Ruszają castingi do nowej edycji „Must Be The Music”. Do wygrania aż 250 tysięcy złotych

Program Must Be The Music powraca z kolejną edycją. Organizatorzy oficjalnie rozpoczęli nabór uczestników do XIV sezonu muzycznego show. Na zwycięzcę czeka nagroda główna w wysokości 250 tysięcy złotych oraz szansa na ogólnopolską rozpoznawalność.

Wystartował internetowy casting do „Must Be The Music”

Internetowy casting do nowej edycji programu ruszył 1 maja. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się za pośrednictwem oficjalnej strony programu, przesyłając swoje nagrania audio lub audio-wideo.

Do programu mogą zgłaszać się:

wokaliści,

zespoły muzyczne,

instrumentaliści,

artyści wykonujący autorskie utwory,

wykonawcy coverów.

Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze są charyzma, talent i osobowość sceniczna.

Jak zgłosić się do programu?

Proces zgłoszeniowy jest prosty. Kandydaci muszą:

przygotować nagranie swojego występu, wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin, przesłać aplikację online.

To pierwszy krok do walki o udział w telewizyjnym show i możliwość występu przed szeroką publicznością.

Stacjonarne castingi w sześciu terminach

Jesienią ruszą także castingi stacjonarne, które odbędą się w największych miastach Polski. Uczestnicy będą mogli zaprezentować się na żywo przed jurorami programu.

Harmonogram castingów „Must Be The Music” 2026:

6 września – Warszawa

13 września – Rzeszów

20 września – Katowice

21 września – Wrocław

26 września – Sopot

27 września – Warszawa

Uczestnicy mogą wykonać własny utwór lub cover

Podczas przesłuchań uczestnicy mogą zaprezentować zarówno autorskie kompozycje, jak i covery znanych utworów. Każdy występ będzie oceniany pod kątem talentu, oryginalności oraz potencjału scenicznego.

Produkcja przypomina, że „Must Be The Music” od lat pomaga odkrywać nowe muzyczne talenty i daje szansę na rozwój kariery w branży muzycznej.