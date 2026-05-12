CGM

Mata zapowiada trzy albumy billboardem w centrum Warszawy

Raper przedstawił tracklisty trzech nadchodzących albumów, ujawniając łącznie 33 utwory

2026.05.12

opublikował:

Mata 2026

Mata ponownie zaskoczył fanów, wykorzystując billboard w ścisłym centrum Warszawy (między Dworcem Centralnym a Złotymi Tarasami) do ujawnienia czegoś znacznie większego niż zwykła zapowiedź singla. Raper przedstawił tracklisty trzech nadchodzących albumów, ujawniając łącznie 33 utwory, co sugeruje ambitny, wielowarstwowy projekt muzyczny.

Album 1 – tracklista: „Mata x Chopin” i polityczno-popkulturowa narracja

Pierwszy album zapowiada się jako najbardziej symboliczny i komentujący rzeczywistość społeczno-polityczną.

Tracklista – Album 1:

  1. MATA x CHOPIN
  2. BĘDĘ PREZYDENTEM
  3. NOWE PIENIĄDZE
  4. sorry, taki jestem 😞
  5. Skepta
  6. 4 am
  7. HATERS GONNA HATE
  8. WHO’S ON TOP?
  9. CELEBRITY CRUSH
  10. DEMBÉLÉ
  11. URSYNÓW

Ten zestaw utworów wskazuje na mieszankę ironii, ambicji politycznych, odniesień do popkultury oraz charakterystycznego dla Maty autoironicznego stylu.

Album 2 – tracklista: emocje, lato i współprace

Drugi projekt ma wyraźnie bardziej zróżnicowany charakter – od emocjonalnych utworów po klubowe i wakacyjne klimaty. Pojawiają się także nietypowe współprace, m.in. z artystami reprezentującymi różne pokolenia i style.

Maryla Rodowicz oraz Gombao33 to jedne z najbardziej zaskakujących nazw na liście gości.

Tracklista – Album 2:

  1. Intro
  2. ‘up up up’
  3. pierwszy bit z paki
  4. To tylko wiosna feat. Maryla Rodowicz
  5. co by zawsze widzieć słońce
  6. ROCKSTAR / RASTA
  7. LLORET DE MAR
  8. NIENAWIDZĘ BYĆ W KLUBIE ft. Gombao33
  9. DZIEWIĘĆ NA PRZYSTANKU
  10. Hiszpańska inkwizycja
  11. DZIĘKUJĘ

Ten album może być najbardziej „radiowy” i emocjonalny, łączący nostalgię, letni klimat i osobiste doświadczenia.

Album 3 – tracklista: najbardziej osobisty i eksperymentalny projekt

Trzeci album wydaje się najbardziej surowy emocjonalnie i koncepcyjnie. Już same tytuły sugerują silne kontrasty – od ironii po bardzo intymne emocje.

Tracklista – Album 3:

  1. MC
  2. JESTEM POJ3BANY
  3. PATOPROHIBICJA
  4. Młody Paderewski
  5. </3
  6. : (
  7. wystarczy kropla
  8. : )
  9. U KLUBIE
  10. 2 IZOTEKI
  11. 5 MALIN

Ten zestaw wskazuje na eksperymentalne podejście do formy, gdzie emocje, symbole i internetowa estetyka (emotikony) odgrywają równie ważną rolę co klasyczny rapowy storytelling.

Koncerty Maty na PGE Narodowym – wydarzenie o ogromnej skali

Raper przygotowuje się również do jednego z najważniejszych momentów w swojej karierze – dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie (15 i 16 maja). Drugi termin nadal posiada dostępne bilety, co pokazuje skalę zainteresowania wydarzeniem.

Każdy z koncertów ma być osobnym widowiskiem, z rozbudowaną scenografią i zaawansowaną oprawą wizualną, co sugeruje projekt na poziomie największych europejskich tras koncertowych.

Nowy singiel przed koncertami – zmiana stylistyczna

Tuż przed stadionowymi występami Mata zaprezentował nowy utwór w formie zaskakującej gitarowej ballady. To wyraźne odejście od typowego rapowego brzmienia i sygnał, że artysta coraz odważniej eksperymentuje z formą.

W tekście pojawia się również motyw rozpoznawalności i globalnych ambicji – Mata podkreśla, że jego twórczość dociera do szerokiej publiczności, a marzeniem stają się największe sceny świata, takie jak Wembley.

Tagi


Popularne newsy

_Hela proba maj 2026 foto @piotr_tarasewicz-8
NEWS

Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

Łona na gali Fryderyki
NEWS

Łona został radcą prawnym. Raper rozpoczął nowy etap kariery

Tekashi 69 2026
NEWS

Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

Izrael złamał regulamin Eurowizji 2026. EBU zareagowała błyskawicznie

NEWS

Sebastian Fabijański z wielką szansą na wygraną w „Tańcu z gwiazdami”. Tak przynajmniej twierdzą bukmacherzy

Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32
NEWS

Dua Lipa idzie na wojnę z Samsungiem. Spór o wizerunek, reklamy bez zgody artystki i pozew na 15 mln dolarów

Mick Jagger
NEWS

Mick Jagger ujawnia, że od lat jest fanem Zara Larsson. „Ona dla mnie nigdy nie zniknęła”

Polecane

CGM
Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande zapowiada nowy singiel i album „petal”

Premiery już w maju i lipcu 2026

48 minut temu

CGM
playboi carti kadr

Ochrona Playboi Cartiego starła się fotografem pracującym na festiwalu ...

Fotograf miał zostać powalony na ziemię

49 minut temu

CGM
_Daria Zawialow PGE Proba 07.09.2025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-12

Powrót Darii Zawiałow coraz bliżej. Start sprzedaży biletów na trasę & ...

Nowy album w drodze

49 minut temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Żabson: „Postanowiłem sprawdzić co można zrobić ze swoim ciałem ...

Raoer przeszedł metamorfozę

2 godziny temu

CGM
Glaived040ok

Glaive rusza w światową trasę koncertową 2026. Na mapie także Warszawa

Glaive należy do przedstawicieli nowej generacji sceny hyperpopowej i alternatywnej elektroniki

2 godziny temu

CGM
Diddy 2023

Diddy i żona księcia Andrzeja mieli relację typu „friends with b ...

W tle sprawy partnerka Jeffrey'a Epsteina

2 godziny temu