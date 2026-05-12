Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do finału Eurowizji 2026

O 21.00 rozpoczął się dziś pierwszy koncert, który wyłonił dziesięciu artystów, którzy w sobotę wystąpią podczas finału tegorocznego konkursu Eurowizji.
Eurowizja 2026 – pierwszy półfinał
W dzisiejszym konkursie wystąpili:
🇲🇩 Mołdawia
Satoshi – „Viva, Moldova!”
🇸🇪 Szwecja
Felicia – „My System”
🇭🇷 Chorwacja
Lelek – „Andromeda”
🇬🇷 Grecja
Akylas – „Ferto”
🇵🇹 Portugalia
Bandidos do Cante – „Rosa”
🇬🇪 Gruzja
Bzikebi – „On Replay”
🇫🇮 Finlandia
Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”
🇲🇪 Czarnogóra
Tamara Živković – „Nova Zora”
🇪🇪 Estonia
Vanilla Ninja – „Too Epic to Be True”
🇮🇱 Izrael
Noam Bettan – „Michelle”
🇧🇪 Belgia
Essyla – „Dancing on the Ice”
🇱🇹 Litwa
Lion Ceccah – „Sólo quiero más”
🇸🇲 San Marino
Senhit – „Superstar”
🇵🇱 Polska
Alicja Szemplińska – „Pray”
🇷🇸 Serbia
Lavina – „Kraj mene”
Szczęśliwa dziesiątka
Do sobotniego finału dostali się reprezentanci Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji, Litwy i Polska.
Eurowizja 2026 – drugi półfinał
W czwartek, podczas drugiego półfinału wystąpią:
🇦🇲 Armenia
Simón – „Paloma Rumba”
🇦🇿 Azerbejdżan
Jiva – „Just Go”
🇷🇴 Rumunia
Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
🇱🇺 Luksemburg
Eva Marija – „Mother Nature”
🇨🇿 Czechy
Daniel Žižka – „Crossroads”
🇨🇭 Szwajcaria
Veronica Fusaro – „Alice”
🇧🇬 Bułgaria
Dara – „Bangaranga”
🇨🇾 Cypr
Antigoni – „Jalla”
🇱🇻 Łotwa
Atvara – „Ēnā”
🇩🇰 Dania
Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem”
🇦🇺 Australia
Delta Goodrem – „Eclipse”
🇺🇦 Ukraina
Leléka – „Ridnym”
🇦🇱 Albania
Alis – „Nân”
🇲🇹 Malta
Aidan – „Bella”
🇳🇴 Norwegia
Jonas Lovv – „Ya Ya Ya”
Eurowizja 2026 – wielki finał już 16 maja
Finał Eurowizji to kulminacja tygodniowych zmagań w półfinałach. Odbędzie się on 16 maja – start o godzinie 21.00. Transmisję konkursu ogładać będzie można w TVP. Każdy z uczestników zaprezentuje swój utwór na żywo przed międzynarodową publicznością oraz jury.
Jak wygląda głosowanie w finale Eurowizji?
W finale Eurowizji 2026 obowiązuje klasyczny system głosowania:
- 50% punktów przyznają profesjonalne jury z poszczególnych krajów,
- 50% pochodzi od widzów (telewidzów).
To połączenie sprawia, że wynik często pozostaje nieprzewidywalny aż do ostatnich sekund głosowania.