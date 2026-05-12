Alicja Szemplińska coraz bliżej finału Eurowizji 2026. Bukmacherzy dają jej coraz więkse szanse na awans

Alicja Szemplińska może mieć powody do optymizmu przed swoim występem w półfinale Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu. Najnowsze notowania bukmacherów wskazują, że szanse Polski na awans do finału wyraźnie wzrosły w ostatnich dniach.

Występ w półfinale Eurowizji

Polska reprezentantka wystąpi dziś podczas pierwszego półfinału Eurowizji. Występ zaplanowano w drugiej części koncertu, gdzie rywalizować będzie z artystami z wielu krajów Europy, m.in. z:

Belgia

Estonia

Izrael

Litwa

Czarnogóra

San Marino

Serbia

Do finału awansuje tylko 10 z 15 uczestników półfinału.

Skok w notowaniach bukmacherów

Jeszcze niedawno prognozy nie były korzystne dla Polski – Alicja Szemplińska znajdowała się w dolnej części tabeli przewidywań, nawet na 32. miejscu spośród 35 krajów.

Sytuacja zmieniła się jednak tuż przed półfinałem. Według najnowszych danych przedstawionych na eurovisionodds.com, Polska awansowała w rankingach i obecnie:

zajmuje 9. miejsce wśród potencjalnych finalistów,

ma około 57% szans na awans do finału,

jej notowania rosną z dnia na dzień.

Faworyci pierwszego półfinału

Według bukmacherów największe szanse na awans mają obecnie reprezentacje:

Finlandia

Grecja

Izrael

Szwecja

Chorwacja

Konkurencja jest więc bardzo silna, ale wzrost zainteresowania Polską sugeruje, że występ Szemplińskiej może pozytywnie zaskoczyć widzów i ekspertów.

Eurowizja 2026 w Wiedniu

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się w Wiedniu i przyciąga ogromną uwagę fanów muzyki w całej Europie. Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 jak co roku budzi duże emocje zarówno wśród widzów, jak i bukmacherów, którzy na bieżąco aktualizują swoje prognozy.