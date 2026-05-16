Ruszają castingi do nowej edycji „Must Be The Music”. Do wygrania aż 250 tysięcy złotych

Program Must Be The Music powraca z kolejną edycją. Organizatorzy oficjalnie rozpoczęli nabór uczestników do XIV sezonu muzycznego show. Na zwycięzcę czeka nagroda główna w wysokości 250 tysięcy złotych oraz szansa na ogólnopolską rozpoznawalność.
Wystartował internetowy casting do „Must Be The Music”
Internetowy casting do nowej edycji programu ruszył 1 maja. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się za pośrednictwem oficjalnej strony programu, przesyłając swoje nagrania audio lub audio-wideo.
Do programu mogą zgłaszać się:
- wokaliści,
- zespoły muzyczne,
- instrumentaliści,
- artyści wykonujący autorskie utwory,
- wykonawcy coverów.
Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze są charyzma, talent i osobowość sceniczna.
Jak zgłosić się do programu?
Proces zgłoszeniowy jest prosty. Kandydaci muszą:
- przygotować nagranie swojego występu,
- wypełnić formularz zgłoszeniowy,
- zaakceptować regulamin,
- przesłać aplikację online.
To pierwszy krok do walki o udział w telewizyjnym show i możliwość występu przed szeroką publicznością.
Stacjonarne castingi w sześciu terminach
Jesienią ruszą także castingi stacjonarne, które odbędą się w największych miastach Polski. Uczestnicy będą mogli zaprezentować się na żywo przed jurorami programu.
Harmonogram castingów „Must Be The Music” 2026:
- 6 września – Warszawa
- 13 września – Rzeszów
- 20 września – Katowice
- 21 września – Wrocław
- 26 września – Sopot
- 27 września – Warszawa
Uczestnicy mogą wykonać własny utwór lub cover
Podczas przesłuchań uczestnicy mogą zaprezentować zarówno autorskie kompozycje, jak i covery znanych utworów. Każdy występ będzie oceniany pod kątem talentu, oryginalności oraz potencjału scenicznego.
Produkcja przypomina, że „Must Be The Music” od lat pomaga odkrywać nowe muzyczne talenty i daje szansę na rozwój kariery w branży muzycznej.