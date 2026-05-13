Rod Stewart ostro o Donaldzie Trumpie do Króla Karola III: „Postawiłeś tego małego rozrabiakę na swoim miejscu”

„Stał się kimś innym. Kimś, kogo już nie znam”

2026.05.13

Rod Stewart ponownie skrytykował Donalda Trumpa. Tym razem legendarny muzyk zrobił to publicznie podczas wydarzenia z udziałem Króla Karola III w Londynie.

Artysta miał powiedzieć do monarchy, że podczas ostatniego spotkania z amerykańskim prezydentem „postawił tego małego rozrabiakę do pionu”

Rod Stewart skomentował spotkanie Karola III z Trumpem

Do sytuacji doszło podczas uroczystości zorganizowanej z okazji 50-lecia działalności King’s Trust – organizacji wcześniej znanej jako Prince’s Trust.

Rod Stewart zwrócił się bezpośrednio do króla Karola III, chwaląc jego postawę podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych i rozmów z Donaldem Trumpem.

Według relacji obecnych na miejscu osób, muzyk powiedział:

„Byłeś znakomity. Absolutnie znakomity. Postawiłeś tego małego rozrabiakę na miejscu”.

Reakcja monarchy miała być humorystyczna – król miał odpowiedzieć śmiechem.

Król Karol III i Donald Trump spotkali się w USA

Spotkanie Karola III z Donaldem Trumpem odbyło się podczas czterodniowej wizyty monarchy w Stanach Zjednoczonych.

W trakcie rozmów poruszano między innymi:

  • kwestie współpracy NATO,
  • dalszego wsparcia dla Ukrainy,
  • oraz relacji między Wielką Brytanią a USA.

Król podkreślał znaczenie „niezastąpionego sojuszu” między oboma państwami.

Rod Stewart od miesięcy krytykuje Trumpa

Nie jest to pierwszy raz, gdy Rod Stewart otwarcie krytykuje byłego prezydenta USA. W ostatnich miesiącach muzyk wielokrotnie komentował wypowiedzi Trumpa dotyczące:

  • wojny w Ukrainie,
  • konfliktu w Strefie Gazy,
  • oraz działań wojsk NATO.

Szczególnie ostro zareagował na słowa Trumpa dotyczące brytyjskich żołnierzy służących w Afganistanie. Stewart przypomniał wtedy, że podczas konfliktu zginęło ponad 400 brytyjskich żołnierzy.

„To już nie jest człowiek, którego znałem”

Rod Stewart ujawnił również, że kiedyś utrzymywał z Donaldem Trumpem dobre relacje prywatne. Obaj byli nawet sąsiadami.

Muzyk przyznał jednak, że po objęciu urzędu prezydenta Trump bardzo się zmienił.

„Stał się kimś innym. Kimś, kogo już nie znam” – mówił Stewart.

Rod Stewart wspiera Ukrainę

W marcu 2025 roku wokalista komentował także głośne napięcia pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Volodymyr Zelenskyy.

Stewart podkreślał wtedy, że Zachód powinien nadal wspierać Ukrainę i nie wycofywać się z pomocy militarnej oraz humanitarnej.

