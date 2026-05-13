Rod Stewart ostro o Donaldzie Trumpie do Króla Karola III: „Postawiłeś tego małego rozrabiakę na swoim miejscu”

Rod Stewart ponownie skrytykował Donalda Trumpa. Tym razem legendarny muzyk zrobił to publicznie podczas wydarzenia z udziałem Króla Karola III w Londynie.

Artysta miał powiedzieć do monarchy, że podczas ostatniego spotkania z amerykańskim prezydentem „postawił tego małego rozrabiakę do pionu”

Rod Stewart skomentował spotkanie Karola III z Trumpem

Do sytuacji doszło podczas uroczystości zorganizowanej z okazji 50-lecia działalności King’s Trust – organizacji wcześniej znanej jako Prince’s Trust.

Rod Stewart zwrócił się bezpośrednio do króla Karola III, chwaląc jego postawę podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych i rozmów z Donaldem Trumpem.

Według relacji obecnych na miejscu osób, muzyk powiedział:

„Byłeś znakomity. Absolutnie znakomity. Postawiłeś tego małego rozrabiakę na miejscu”.

Reakcja monarchy miała być humorystyczna – król miał odpowiedzieć śmiechem.

Król Karol III i Donald Trump spotkali się w USA

Spotkanie Karola III z Donaldem Trumpem odbyło się podczas czterodniowej wizyty monarchy w Stanach Zjednoczonych.

W trakcie rozmów poruszano między innymi:

kwestie współpracy NATO,

dalszego wsparcia dla Ukrainy,

oraz relacji między Wielką Brytanią a USA.

Król podkreślał znaczenie „niezastąpionego sojuszu” między oboma państwami.

Rod Stewart od miesięcy krytykuje Trumpa

Nie jest to pierwszy raz, gdy Rod Stewart otwarcie krytykuje byłego prezydenta USA. W ostatnich miesiącach muzyk wielokrotnie komentował wypowiedzi Trumpa dotyczące:

wojny w Ukrainie,

konfliktu w Strefie Gazy,

oraz działań wojsk NATO.

Szczególnie ostro zareagował na słowa Trumpa dotyczące brytyjskich żołnierzy służących w Afganistanie. Stewart przypomniał wtedy, że podczas konfliktu zginęło ponad 400 brytyjskich żołnierzy.

„To już nie jest człowiek, którego znałem”

Rod Stewart ujawnił również, że kiedyś utrzymywał z Donaldem Trumpem dobre relacje prywatne. Obaj byli nawet sąsiadami.

Muzyk przyznał jednak, że po objęciu urzędu prezydenta Trump bardzo się zmienił.

„Stał się kimś innym. Kimś, kogo już nie znam” – mówił Stewart.

Rod Stewart wspiera Ukrainę

W marcu 2025 roku wokalista komentował także głośne napięcia pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Volodymyr Zelenskyy.

Stewart podkreślał wtedy, że Zachód powinien nadal wspierać Ukrainę i nie wycofywać się z pomocy militarnej oraz humanitarnej.