Roztańczony PGE Narodowy 2025: Skolim ze stawką zbliżoną do Dody

Ile zarabiają gwiazdy disco polo na Narodowym?

Stawki artystów, którzy pojawią się podczas sobotniego koncertu, robią wrażenie. Jak ustalił serwis Pudelek, jedną z najlepiej opłacanych gwiazd będzie Justyna Steczkowska, która za występ otrzyma 80 tysięcy złotych. Tuż za nią plasuje się Doda, której gaża wyniesie 50 tysięcy złotych. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się także występ Skolima – piosenkarza nazywanego „królem latino”. Twórca hitu „Lato w Polsce” otrzyma 45 tysięcy złotych.

Zenek Martyniuk i Akcent kontra Magdalena Narożna

Nieco mniejszą, ale wciąż wysoką stawkę wynegocjował Zenek Martyniuk z zespołem Akcent – ich gaża wyniesie 40 tysięcy złotych. Na końcu tego zestawienia znalazła się Magdalena Narożna wraz z formacją Piękni i Młodzi, którzy zarobią 25 tysięcy złotych za sobotni koncert.

Koncert na PGE Narodowym to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych organizowanych przez Polsat. Fani disco polo i muzyki tanecznej mogą liczyć na wielkie show, hity znane wszystkim i wyjątkową atmosferę.