„Kanye West to gejowski nazista”. Były chłopak Kim Kardashian nabija się z Ye

Kontrowersyjny żart podczas roastu Kevina Harta
Pete Davidson ponownie wywołał medialną burzę po ostrym żarcie skierowanym w stronę Kanye West. Podczas występu w Los Angeles komik nawiązał do wieloletniego konfliktu z raperem, używając wyjątkowo kontrowersyjnego określenia.
Pete Davidson wrócił do konfliktu z Kanye Westem
Do sytuacji doszło podczas roastu Kevin Hart w hali Kia Forum. Pete Davidson, znany z ostrego humoru i bezpośrednich żartów, w trakcie swojego występu wspomniał o dawnym konflikcie z Kanye Westem.
Komik stwierdził ze sceny, że „dostawał już ciosy od lepszych gejowskich nazistów”, odnosząc się do wcześniejszych kontrowersji wokół antysemickich wypowiedzi rapera.
Skąd konflikt między Pete’em Davidsonem a Kanye Westem?
Publiczny konflikt między Davidsonem a Kanye Westem rozpoczął się w 2022 roku, gdy komik spotykał się z Kim Kardashian – byłą żoną Kanye Westa.
Raper wielokrotnie publikował wtedy wpisy wymierzone w Pete’a Davidsona, używał wobec niego obraźliwych przezwisk i publikował materiały, które wielu internautów uznało za agresywne lub niepokojące.
Sprawa przez wiele miesięcy była jednym z najgłośniejszych konfliktów w amerykańskim show-biznesie.
Kanye West i wcześniejsze kontrowersje
Żart Davidsona nawiązuje także do wieloletnich kontrowersji wokół Kanye Westa związanych z jego publicznymi wypowiedziami dotyczącymi Żydów, Hitlera i nazizmu.
Od 2022 roku raper wielokrotnie wywoływał krytykę po serii antysemickich komentarzy i wypowiedzi, które doprowadziły do utraty części kontraktów biznesowych oraz publicznego potępienia ze strony branży rozrywkowej.
W ostatnim czasie Kanye próbował łagodzić sytuację, publikując przeprosiny za swoje wcześniejsze słowa.