Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów

Shakira ustanowiła nowy kamień milowy w swojej karierze, występując przed ponad 400 000 osób na Zócalo w Mexico City w miniony weekend – to największa publiczność w historii tego ikonicznego placu.

Ogromne przygotowania i dodatkowe strefy

Wydarzenie było darmowe i przyciągnęło fanów z całego kraju, zamieniając stolicę Meksyku w wielką imprezę. Gigantyczne ekrany zostały zainstalowane w okolicznych ulicach, a dodatkowe miejsca do oglądania przygotowano w Alameda Central oraz przy Pomniku Rewolucji, aby pomieścić ogromną publiczność.

Wspólny występ i największe hity

Na scenie do Shakiry dołączył kolumbijski artysta Beéle, aby zaprezentować ich nową współpracę „Algo Tú”, która oficjalnie ukaże się 4 maja. Publiczność entuzjastycznie reagowała również na największe przeboje Shakiry, w tym „Hips Don’t Lie”, „Waka Waka (This Time for Africa)” i „Don’t Bother”, zamieniając Zócalo w jeden z największych tanecznych parkietów na świecie.

Kontynuacja trasy i kolejne osiągnięcia

Rekordowy koncert dodaje tempa nadchodzącemu występowi Shakiry w Rio de Janeiro, gdzie 2 maja poprowadzi darmowy koncert „Todo Mundo No Rio” na Copacabana Beach.