Sabrina Carpenter zaśpiewała „Barbie Girl” podczas halloweenowego koncertu i aresztowała gwiazdę kina

Sabrina Carpenter uczciła Halloween w wyjątkowy sposób, wykonując cover kultowego utworu „Barbie Girl” zespołu Aqua podczas jednego z przystanków swojej amerykańskiej trasy ‘Short ‘N Sweet Tour’. Koncert odbył się 31 października w Madison Square Garden, gdzie artystka przygotowała kilka wyjątkowych kostiumów, w tym strój Barbie inspirowany Margot Robbie, Wonder Woman oraz postać z Flintstones.

Sabrina Carpenter i Halloweenowe atrakcje na scenie

Podczas halloweenowego koncertu Carpenter wprowadziła element interaktywnej zabawy z publicznością w ramach segmentu ‘Don’t Touch That Dial!’. Tym razem do żartobliwego „aresztowania” wybrała aktorkę Drew Barrymore, znaną z serii filmów Scream, która pojawiła się w masce z tego własnie obrazu.

Artystka kontynuuje tradycję angażowania fanów i celebrytów do swojego koncertowego show – wcześniej w podobnej roli pojawiały się m.in. Emma Bunton i Millie Bobby Brown.