Ruszają castingi do nowej edycji „Must Be The Music”. Do wygrania aż 250 tysięcy złotych

2026.05.16

Must Be The Music 2025

Program Must Be The Music powraca z kolejną edycją. Organizatorzy oficjalnie rozpoczęli nabór uczestników do XIV sezonu muzycznego show. Na zwycięzcę czeka nagroda główna w wysokości 250 tysięcy złotych oraz szansa na ogólnopolską rozpoznawalność.

Wystartował internetowy casting do „Must Be The Music”

Internetowy casting do nowej edycji programu ruszył 1 maja. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się za pośrednictwem oficjalnej strony programu, przesyłając swoje nagrania audio lub audio-wideo.

Do programu mogą zgłaszać się:

  • wokaliści,
  • zespoły muzyczne,
  • instrumentaliści,
  • artyści wykonujący autorskie utwory,
  • wykonawcy coverów.

Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze są charyzma, talent i osobowość sceniczna.

Jak zgłosić się do programu?

Proces zgłoszeniowy jest prosty. Kandydaci muszą:

  1. przygotować nagranie swojego występu,
  2. wypełnić formularz zgłoszeniowy,
  3. zaakceptować regulamin,
  4. przesłać aplikację online.

To pierwszy krok do walki o udział w telewizyjnym show i możliwość występu przed szeroką publicznością.

Stacjonarne castingi w sześciu terminach

Jesienią ruszą także castingi stacjonarne, które odbędą się w największych miastach Polski. Uczestnicy będą mogli zaprezentować się na żywo przed jurorami programu.

Harmonogram castingów „Must Be The Music” 2026:

  • 6 września – Warszawa
  • 13 września – Rzeszów
  • 20 września – Katowice
  • 21 września – Wrocław
  • 26 września – Sopot
  • 27 września – Warszawa

Uczestnicy mogą wykonać własny utwór lub cover

Podczas przesłuchań uczestnicy mogą zaprezentować zarówno autorskie kompozycje, jak i covery znanych utworów. Każdy występ będzie oceniany pod kątem talentu, oryginalności oraz potencjału scenicznego.

Produkcja przypomina, że „Must Be The Music” od lat pomaga odkrywać nowe muzyczne talenty i daje szansę na rozwój kariery w branży muzycznej.

