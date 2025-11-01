Szukaj
Sabrina Carpenter zaśpiewała „Barbie Girl" podczas halloweenowego koncertu i aresztowała gwiazdę kina

2025.11.01

Sabrina Carpenter uczciła Halloween w wyjątkowy sposób, wykonując cover kultowego utworu „Barbie Girl” zespołu Aqua podczas jednego z przystanków swojej amerykańskiej trasy ‘Short ‘N Sweet Tour’. Koncert odbył się 31 października w Madison Square Garden, gdzie artystka przygotowała kilka wyjątkowych kostiumów, w tym strój Barbie inspirowany Margot Robbie, Wonder Woman oraz postać z Flintstones.

Sabrina Carpenter i Halloweenowe atrakcje na scenie

Podczas halloweenowego koncertu Carpenter wprowadziła element interaktywnej zabawy z publicznością w ramach segmentu ‘Don’t Touch That Dial!’. Tym razem do żartobliwego „aresztowania” wybrała aktorkę Drew Barrymore, znaną z serii filmów Scream, która pojawiła się w masce z tego własnie obrazu.

Artystka kontynuuje tradycję angażowania fanów i celebrytów do swojego koncertowego show – wcześniej w podobnej roli pojawiały się m.in. Emma Bunton i Millie Bobby Brown.

 

Coachella 2026 i przyszłe występy

Sabrina Carpenter została ogłoszona jako jedna z głównych gwiazd Coachella 2026, razem z Justinem Bieberem i Karol G. Festiwal odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia oraz 17-19 kwietnia 2026 roku.Bilety będą dostępne online dla fanów chcących zobaczyć artystkę na żywo.

 

