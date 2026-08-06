Playboi Carti zagrał na scenie, na której z reguły występuje Skolim. U jego boku pojawiła się Fagata

Foto: @fagataaa
Playboi Carti zagrał wczoraj mini koncert podczas after party, które odbyło się w klubie Explosion w Warszawie. Przypomnijmy, że klub z reguły gości gwiazdy disco polo, dlatego występ w tym miejscu gwiazdy światowej sławy budzi wiele emocji. Co więcej osoby, które miały okazję być na koncercie rapera, dostrzegły na scenie także Fagatę…
View this post on Instagram
Fagata na imprezie po koncercie Playboi Cartiego
Po krótkiej przerwie od aktywności publicznej Fagata ponownie pojawia się na dużych wydarzeniach. Uczestnicy imprezy zarejestrowali ją podczas after party Playboi Cartiego, gdzie przebywała na scenie razem z innymi gośćmi.
Nagrania z wydarzenia szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, wywołując kolejną falę komentarzy internautów.
Wcześniej bawiła się na koncercie The Weeknda
Jeszcze tego samego dnia influencerka pojawiła się na koncercie The Weeknda na PGE Narodowym. Było to jedno z jej pierwszych publicznych wyjść po głośnych kontrowersjach, które w ostatnim czasie wywołały szeroką dyskusję w sieci.
Milczenie zamiast oświadczeń
Fagata do tej pory nie odniosła się publicznie do zarzutów i krytyki, które pojawiły się pod jej adresem. Zamiast publikować kolejne oświadczenia, ograniczyła swoją aktywność na pewien czas, a obecnie stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania w mediach społecznościowych oraz uczestnictwa w wydarzeniach branżowych.
Jej obecność na koncertach i imprezach pokazuje, że nie zamierza całkowicie wycofywać się z życia publicznego.
View this post on Instagram