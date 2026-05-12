Mata zapowiada trzy albumy billboardem w centrum Warszawy

Mata ponownie zaskoczył fanów, wykorzystując billboard w ścisłym centrum Warszawy (między Dworcem Centralnym a Złotymi Tarasami) do ujawnienia czegoś znacznie większego niż zwykła zapowiedź singla. Raper przedstawił tracklisty trzech nadchodzących albumów, ujawniając łącznie 33 utwory, co sugeruje ambitny, wielowarstwowy projekt muzyczny.

Album 1 – tracklista: „Mata x Chopin” i polityczno-popkulturowa narracja

Pierwszy album zapowiada się jako najbardziej symboliczny i komentujący rzeczywistość społeczno-polityczną.

Tracklista – Album 1:

MATA x CHOPIN BĘDĘ PREZYDENTEM NOWE PIENIĄDZE sorry, taki jestem 😞 Skepta 4 am HATERS GONNA HATE WHO’S ON TOP? CELEBRITY CRUSH DEMBÉLÉ URSYNÓW

Ten zestaw utworów wskazuje na mieszankę ironii, ambicji politycznych, odniesień do popkultury oraz charakterystycznego dla Maty autoironicznego stylu.

Album 2 – tracklista: emocje, lato i współprace

Drugi projekt ma wyraźnie bardziej zróżnicowany charakter – od emocjonalnych utworów po klubowe i wakacyjne klimaty. Pojawiają się także nietypowe współprace, m.in. z artystami reprezentującymi różne pokolenia i style.

Maryla Rodowicz oraz Gombao33 to jedne z najbardziej zaskakujących nazw na liście gości.

Tracklista – Album 2:

Intro ‘up up up’ pierwszy bit z paki To tylko wiosna feat. Maryla Rodowicz co by zawsze widzieć słońce ROCKSTAR / RASTA LLORET DE MAR NIENAWIDZĘ BYĆ W KLUBIE ft. Gombao33 DZIEWIĘĆ NA PRZYSTANKU Hiszpańska inkwizycja DZIĘKUJĘ

Ten album może być najbardziej „radiowy” i emocjonalny, łączący nostalgię, letni klimat i osobiste doświadczenia.

Album 3 – tracklista: najbardziej osobisty i eksperymentalny projekt

Trzeci album wydaje się najbardziej surowy emocjonalnie i koncepcyjnie. Już same tytuły sugerują silne kontrasty – od ironii po bardzo intymne emocje.

Tracklista – Album 3:

MC JESTEM POJ3BANY PATOPROHIBICJA Młody Paderewski </3 : ( wystarczy kropla : ) U KLUBIE 2 IZOTEKI 5 MALIN

Ten zestaw wskazuje na eksperymentalne podejście do formy, gdzie emocje, symbole i internetowa estetyka (emotikony) odgrywają równie ważną rolę co klasyczny rapowy storytelling.

Koncerty Maty na PGE Narodowym – wydarzenie o ogromnej skali

Raper przygotowuje się również do jednego z najważniejszych momentów w swojej karierze – dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie (15 i 16 maja). Drugi termin nadal posiada dostępne bilety, co pokazuje skalę zainteresowania wydarzeniem.

Każdy z koncertów ma być osobnym widowiskiem, z rozbudowaną scenografią i zaawansowaną oprawą wizualną, co sugeruje projekt na poziomie największych europejskich tras koncertowych.

Nowy singiel przed koncertami – zmiana stylistyczna

Tuż przed stadionowymi występami Mata zaprezentował nowy utwór w formie zaskakującej gitarowej ballady. To wyraźne odejście od typowego rapowego brzmienia i sygnał, że artysta coraz odważniej eksperymentuje z formą.

W tekście pojawia się również motyw rozpoznawalności i globalnych ambicji – Mata podkreśla, że jego twórczość dociera do szerokiej publiczności, a marzeniem stają się największe sceny świata, takie jak Wembley.