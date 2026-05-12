Żabson: „Postanowiłem sprawdzić co można zrobić ze swoim ciałem w 25 dni i dla mnie efekt jest poj*bany"

2026.05.12

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Żabson zaskoczył fanów nową formą i ogromną przemianą fizyczną. Artysta pochwalił się w mediach społecznościowych efektami intensywnych przygotowań do walki Muay Thai, które dokumentował w najnowszym odcinku serii „Sidequest” na swoim kanale YouTube Internaziomale. Raper przyznał, że postanowił sprawdzić, jak bardzo może zmienić swoje ciało w zaledwie 25 dni. Efekty treningów okazały się dla niego ogromnym zaskoczeniem.

W opublikowanym materiale Żabson zdradził, że przez niemal miesiąc całkowicie skupił się na przygotowaniach fizycznych. Regularne treningi Muay Thai, zmiana nawyków żywieniowych i rezygnacja ze słodyczy miały przynieść spektakularne rezultaty. Jak podkreślił sam artysta, odbył aż 25 treningów w ciągu 25 dni, a jego dieta opierała się głównie na wysokobiałkowych posiłkach, w tym stekach.

Raper przyznał, że wcześniej nigdy nie dokumentował swojej przemiany ani nie robił zdjęć progresu. Tym razem postanowił jednak sprawdzić, jak organizm zareaguje na tak intensywny plan treningowy. Zdaniem Żabsona końcowy efekt przeszedł jego najśmielsze oczekiwania.

Nowy materiał na kanale Internaziomale nie jest typowym vlogiem. Sam Żabson określił go bardziej jako film dokumentalny, dlatego zdecydował się podzielić całość na dwie części. W pierwszym odcinku widzowie mogą zobaczyć kulisy przygotowań do walki, codzienne treningi, sparingi oraz momenty pokazujące, jak wygląda życie rapera podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Artysta nie ukrywa, że przygotowania były bardzo wymagające. W nagraniach pokazuje zmęczenie, ból mięśni oraz konieczność podporządkowania całego dnia treningom i regeneracji. Jednocześnie podkreśla, że taka dyscyplina pozwoliła mu osiągnąć formę, jakiej wcześniej nie miał.

W trakcie wyzwania Żabson współpracował z zawodnikami i trenerami związanymi ze sportami walki. W materiale pojawiają się również sparingi z gwiazdą KSW, co dodatkowo podgrzało zainteresowanie fanów. Raper od dawna interesuje się aktywnością fizyczną, jednak tym razem postawił na wyjątkowo intensywne przygotowania.

Muay Thai, nazywane tajskim boksem, to jedna z najbardziej wymagających dyscyplin sportów walki. Treningi obejmują nie tylko poprawę kondycji i wytrzymałości, ale także pracę nad siłą, szybkością i koordynacją ruchową. Żabson przyznał, że cały proces był dla niego ogromnym wyzwaniem zarówno fizycznym, jak i mentalnym.

Pod zdjęciami i nagraniami opublikowanymi przez Żabsona szybko pojawiły się tysiące komentarzy. Internauci chwalili artystę za konsekwencję, motywację i widoczne efekty ciężkiej pracy. Wielu fanów zwróciło uwagę, że metamorfoza rapera może stać się inspiracją dla osób, które chcą poprawić swoją kondycję lub zmienić styl życia.

Popularność serii „Sidequest” stale rośnie, a odbiorcy doceniają fakt, że Żabson pokazuje nie tylko efekty końcowe, ale również trudną drogę do osiągnięcia celu. Druga część materiału ma zostać opublikowana już w kolejną niedzielę i pokaże pełną walkę artysty.

 

