Sędzia odrzuca wniosek Keefe D o wyłączenie dowodów w sprawie morderstwa 2Paca

Duane „Keefe D” Davis, oskarżony o zaaranżowanie morderstwa Tupac Shakur w 1996 roku, poniósł znaczną porażkę w sądzie na początku tego tygodnia.

Wniosek o wyłączenie dowodów

W grudniu 2025 r. Davis złożył wniosek o wyłączenie niektórych dowodów przed nadchodzącym procesem. Chodziło o przedmioty zabezpieczone podczas nocnej rewizji jego domu w Nevadzie w lipcu 2023 r., na kilka miesięcy przed aresztowaniem. Jego obrońcy twierdzili, że przeszukanie było nielegalne, a prokuratorzy przedstawili sądowi “wprowadzający w błąd obraz” ich klienta w nakazie rewizji.

W dokumencie napisano:

„Kiedy funkcjonariusze uzyskują nocną autoryzację w złej wierze, sądy zgadzają się, że wyłączenie dowodów jest zasadne. Zła wiara wynika z samego nakazu rewizji, który przedstawia Davisa jako niebezpiecznego dilera, choć jego wyroki narkotykowe są sprzed 25 lat, a on sam jest 60-letnim emerytowanym pacjentem onkologicznym mieszkającym w tym samym domu w Henderson od prawie dekady.”

Obrońcy argumentowali też, że sąd nie uwzględnił specyficznej potrzeby bezpieczeństwa wymaganej przez prawo Nevady do nocnych przeszukań, a zamiast tego zastosowano ogólne teorie bezpieczeństwa, które mogłyby dotyczyć każdego domu.

Decyzja sądu

Jak informuje Rolling Stone, sędzia odrzucił wniosek Keefe D. Oskarżony pozostaje w areszcie w Clark County Detention Center bez możliwości zwolnienia za kaucją. W 2023 r. Davis przyznał się do niewinności w sprawie morderstwa. Proces ma rozpocząć się w sierpniu 2026 r., po przesunięciu terminu z powodu ogromnej ilości dowodów, które obrona musi jeszcze przeanalizować.

Poprzednie incydenty

W grudniu 2024 r. Keefe D miał konflikt z innym więźniem podczas oczekiwania na proces, za co otrzymał wyrok od 16 do 40 miesięcy więzienia. Po wyroku Davis komentował: