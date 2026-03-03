50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

50 przełomowych utworów w historii polskiego hip-hopu – wyjątkowe wydarzenie w Atlas Arenie

18 kwietnia 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się bezprecedensowe wydarzenie muzyczne: „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu — Hosted by O.S.T.R.”. To koncert, który w wyjątkowy sposób podsumuje pół wieku istnienia kultury hip-hop na świecie oraz jej rozwój w Polsce.

50 lat hip-hopu. Jedna noc, 50 kultowych utworów

To już 50 lat, odkąd hip-hop po raz pierwszy wybrzmiał z głośników i na stałe zmienił oblicze muzyki oraz kultury młodzieżowej. Podczas jednego wieczoru publiczność usłyszy 50 utworów, które na przestrzeni dekad kształtowały polską scenę rapową, wyznaczały nowe kierunki i inspirowały kolejne pokolenia artystów.

Będą to kompozycje, które przesuwały granice — zarówno pod względem brzmienia, jak i treści czy produkcji. To właśnie te tracki sprawiły, że współczesny hip-hop w Polsce wygląda tak, a nie inaczej.

O.S.T.R. przewodnikiem po historii polskiego rapu

Gospodarzem i narratorem wydarzenia będzie O.S.T.R. — jedna z najważniejszych postaci w historii rodzimego hip-hopu. Artysta od lat współtworzy scenę, jest świadkiem jej przemian i autorem wielu muzycznych przełomów.

Podczas koncertu O.S.T.R. nie tylko zaprezentuje wybrane utwory, ale również poprowadzi publiczność przez konteksty ich powstania, anegdoty oraz momenty, które miały kluczowe znaczenie dla rozwoju kultury. To sprawi, że wydarzenie wyjdzie daleko poza klasyczną formułę koncertu — stanie się muzycznym spektaklem i żywą lekcją historii.

Atlas Arena zamieni się w żywe archiwum kultury

Tego dnia Atlas Arena stanie się symbolicznym centrum polskiego hip-hopu. Każdy utwór będzie osobnym rozdziałem opowieści o scenie — od pierwszych kaset i podziemnych nagrań po erę streamingu i współczesne milionowe odsłony.

To wydarzenie łączy pokolenia:

tych, którzy pamiętają początki rapu w Polsce,

oraz młodszych słuchaczy, którzy poznali hip-hop dzięki platformom cyfrowym.

Peja i Tede na jednej scenie

Jak udało nam się dowiedzieć nieoficjalnie, organizatorzy zaprosili na swoje wydarzenie zarówno Tedego jak i Peję. Co ciekawe, mimo, że wcześniej panowie raczej unikali występowania na jednej scenie, tym razem, coś co od wielu lat nie miało miejsca, się wydarzy. Na pewno z korzyścią dla rapowej kultury.