The Rolling Stones zdradzili tracklistę nowego albumu. Tytuły piosenek w różnych językach, w tym po polsku

The Rolling Stones – ogłosili szczegóły swojego 25. albumu studyjnego. Płyta zatytułowana „Foreign Tongues” ukaże się 10 lipca 2026 roku nakładem Polydor / Universal Music i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.
Tym razem zespół postawił na nietypowy koncept – tytuły utworów zostały zaprezentowane w różnych językach obcych, co nadaje całemu projektowi międzynarodowy charakter.
Nowy album The Rolling Stones – „Foreign Tongues”
Album „Foreign Tongues” będzie 25. studyjnym wydawnictwem w historii zespołu. Na płycie znajdzie się 14 utworów, w tym:
- premierowe kompozycje,
- bluesowe inspiracje,
- oraz cover Amy Winehouse.
Na albumie pojawią się także goście specjalni:
- Paul McCartney,
- Robert Smith z The Cure,
- Steve Winwood,
- oraz partie nagrane przez zmarłego perkusistę Charliego Wattsa.
Pełna tracklista albumu „Foreign Tongues”
- Rough And Twisted
- In The Stars
- Jealous Love („Amante Jalouse” – francuski)
- Mr. Charm („ミスター・チャーム” – japoński)
- Divine Intervention („Intervencao Divina” – portugalski)
- Ringing Hollow („Rinkelende Holte” – niderlandzki)
- Never Wanna Lose You („No quiero perderte nunca” – hiszpański)
- Hit Me In The Head („Calpiscimi in testa” – włoski)
- You Know I’m No Good („Wiesz, że jestem do niczego” – polski)
- Some Of Us („Nagra av oss” – szwedzki)
- Covered In You („Daekket i dig” – duński)
- Side Effects („Bivirkninger” – norweski)
- Back In Your Life („Kembali ke dalam hidupmu” – indonezyjski)
- Beautiful Delilah („Magandang Delilah” – filipiński)
Eksperymentalny pomysł na płytę
Nowy album Stonesów wyróżnia się nietypową koncepcją opartą na wielojęzycznych tytułach utworów. Zespół połączył klasyczne rockowe brzmienie z bardziej nowoczesnym, globalnym podejściem do stylistyki albumu.
Według muzyków cały materiał powstał bardzo szybko – nagrania trwały niespełna miesiąc i odbywały się w londyńskim Metropolis Studios.
Mick Jagger o współpracy z Robertem Smithem
Jednym z najgłośniejszych elementów nowego projektu jest udział Roberta Smitha z The Cure. Mick Jagger zdradził, że współpraca narodziła się spontanicznie podczas spotkania w studiu nagraniowym.
To kolejny przykład na to, że The Rolling Stones nadal chętnie eksperymentują i zapraszają do współpracy artystów reprezentujących różne pokolenia muzyczne.
Hołd dla Briana Wilsona
Utwór „Back In Your Life”, napisany przez Ronniego Wooda, ma być hołdem dla Briana Wilsona – legendarnego lidera The Beach Boys. Numer powstał krótko po śmierci muzyka i ma bardziej osobisty oraz nostalgiczny charakter.
Czy The Rolling Stones ruszą w trasę?
Choć premiera nowej płyty budzi ogromne emocje, zespół nie planuje obecnie dużej europejskiej trasy koncertowej. Wcześniejsze plany stadionowego tournée zostały ograniczone, głównie ze względów organizacyjnych i zdrowotnych.
Nie oznacza to jednak całkowitego wycofania się grupy z koncertowania – pojedyncze występy i specjalne wydarzenia nadal pozostają możliwe.