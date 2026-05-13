Rod Stewart ostro o Donaldzie Trumpie do Króla Karola III: „Postawiłeś tego małego rozrabiakę na swoim miejscu”

Rod Stewart ponownie skrytykował Donalda Trumpa. Tym razem legendarny muzyk zrobił to publicznie podczas wydarzenia z udziałem Króla Karola III w Londynie.
Artysta miał powiedzieć do monarchy, że podczas ostatniego spotkania z amerykańskim prezydentem „postawił tego małego rozrabiakę do pionu”
Rod Stewart skomentował spotkanie Karola III z Trumpem
Do sytuacji doszło podczas uroczystości zorganizowanej z okazji 50-lecia działalności King’s Trust – organizacji wcześniej znanej jako Prince’s Trust.
Rod Stewart zwrócił się bezpośrednio do króla Karola III, chwaląc jego postawę podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych i rozmów z Donaldem Trumpem.
Według relacji obecnych na miejscu osób, muzyk powiedział:
„Byłeś znakomity. Absolutnie znakomity. Postawiłeś tego małego rozrabiakę na miejscu”.
Reakcja monarchy miała być humorystyczna – król miał odpowiedzieć śmiechem.
Król Karol III i Donald Trump spotkali się w USA
Spotkanie Karola III z Donaldem Trumpem odbyło się podczas czterodniowej wizyty monarchy w Stanach Zjednoczonych.
W trakcie rozmów poruszano między innymi:
- kwestie współpracy NATO,
- dalszego wsparcia dla Ukrainy,
- oraz relacji między Wielką Brytanią a USA.
Król podkreślał znaczenie „niezastąpionego sojuszu” między oboma państwami.
Rod Stewart od miesięcy krytykuje Trumpa
Nie jest to pierwszy raz, gdy Rod Stewart otwarcie krytykuje byłego prezydenta USA. W ostatnich miesiącach muzyk wielokrotnie komentował wypowiedzi Trumpa dotyczące:
- wojny w Ukrainie,
- konfliktu w Strefie Gazy,
- oraz działań wojsk NATO.
Szczególnie ostro zareagował na słowa Trumpa dotyczące brytyjskich żołnierzy służących w Afganistanie. Stewart przypomniał wtedy, że podczas konfliktu zginęło ponad 400 brytyjskich żołnierzy.
„To już nie jest człowiek, którego znałem”
Rod Stewart ujawnił również, że kiedyś utrzymywał z Donaldem Trumpem dobre relacje prywatne. Obaj byli nawet sąsiadami.
Muzyk przyznał jednak, że po objęciu urzędu prezydenta Trump bardzo się zmienił.
„Stał się kimś innym. Kimś, kogo już nie znam” – mówił Stewart.
Rod Stewart wspiera Ukrainę
W marcu 2025 roku wokalista komentował także głośne napięcia pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Volodymyr Zelenskyy.
Stewart podkreślał wtedy, że Zachód powinien nadal wspierać Ukrainę i nie wycofywać się z pomocy militarnej oraz humanitarnej.