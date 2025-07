Sensacyjne doniesienia z obozu Pearl Jam – muzyk żegna się z grupą po 27 latach

O ile pewne roszady w zespołach muzycznych jesteśmy w stanie przewidzieć, o tyle inne są zupełnie nieoczekiwane. To jest zdecydowanie sytuacja z tej drugiej grupy – po 27 latach z Pearl Jamem pożegnał się Matt Cameron. Perkusista wydał krótkie oświadczenie, w którym podzielił się z fanami swoją decyzją.

– Po 27 wspaniałych latach zszedłem właśnie po raz ostatni z platformy perkusyjnej Pearl Jamu. Z całego serca dziękuję Jeffowi, Edowi, Mike’owi i Stone’owi za to, że przyjęli mnie do zespołu w 1998 r. i dali mi szansę życia — pełną przyjaźni, sztuki, wyzwań i śmiechu. Jestem na zawsze wdzięczny ekipie technicznej, pracownikom i fanom na całym świecie. To była niesamowita podróż. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję Wam wszystkim z głębi serca – napisał muzyk.

Z Soundgarden do Pearl Jamu

Cameron dołączył do Pearl Jamu w 1998 r. po tym, jak Soundgarden, którego był członkiem, zawiesiło działalność. Muzyk grał z Pearl Jamem nieprzerwanie, nawet w czasach, w których Soundgarden wracało na scenę, udawało mu się łączyć obowiązki z obu grupach.

Pearl Jam nie ustosunkował się jeszcze do oświadczenia Matta.