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Rodzina Ariany Grande jest zaniepokojona. Bliscy mieli błagać gwiazdę o przerwę

Fani od miesięcy martwią się o wygląd wokalistki

2026.08.06

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Ariana Grande 2026

Ariana Grande od dłuższego czasu znajduje się w centrum dyskusji dotyczących swojego zdrowia i samopoczucia. Teraz głos mieli zabrać także członkowie jej rodziny. Według doniesień zagranicznych mediów bliscy artystki są poważnie zaniepokojeni jej kondycją psychiczną i fizyczną oraz namawiali ją do całkowitego wycofania się z życia publicznego na pewien czas.

Rodzina miała błagać Arianę Grande o odpoczynek

Jak podaje Daily Mail, powołując się na anonimowego członka rodziny, bliscy wielokrotnie prosili wokalistkę o dłuższą przerwę od pracy i występów.

– Poprosiliśmy ją, żeby zrobiła sobie przerwę. Właściwie to błagaliśmy ją o to, naprawdę bardzo. Bardzo, bardzo mocno. Nie chodzi o dzień czy dwa, ale o prawdziwą przerwę. Nie czuje się dobrze. Jest niespokojna i nie śpi – miał powiedzieć krewny artystki.

Według tego samego źródła presja związana z nieustanną obserwacją ze strony mediów i internautów miała negatywnie odbić się na samopoczuciu piosenkarki.

Fani od miesięcy martwią się o wygląd wokalistki

Od wielu miesięcy w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze dotyczące wyglądu Ariany Grande. Internauci zwracają uwagę na jej znaczną utratę wagi i wyrażają obawy o stan zdrowia artystki.

Jednocześnie warto podkreślić, że publicznie nie potwierdzono żadnej diagnozy dotyczącej jej zdrowia. Pojawiające się w sieci spekulacje na temat ewentualnych zaburzeń odżywiania pozostają niepotwierdzonymi domysłami.

Ariana Grande zapowiedziała przerwę po trasie

Podczas jednego z ostatnich koncertów Ariana Grande poinformowała fanów, że po zakończeniu obecnej trasy koncertowej planuje zrobić sobie dłuższą przerwę.

Jak wyjaśniła, decyzja została podjęta już wcześniej i nie jest bezpośrednią reakcją na ostatnią falę komentarzy dotyczących jej wyglądu. Wokalistka podkreśliła, że chce poświęcić więcej czasu sobie po intensywnym okresie związanym z promocją albumu „Eternal Sunshine” oraz pracą przy filmie „Wicked”.

Niedawno TMZ informowało również, powołując się na osoby z otoczenia artystki, że jej bliscy postrzegają partnera Ricky’ego Alvareza jako ważne wsparcie dla Ariany w czasie wzmożonej presji medialnej.

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