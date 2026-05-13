The Rolling Stones zdradzili tracklistę nowego albumu. Tytuły piosenek w różnych językach, w tym po polsku

2026.05.13

The Rolling Stones – ogłosili szczegóły swojego 25. albumu studyjnego. Płyta zatytułowana „Foreign Tongues” ukaże się 10 lipca 2026 roku nakładem Polydor / Universal Music i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

Tym razem zespół postawił na nietypowy koncept – tytuły utworów zostały zaprezentowane w różnych językach obcych, co nadaje całemu projektowi międzynarodowy charakter.

Nowy album The Rolling Stones – „Foreign Tongues”

Album „Foreign Tongues” będzie 25. studyjnym wydawnictwem w historii zespołu. Na płycie znajdzie się 14 utworów, w tym:

  • premierowe kompozycje,
  • bluesowe inspiracje,
  • oraz cover Amy Winehouse.

Na albumie pojawią się także goście specjalni:

  • Paul McCartney,
  • Robert Smith z The Cure,
  • Steve Winwood,
  • oraz partie nagrane przez zmarłego perkusistę Charliego Wattsa.

Pełna tracklista albumu „Foreign Tongues”

  • Rough And Twisted
  • In The Stars
  • Jealous Love („Amante Jalouse” – francuski)
  • Mr. Charm („ミスター・チャーム” – japoński)
  • Divine Intervention („Intervencao Divina” – portugalski)
  • Ringing Hollow („Rinkelende Holte” – niderlandzki)
  • Never Wanna Lose You („No quiero perderte nunca” – hiszpański)
  • Hit Me In The Head („Calpiscimi in testa” – włoski)
  • You Know I’m No Good („Wiesz, że jestem do niczego” – polski)
  • Some Of Us („Nagra av oss” – szwedzki)
  • Covered In You („Daekket i dig” – duński)
  • Side Effects („Bivirkninger” – norweski)
  • Back In Your Life („Kembali ke dalam hidupmu” – indonezyjski)
  • Beautiful Delilah („Magandang Delilah” – filipiński)

Eksperymentalny pomysł na płytę

Nowy album Stonesów wyróżnia się nietypową koncepcją opartą na wielojęzycznych tytułach utworów. Zespół połączył klasyczne rockowe brzmienie z bardziej nowoczesnym, globalnym podejściem do stylistyki albumu.

Według muzyków cały materiał powstał bardzo szybko – nagrania trwały niespełna miesiąc i odbywały się w londyńskim Metropolis Studios.

Mick Jagger o współpracy z Robertem Smithem

Jednym z najgłośniejszych elementów nowego projektu jest udział Roberta Smitha z The Cure. Mick Jagger zdradził, że współpraca narodziła się spontanicznie podczas spotkania w studiu nagraniowym.

To kolejny przykład na to, że The Rolling Stones nadal chętnie eksperymentują i zapraszają do współpracy artystów reprezentujących różne pokolenia muzyczne.

Hołd dla Briana Wilsona

Utwór „Back In Your Life”, napisany przez Ronniego Wooda, ma być hołdem dla Briana Wilsona – legendarnego lidera The Beach Boys. Numer powstał krótko po śmierci muzyka i ma bardziej osobisty oraz nostalgiczny charakter.

Czy The Rolling Stones ruszą w trasę?

Choć premiera nowej płyty budzi ogromne emocje, zespół nie planuje obecnie dużej europejskiej trasy koncertowej. Wcześniejsze plany stadionowego tournée zostały ograniczone, głównie ze względów organizacyjnych i zdrowotnych.

Nie oznacza to jednak całkowitego wycofania się grupy z koncertowania – pojedyncze występy i specjalne wydarzenia nadal pozostają możliwe.

