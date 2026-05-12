Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do finału Eurowizji 2026

O 21.00 rozpoczął się dziś pierwszy koncert, który wyłonił dziesięciu artystów, którzy w sobotę wystąpią podczas finału tegorocznego konkursu Eurowizji.

Eurowizja 2026 – pierwszy półfinał

W dzisiejszym konkursie wystąpili:

🇲🇩 Mołdawia

Satoshi – „Viva, Moldova!”

🇸🇪 Szwecja

Felicia – „My System”

🇭🇷 Chorwacja

Lelek – „Andromeda”

🇬🇷 Grecja

Akylas – „Ferto”

🇵🇹 Portugalia

Bandidos do Cante – „Rosa”

🇬🇪 Gruzja

Bzikebi – „On Replay”

🇫🇮 Finlandia

Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

🇲🇪 Czarnogóra

Tamara Živković – „Nova Zora”

🇪🇪 Estonia

Vanilla Ninja – „Too Epic to Be True”

🇮🇱 Izrael

Noam Bettan – „Michelle”

🇧🇪 Belgia

Essyla – „Dancing on the Ice”

🇱🇹 Litwa

Lion Ceccah – „Sólo quiero más”

🇸🇲 San Marino

Senhit – „Superstar”

🇵🇱 Polska

Alicja Szemplińska – „Pray”

🇷🇸 Serbia

Lavina – „Kraj mene”





Szczęśliwa dziesiątka

Do sobotniego finału dostali się reprezentanci Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji, Litwy i Polska.

View this post on Instagram A post shared by Telewizja Polska (@telewizjapolska)



Eurowizja 2026 – drugi półfinał

W czwartek, podczas drugiego półfinału wystąpią:

🇦🇲 Armenia

Simón – „Paloma Rumba”

🇦🇿 Azerbejdżan

Jiva – „Just Go”

🇷🇴 Rumunia

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

🇱🇺 Luksemburg

Eva Marija – „Mother Nature”

🇨🇿 Czechy

Daniel Žižka – „Crossroads”

🇨🇭 Szwajcaria

Veronica Fusaro – „Alice”

🇧🇬 Bułgaria

Dara – „Bangaranga”

🇨🇾 Cypr

Antigoni – „Jalla”

🇱🇻 Łotwa

Atvara – „Ēnā”

🇩🇰 Dania

Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem”

🇦🇺 Australia

Delta Goodrem – „Eclipse”

🇺🇦 Ukraina

Leléka – „Ridnym”

🇦🇱 Albania

Alis – „Nân”

🇲🇹 Malta

Aidan – „Bella”

🇳🇴 Norwegia

Jonas Lovv – „Ya Ya Ya”

Eurowizja 2026 – wielki finał już 16 maja

Finał Eurowizji to kulminacja tygodniowych zmagań w półfinałach. Odbędzie się on 16 maja – start o godzinie 21.00. Transmisję konkursu ogładać będzie można w TVP. Każdy z uczestników zaprezentuje swój utwór na żywo przed międzynarodową publicznością oraz jury.

Jak wygląda głosowanie w finale Eurowizji?

W finale Eurowizji 2026 obowiązuje klasyczny system głosowania:

50% punktów przyznają profesjonalne jury z poszczególnych krajów,

50% pochodzi od widzów (telewidzów).

To połączenie sprawia, że wynik często pozostaje nieprzewidywalny aż do ostatnich sekund głosowania.