Simple Plan wraca do Europy. Grupa wystąpi także w Warszawie

Wielokrotnie platynowa kanadyjska grupa pop-punkowa Simple Plan ogłosiła trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie w 2026 roku. Trasa, zatytułowana „Bigger Than You Think!”, będzie częścią obchodów 25-lecia istnienia zespołu. Jako goście specjalni dołączą do niej Neck Deep, zapewniając dodatkową dawkę energii fanom pop-punku.

Planowane koncerty i wyjątkowe lokalizacje

Trasa Simple Plan obejmie ponad 19 miast w Europie i Wielkiej Brytanii, a jej zwieńczeniem będą wielkie koncerty w Wembley Arena w Londynie oraz Accor Arenas w Paryżu. W Polsce zespół wystąpi 17 października 2026 roku w Warszawie, w hali EXPO XXI. Będzie to największa europejska trasa Simple Plan od ponad dziesięciu lat, po niedawnej trasie supportującej The Offspring.

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów

Przedsprzedaż na stronie zespołu: środa, 3 grudnia 2025, godz. 10:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 4 grudnia 2025, godz. 10:00

Sprzedaż ogólna: piątek, 5 grudnia 2025, godz. 10:00 na stronie LiveNation.pl

Trasa koncertowa Simple Plan to wyjątkowa okazja, aby fani zobaczyli legendę pop-punku w kameralnych i dużych salach koncertowych, celebrując jednocześnie 25 lat kariery zespołu.