Sąd oddala pozew Drake’a o zniesławienie po dissie Kendricka Lamara „Not Like Us”

Drake przegrywa batalię sądową z Universal Music Group

2025.10.10

opublikował:

Sąd oddala pozew Drake’a o zniesławienie po dissie Kendricka Lamara „Not Like Us”

fot. mat. pras.

Drake przegrał sprawę o zniesławienie przeciwko Universal Music Group (UMG), dotyczącą głośnego utworu Kendricka Lamara – „Not Like Us”. Sędzia federalna Jeannette A. Vargas orzekła 9 października, że treści zawarte w piosence mają charakter „niepodlegający zaskarżeniu jako opinia”, a nie jako stwierdzenie faktu.

W decyzji sądu czytamy:

„Problemem w tej sprawie jest to, czy ‘Not Like Us’ może być rozumiany jako faktyczne stwierdzenie, że Drake jest pedofilem lub że miał kontakty seksualne z nieletnimi. W świetle kontekstu, w jakim pojawiają się te słowa, sąd stwierdza, że nie może tak być.”

Kendrick Lamar kontra Drake – najgłośniejszy beef ostatnich lat

Konflikt między Drakiem a Kendrickiem Lamarem rozpoczął się w 2024 roku i szybko przerodził się w jedną z największych rapowych batalii dekady. Diss track Lamara „Not Like Us” odniósł ogromny sukces komercyjny, stając się viralem i dominując listy przebojów na całym świecie.

Utwór zawierał liczne odniesienia do Drake’a, w tym kontrowersyjne linie, które sugerowały, że artysta jest „certified paedophile” (czyli „certyfikowanym pedofilem”). Drake od początku kategorycznie zaprzeczał tym oskarżeniom, twierdząc, że Lamar przekroczył granice artystycznej wolności.

Treść pozwu i decyzja sądu

Drake złożył pozew przeciwko Universal Music Group w Nowym Jorku, zarzucając wytwórni i platformie Spotify, że „sztucznie zawyżyły” liczbę odtworzeń utworu „Not Like Us”. W pozwie jego spółka Frozen Moments LLC twierdziła, że UMG i Spotify „nielegalnie wspierały” promocję piosenki, co miało wzmocnić pozycję Lamara w ich rapowym konflikcie.

W marcu 2025 roku UMG złożyło wniosek o oddalenie pozwu, argumentując, że Drake „po prostu przegrał rapową bitwę”. Przedstawiciele wytwórni dodali ironicznie:

„Zamiast przyjąć porażkę jak artysta, za jakiego się podaje, Drake pozwał własną wytwórnię w desperackiej próbie zaleczenia ran.”

Zespół prawny Drake’a uznał to stanowisko za absurdalne, wskazując, że miliony ludzi na całym świecie potraktowały słowa Lamara jako faktyczne oskarżenie, a nie jedynie artystyczną metaforę.

UMG i Drake komentują wyrok

Rzecznik Universal Music Group w rozmowie z Rolling Stone powiedział:

„Od początku ten pozew był atakiem na artystyczną wolność twórców i nigdy nie powinien był ujrzeć światła dziennego. Cieszymy się z decyzji sądu i kontynuujemy współpracę z Drake’iem nad jego muzyką.”

Z kolei przedstawiciel Drake’a w rozmowie z NME zapowiedział:

„Zamierzamy odwołać się od decyzji i czekamy na rozpatrzenie sprawy przez sąd apelacyjny.”

Sukces Kendicka Lamara i wpływ sprawy na branżę muzyczną

Podczas gdy Drake walczył w sądzie, Kendrick Lamar świętował największy sukces swojej kariery. Jego występ podczas Super Bowl LIX Halftime Show w lutym 2025 roku, w którym towarzyszyli mu SZA, Serena Williams i Samuel L. Jackson, został uznany za najchętniej oglądany występ w historii Super Bowl.

W jego trakcie Lamar zaprezentował również „Not Like Us”, co tylko spotęgowało medialny rozgłos wokół konfliktu z Drake’iem.

Drake: nowy etap kariery i walka o reputację

Mimo przegranej, Drake nie zamierza się poddawać. Jego rzecznik potwierdził, że raper planuje apelację i rozważa kolejne kroki prawne przeciwko osobom, które publicznie powielały oskarżenia z utworu Lamara.

Kanadyjski artysta ma także w planach nowy album studyjny, który – według nieoficjalnych źródeł – ma być jego najbardziej osobistym projektem od czasu Take Care.

