The Rolling Stones zdradzili tracklistę nowego albumu. Tytuły piosenek w różnych językach, w tym po polsku

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

The Rolling Stones – ogłosili szczegóły swojego 25. albumu studyjnego. Płyta zatytułowana „Foreign Tongues” ukaże się 10 lipca 2026 roku nakładem Polydor / Universal Music i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

Tym razem zespół postawił na nietypowy koncept – tytuły utworów zostały zaprezentowane w różnych językach obcych, co nadaje całemu projektowi międzynarodowy charakter.

Nowy album The Rolling Stones – „Foreign Tongues”

Album „Foreign Tongues” będzie 25. studyjnym wydawnictwem w historii zespołu. Na płycie znajdzie się 14 utworów, w tym:

premierowe kompozycje,

bluesowe inspiracje,

oraz cover Amy Winehouse.

Na albumie pojawią się także goście specjalni:

Paul McCartney,

Robert Smith z The Cure,

Steve Winwood,

oraz partie nagrane przez zmarłego perkusistę Charliego Wattsa.

Pełna tracklista albumu „Foreign Tongues”

Rough And Twisted

In The Stars

Jealous Love („Amante Jalouse” – francuski)

Mr. Charm („ミスター・チャーム” – japoński)

Divine Intervention („Intervencao Divina” – portugalski)

Ringing Hollow („Rinkelende Holte” – niderlandzki)

Never Wanna Lose You („No quiero perderte nunca” – hiszpański)

Hit Me In The Head („Calpiscimi in testa” – włoski)

You Know I’m No Good („Wiesz, że jestem do niczego” – polski)

Some Of Us („Nagra av oss” – szwedzki)

Covered In You („Daekket i dig” – duński)

Side Effects („Bivirkninger” – norweski)

Back In Your Life („Kembali ke dalam hidupmu” – indonezyjski)

Beautiful Delilah („Magandang Delilah” – filipiński)

Eksperymentalny pomysł na płytę

Nowy album Stonesów wyróżnia się nietypową koncepcją opartą na wielojęzycznych tytułach utworów. Zespół połączył klasyczne rockowe brzmienie z bardziej nowoczesnym, globalnym podejściem do stylistyki albumu.

Według muzyków cały materiał powstał bardzo szybko – nagrania trwały niespełna miesiąc i odbywały się w londyńskim Metropolis Studios.

Mick Jagger o współpracy z Robertem Smithem

Jednym z najgłośniejszych elementów nowego projektu jest udział Roberta Smitha z The Cure. Mick Jagger zdradził, że współpraca narodziła się spontanicznie podczas spotkania w studiu nagraniowym.

To kolejny przykład na to, że The Rolling Stones nadal chętnie eksperymentują i zapraszają do współpracy artystów reprezentujących różne pokolenia muzyczne.

Hołd dla Briana Wilsona

Utwór „Back In Your Life”, napisany przez Ronniego Wooda, ma być hołdem dla Briana Wilsona – legendarnego lidera The Beach Boys. Numer powstał krótko po śmierci muzyka i ma bardziej osobisty oraz nostalgiczny charakter.

Czy The Rolling Stones ruszą w trasę?

Choć premiera nowej płyty budzi ogromne emocje, zespół nie planuje obecnie dużej europejskiej trasy koncertowej. Wcześniejsze plany stadionowego tournée zostały ograniczone, głównie ze względów organizacyjnych i zdrowotnych.

Nie oznacza to jednak całkowitego wycofania się grupy z koncertowania – pojedyncze występy i specjalne wydarzenia nadal pozostają możliwe.