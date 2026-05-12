CGM

Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do finału Eurowizji 2026

Dziesięciu artystów przeszło do koljengo etapu konkursu

2026.05.12

opublikował:

Alicja Szemplinksa eurowizja 2026

O 21.00 rozpoczął się dziś pierwszy koncert, który wyłonił dziesięciu artystów, którzy w sobotę wystąpią podczas finału tegorocznego konkursu Eurowizji.

Eurowizja 2026 – pierwszy półfinał

W dzisiejszym konkursie wystąpili:

🇲🇩 Mołdawia

Satoshi – „Viva, Moldova!”

🇸🇪 Szwecja

Felicia – „My System”

🇭🇷 Chorwacja

Lelek – „Andromeda”

🇬🇷 Grecja

Akylas – „Ferto”

🇵🇹 Portugalia

Bandidos do Cante – „Rosa”

🇬🇪 Gruzja

Bzikebi – „On Replay”

🇫🇮 Finlandia

Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

🇲🇪 Czarnogóra

Tamara Živković – „Nova Zora”

🇪🇪 Estonia

Vanilla Ninja – „Too Epic to Be True”

🇮🇱 Izrael

Noam Bettan – „Michelle”

🇧🇪 Belgia

Essyla – „Dancing on the Ice”

🇱🇹 Litwa

Lion Ceccah – „Sólo quiero más”

🇸🇲 San Marino

Senhit – „Superstar”

🇵🇱 Polska

Alicja Szemplińska – „Pray”

🇷🇸 Serbia

Lavina – „Kraj mene”


Szczęśliwa dziesiątka

Do sobotniego finału dostali się reprezentanci Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji, Litwy i Polska.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)

 


Eurowizja 2026 – drugi półfinał

W czwartek, podczas drugiego półfinału wystąpią:

🇦🇲 Armenia

Simón – „Paloma Rumba”

🇦🇿 Azerbejdżan

Jiva – „Just Go”

🇷🇴 Rumunia

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

🇱🇺 Luksemburg

Eva Marija – „Mother Nature”

🇨🇿 Czechy

Daniel Žižka – „Crossroads”

🇨🇭 Szwajcaria

Veronica Fusaro – „Alice”

🇧🇬 Bułgaria

Dara – „Bangaranga”

🇨🇾 Cypr

Antigoni – „Jalla”

🇱🇻 Łotwa

Atvara – „Ēnā”

🇩🇰 Dania

Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem”

🇦🇺 Australia

Delta Goodrem – „Eclipse”

🇺🇦 Ukraina

Leléka – „Ridnym”

🇦🇱 Albania

Alis – „Nân”

🇲🇹 Malta

Aidan – „Bella”

🇳🇴 Norwegia

Jonas Lovv – „Ya Ya Ya”

Eurowizja 2026 – wielki finał już 16 maja

Finał Eurowizji to kulminacja tygodniowych zmagań w półfinałach. Odbędzie się on 16 maja  – start o godzinie 21.00. Transmisję konkursu ogładać będzie można w TVP.  Każdy z uczestników zaprezentuje swój utwór na żywo przed międzynarodową publicznością oraz jury.

Jak wygląda głosowanie w finale Eurowizji?

W finale Eurowizji 2026 obowiązuje klasyczny system głosowania:

  • 50% punktów przyznają profesjonalne jury z poszczególnych krajów,
  • 50% pochodzi od widzów (telewidzów).

To połączenie sprawia, że wynik często pozostaje nieprzewidywalny aż do ostatnich sekund głosowania.

Tagi


Popularne newsy

_Hela proba maj 2026 foto @piotr_tarasewicz-8
NEWS

Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

Tekashi 69 2026
NEWS

Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Mata 2026
NEWS

Mata zapowiada trzy albumy billboardem w centrum Warszawy

Alicja Szemplinksa eurowizja 2026
NEWS

Alicja Szemplińska coraz bliżej finału Eurowizji 2026. Bukmacherzy dają jej coraz więkse szanse na awans

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Żabson: „Postanowiłem sprawdzić co można zrobić ze swoim ciałem w 25 dni i dla mnie efekt jest poj*bany”

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

„Kanye West to gejowski nazista”. Były chłopak Kim Kardashian nabija się z Ye

alicja
NEWS

Alicja Szemplińska z szansą na finał Eurowizji. Bukmacherzy zmieniają prognozy po próbie jurorskiej

Polecane

CGM
Noam Bettan Izrael Eurowizja 2026

Podczas występu Izraela na Eurowizji publiczność nie zawiodła i skando ...

Noam Bettan wybuczany przez publiczność

1 godzinę temu

CGM
Celinska

Nie żyje Stanisława Celińska. Wybitna artystka miała 79 lat

Artystka o niezwykłej wszechstronności

7 godzin temu

CGM
Tupac

Producent Death Row Records pozywa spadkobierców Tupaca Shakura. Chodz ...

O co chodzi w pozwie?

14 godzin temu

CGM
Malik 2026

Incydent na koncercie Malika Montany we Wrocławiu. Raper przerwał wyst ...

Do sieci trafiło nagranie z sytuacji, która wydarzyła się podczas koncertu

14 godzin temu

CGM
alicja

Alicja Szemplińska z szansą na finał Eurowizji. Bukmacherzy zmieniają ...

Polska rośnie w notowaniach

14 godzin temu

CGM
RYSY, 24.11.2023

Fejká, RYSY, Gooral i Spięty w Walcowni Cynku – nowy festiwal w ...

320 metrów pod ziemią

15 godzin temu