą najbliższe tygodnie.

