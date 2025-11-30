CGM

Rosalia śpiewa w 13 językach na nowej płycie, ale polskie „przepraszam” wciąż sprawia jej trudność

Gwiazda próbowała mówić w różnych językach na TikToku

2025.11.30

Rosalia ponownie udowadnia, że jest jedną z najbardziej wszechstronnych artystek współczesnej sceny pop. Na swoim najnowszym albumie „Lux” Katalonka zaśpiewała aż w 13 językach, prezentując imponującą skalę umiejętności wokalnych i językową odwagę. Choć repertuar jest niezwykle różnorodny, wśród użytych języków zabrakło polskiego.

To o tyle zaskakujące, że Rosalia ma już na koncie twórcze spotkania z naszym krajem. Warszawa pojawiła się w jej teledysku do utworu „Berghain”, co wywołało ogromne zainteresowanie polskich fanów.

„Przepraszam” kontra Rosalia – TikTok pokazuje kulisy

W najnowszym filmie opublikowanym na TikToku artystka postanowiła zmierzyć się z różnymi językami. Przy okazji podjęła próbę wypowiedzenia polskiego słowa „przepraszam”. Efekt? Urocze i pełne wysiłku „pryzympazam”, które natychmiast rozczuliło jej obserwatorów. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że przy takim zaangażowaniu można jej wybaczyć każdą językową potyczkę.

Rosalia – talent, dystans i globalny zasięg

Choć polski najwyraźniej należy do trudniejszych języków w repertuarze gwiazdy, Rosalia pokazuje, że nie boi się wyzwań i z entuzjazmem testuje nowe brzmienia. Dzięki temu jej nowy album „Lux” odbierany jest jako projekt globalny, łączący kultury i style.

Jej sympatyczne podejście do językowych trudności jedynie podkreśla, dlaczego ma tak ogromne grono fanów na całym świecie – autentyczność, humor i dystans do siebie to cechy, które zawsze działają na plus.

