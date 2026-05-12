Mata zapowiada trzy albumy billboardem w centrum Warszawy

Mata ponownie zaskoczył fanów, wykorzystując billboard w ścisłym centrum Warszawy (między Dworcem Centralnym a Złotymi Tarasami) do ujawnienia czegoś znacznie większego niż zwykła zapowiedź singla. Raper przedstawił tracklisty trzech nadchodzących albumów, ujawniając łącznie 33 utwory, co sugeruje ambitny, wielowarstwowy projekt muzyczny.
Album 1 – tracklista: „Mata x Chopin” i polityczno-popkulturowa narracja
Pierwszy album zapowiada się jako najbardziej symboliczny i komentujący rzeczywistość społeczno-polityczną.
Tracklista – Album 1:
MATA x CHOPIN
BĘDĘ PREZYDENTEM
NOWE PIENIĄDZE
sorry, taki jestem 😞
Skepta
4 am
HATERS GONNA HATE
WHO’S ON TOP?
CELEBRITY CRUSH
DEMBÉLÉ
URSYNÓW
Ten zestaw utworów wskazuje na mieszankę ironii, ambicji politycznych, odniesień do popkultury oraz charakterystycznego dla Maty autoironicznego stylu.
Album 2 – tracklista: emocje, lato i współprace
Drugi projekt ma wyraźnie bardziej zróżnicowany charakter – od emocjonalnych utworów po klubowe i wakacyjne klimaty. Pojawiają się także nietypowe współprace, m.in. z artystami reprezentującymi różne pokolenia i style.
Maryla Rodowicz oraz Gombao33 to jedne z najbardziej zaskakujących nazw na liście gości.
Tracklista – Album 2:
Intro
‘up up up’
pierwszy bit z paki
To tylko wiosna feat. Maryla Rodowicz
co by zawsze widzieć słońce
ROCKSTAR / RASTA
LLORET DE MAR
NIENAWIDZĘ BYĆ W KLUBIE ft. Gombao33
DZIEWIĘĆ NA PRZYSTANKU
Hiszpańska inkwizycja
DZIĘKUJĘ
Ten album może być najbardziej „radiowy” i emocjonalny, łączący nostalgię, letni klimat i osobiste doświadczenia.
Album 3 – tracklista: najbardziej osobisty i eksperymentalny projekt
Trzeci album wydaje się najbardziej surowy emocjonalnie i koncepcyjnie. Już same tytuły sugerują silne kontrasty – od ironii po bardzo intymne emocje.
Tracklista – Album 3:
MC
JESTEM POJ3BANY
PATOPROHIBICJA
Młody Paderewski
</3
: (
wystarczy kropla
: )
U KLUBIE
2 IZOTEKI
5 MALIN
Ten zestaw wskazuje na eksperymentalne podejście do formy, gdzie emocje, symbole i internetowa estetyka (emotikony) odgrywają równie ważną rolę co klasyczny rapowy storytelling.
Koncerty Maty na PGE Narodowym – wydarzenie o ogromnej skali
Raper przygotowuje się również do jednego z najważniejszych momentów w swojej karierze – dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie (15 i 16 maja). Drugi termin nadal posiada dostępne bilety, co pokazuje skalę zainteresowania wydarzeniem.
Każdy z koncertów ma być osobnym widowiskiem, z rozbudowaną scenografią i zaawansowaną oprawą wizualną, co sugeruje projekt na poziomie największych europejskich tras koncertowych.
Nowy singiel przed koncertami – zmiana stylistyczna
Tuż przed stadionowymi występami Mata zaprezentował nowy utwór w formie zaskakującej gitarowej ballady. To wyraźne odejście od typowego rapowego brzmienia i sygnał, że artysta coraz odważniej eksperymentuje z formą.
W tekście pojawia się również motyw rozpoznawalności i globalnych ambicji – Mata podkreśla, że jego twórczość dociera do szerokiej publiczności, a marzeniem stają się największe sceny świata, takie jak Wembley.