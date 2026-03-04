CGM

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów

Największy koncert w historii placu

2026.03.04

opublikował:

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów

Evoto

Shakira ustanowiła nowy kamień milowy w swojej karierze, występując przed ponad 400 000 osób na Zócalo w Mexico City w miniony weekend – to największa publiczność w historii tego ikonicznego placu.

Ogromne przygotowania i dodatkowe strefy

Wydarzenie było darmowe i przyciągnęło fanów z całego kraju, zamieniając stolicę Meksyku w wielką imprezę. Gigantyczne ekrany zostały zainstalowane w okolicznych ulicach, a dodatkowe miejsca do oglądania przygotowano w Alameda Central oraz przy Pomniku Rewolucji, aby pomieścić ogromną publiczność.

Wspólny występ i największe hity

Na scenie do Shakiry dołączył kolumbijski artysta Beéle, aby zaprezentować ich nową współpracę „Algo Tú”, która oficjalnie ukaże się 4 maja. Publiczność entuzjastycznie reagowała również na największe przeboje Shakiry, w tym „Hips Don’t Lie”, „Waka Waka (This Time for Africa)” i „Don’t Bother”, zamieniając Zócalo w jeden z największych tanecznych parkietów na świecie.

Kontynuacja trasy i kolejne osiągnięcia

Rekordowy koncert dodaje tempa nadchodzącemu występowi Shakiry w Rio de Janeiro, gdzie 2 maja poprowadzi darmowy koncert „Todo Mundo No Rio” na Copacabana Beach.

Tagi


Popularne newsy

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie
NEWS

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on
NEWS

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP
NEWS

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument
NEWS

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie
NEWS

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie
NEWS

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”
NEWS

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”

Polecane

NEWS
Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty

Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńs ...

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał, że dla takich występów jest w tym programie

3 godziny temu

CGM
Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli ...

"Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju"

4 godziny temu

CGM
Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Netflix ogłasza gwiazdy spin-offu

5 godzin temu

CGM
Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie strzelaniny z Megan Thee Stallion

Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie str ...

Raper odbywa karę 10 lat pozbawienia wolności

5 godzin temu

CGM
Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Przyjaźń od czasów nastoletnich

5 godzin temu

CGM
Trent Reznor sugeruje koniec tras koncertowych Nine Inch Nails

Trent Reznor sugeruje koniec tras koncertowych Nine Inch Nails

Trent i spółka zrezygnują z koncertowania?

5 godzin temu