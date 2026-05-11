„Kanye West to gejowski nazista”. Były chłopak Kim Kardashian nabija się z Ye

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kontrowersyjny żart podczas roastu Kevina Harta

Pete Davidson ponownie wywołał medialną burzę po ostrym żarcie skierowanym w stronę Kanye West. Podczas występu w Los Angeles komik nawiązał do wieloletniego konfliktu z raperem, używając wyjątkowo kontrowersyjnego określenia.

Pete Davidson wrócił do konfliktu z Kanye Westem

Do sytuacji doszło podczas roastu Kevin Hart w hali Kia Forum. Pete Davidson, znany z ostrego humoru i bezpośrednich żartów, w trakcie swojego występu wspomniał o dawnym konflikcie z Kanye Westem.

Komik stwierdził ze sceny, że „dostawał już ciosy od lepszych gejowskich nazistów”, odnosząc się do wcześniejszych kontrowersji wokół antysemickich wypowiedzi rapera.

Skąd konflikt między Pete’em Davidsonem a Kanye Westem?

Publiczny konflikt między Davidsonem a Kanye Westem rozpoczął się w 2022 roku, gdy komik spotykał się z Kim Kardashian – byłą żoną Kanye Westa.

Raper wielokrotnie publikował wtedy wpisy wymierzone w Pete’a Davidsona, używał wobec niego obraźliwych przezwisk i publikował materiały, które wielu internautów uznało za agresywne lub niepokojące.

Sprawa przez wiele miesięcy była jednym z najgłośniejszych konfliktów w amerykańskim show-biznesie.

Kanye West i wcześniejsze kontrowersje

Żart Davidsona nawiązuje także do wieloletnich kontrowersji wokół Kanye Westa związanych z jego publicznymi wypowiedziami dotyczącymi Żydów, Hitlera i nazizmu.

Od 2022 roku raper wielokrotnie wywoływał krytykę po serii antysemickich komentarzy i wypowiedzi, które doprowadziły do utraty części kontraktów biznesowych oraz publicznego potępienia ze strony branży rozrywkowej.

W ostatnim czasie Kanye próbował łagodzić sytuację, publikując przeprosiny za swoje wcześniejsze słowa.