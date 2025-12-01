CGM

Simple Plan wraca do Europy. Grupa wystąpi także w Warszawie

Trasa koncertowa „Bigger Than You Think!” z gościnnym udziałem Neck Deep

2025.12.01

opublikował:

Simple Plan wraca do Europy. Grupa wystąpi także w Warszawie

Wielokrotnie platynowa kanadyjska grupa pop-punkowa Simple Plan ogłosiła trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie w 2026 roku. Trasa, zatytułowana „Bigger Than You Think!”, będzie częścią obchodów 25-lecia istnienia zespołu. Jako goście specjalni dołączą do niej Neck Deep, zapewniając dodatkową dawkę energii fanom pop-punku.

Planowane koncerty i wyjątkowe lokalizacje

Trasa Simple Plan obejmie ponad 19 miast w Europie i Wielkiej Brytanii, a jej zwieńczeniem będą wielkie koncerty w Wembley Arena w Londynie oraz Accor Arenas w Paryżu. W Polsce zespół wystąpi 17 października 2026 roku w Warszawie, w hali EXPO XXI. Będzie to największa europejska trasa Simple Plan od ponad dziesięciu lat, po niedawnej trasie supportującej The Offspring.

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów

  • Przedsprzedaż na stronie zespołu: środa, 3 grudnia 2025, godz. 10:00

  • Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 4 grudnia 2025, godz. 10:00

  • Sprzedaż ogólna: piątek, 5 grudnia 2025, godz. 10:00 na stronie LiveNation.pl

Trasa koncertowa Simple Plan to wyjątkowa okazja, aby fani zobaczyli legendę pop-punku w kameralnych i dużych salach koncertowych, celebrując jednocześnie 25 lat kariery zespołu.

Tagi


Popularne newsy

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)
NEWS

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)

Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego
NEWS

Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego

Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”
NEWS

Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”

„OMNE TRINUM PERFECTUM” – wyjątkowy tryptyk Adriana Purgała i Pono
NEWS

„OMNE TRINUM PERFECTUM” – wyjątkowy tryptyk Adriana Purgała i Pono

Oliwka Brazil nagrała rapową kolędę? „Zrobił mi kurację, wiertłem na klatce, zrobił operację na otwartym gardle”
NEWS

Oliwka Brazil nagrała rapową kolędę? „Zrobił mi kurację, wiertłem na klatce, zrobił operację na otwartym gardle”

Dziarma pochwaliła się sesją ślubną. „W sukience teściowej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia”
NEWS

Dziarma pochwaliła się sesją ślubną. „W sukience teściowej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia”

Doda poleca fanom nowego Bedoesa – „Kamień z serca” trafił w jej serce
NEWS

Doda poleca fanom nowego Bedoesa – „Kamień z serca” trafił w jej serce

Polecane

CGM
Judas Priest ogłasza trasę Faithkeepers Tour 2026. W lipcu grupa zagra w Warszawie

Judas Priest ogłasza trasę Faithkeepers Tour 2026. W lipcu grupa zagra ...

Judas Priest powraca do Polski

50 minut temu

CGM
Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”

Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”

Bedoes ujawnił, że otrzymuje od Sentino groźby

1 godzinę temu

CGM
Klay Thompson nazwał łódź na cześć Megan Thee Stallion

Klay Thompson nazwał łódź na cześć Megan Thee Stallion

Wszystko skazuje na to, że związek gwiazdorskiej pary jest coraz poważniejszy

4 godziny temu

CGM
Britney Spears dzieli się refleksją o cierpieniu i mrocznych chwilach

Britney Spears dzieli się refleksją o cierpieniu i mrocznych chwilach

Emocjonalny post gwiazdy

4 godziny temu

CGM
Paul Anka wspomina przyrodzenie Franka Sinatry. Czy legendy o legendzie są prawdziwe?

Paul Anka wspomina przyrodzenie Franka Sinatry. Czy legendy o legendzi ...

Paul Anka ujawnia zaskakujące fakty o Franku Sinatrze

5 godzin temu

CGM
PAULA ROMA z premierą świątecznej piosenki „I tak do Was dojadę”

PAULA ROMA z premierą świątecznej piosenki „I tak do Was dojadę”

Nowy utwór już dostępny

5 godzin temu