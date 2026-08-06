Playboi Carti zagrał na scenie, na której z reguły występuje Skolim. U jego boku pojawiła się Fagata

Fagata na imprezie po koncercie Playboi Cartiego

Po krótkiej przerwie od aktywności publicznej Fagata ponownie pojawia się na dużych wydarzeniach. Uczestnicy imprezy zarejestrowali ją podczas after party Playboi Cartiego, gdzie przebywała na scenie razem z innymi gośćmi.

Nagrania z wydarzenia szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, wywołując kolejną falę komentarzy internautów.

Wcześniej bawiła się na koncercie The Weeknda

Jeszcze tego samego dnia influencerka pojawiła się na koncercie The Weeknda na PGE Narodowym. Było to jedno z jej pierwszych publicznych wyjść po głośnych kontrowersjach, które w ostatnim czasie wywołały szeroką dyskusję w sieci.

Milczenie zamiast oświadczeń

Fagata do tej pory nie odniosła się publicznie do zarzutów i krytyki, które pojawiły się pod jej adresem. Zamiast publikować kolejne oświadczenia, ograniczyła swoją aktywność na pewien czas, a obecnie stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania w mediach społecznościowych oraz uczestnictwa w wydarzeniach branżowych.

Jej obecność na koncertach i imprezach pokazuje, że nie zamierza całkowicie wycofywać się z życia publicznego.