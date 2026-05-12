CGM

Alicja Szemplińska coraz bliżej finału Eurowizji 2026. Bukmacherzy dają jej coraz więkse szanse na awans

Polska reprezentantka wystąpi dziś podczas pierwszego półfinału Eurowizji

2026.05.12

opublikował:

Alicja Szemplinksa eurowizja 2026

Alicja Szemplińska może mieć powody do optymizmu przed swoim występem w półfinale Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu. Najnowsze notowania bukmacherów wskazują, że szanse Polski na awans do finału wyraźnie wzrosły w ostatnich dniach.

Występ w półfinale Eurowizji

Polska reprezentantka wystąpi dziś podczas pierwszego półfinału Eurowizji. Występ zaplanowano w drugiej części koncertu, gdzie rywalizować będzie z artystami z wielu krajów Europy, m.in. z:

  • Belgia
  • Estonia
  • Izrael
  • Litwa
  • Czarnogóra
  • San Marino
  • Serbia

Do finału awansuje tylko 10 z 15 uczestników półfinału.

Skok w notowaniach bukmacherów

Jeszcze niedawno prognozy nie były korzystne dla Polski – Alicja Szemplińska znajdowała się w dolnej części tabeli przewidywań, nawet na 32. miejscu spośród 35 krajów.

Sytuacja zmieniła się jednak tuż przed półfinałem. Według najnowszych danych przedstawionych na eurovisionodds.com, Polska awansowała w rankingach i obecnie:

  • zajmuje 9. miejsce wśród potencjalnych finalistów,
  • ma około 57% szans na awans do finału,
  • jej notowania rosną z dnia na dzień.

Faworyci pierwszego półfinału

Według bukmacherów największe szanse na awans mają obecnie reprezentacje:

  • Finlandia
  • Grecja
  • Izrael
  • Szwecja
  • Chorwacja

Konkurencja jest więc bardzo silna, ale wzrost zainteresowania Polską sugeruje, że występ Szemplińskiej może pozytywnie zaskoczyć widzów i ekspertów.

Eurowizja 2026 w Wiedniu

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się w Wiedniu i przyciąga ogromną uwagę fanów muzyki w całej Europie. Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 jak co roku budzi duże emocje zarówno wśród widzów, jak i bukmacherów, którzy na bieżąco aktualizują swoje prognozy.

Tagi


Popularne newsy

_Hela proba maj 2026 foto @piotr_tarasewicz-8
NEWS

Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

Łona na gali Fryderyki
NEWS

Łona został radcą prawnym. Raper rozpoczął nowy etap kariery

Tekashi 69 2026
NEWS

Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

Izrael złamał regulamin Eurowizji 2026. EBU zareagowała błyskawicznie

NEWS

Sebastian Fabijański z wielką szansą na wygraną w „Tańcu z gwiazdami”. Tak przynajmniej twierdzą bukmacherzy

Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32
NEWS

Dua Lipa idzie na wojnę z Samsungiem. Spór o wizerunek, reklamy bez zgody artystki i pozew na 15 mln dolarów

Mick Jagger
NEWS

Mick Jagger ujawnia, że od lat jest fanem Zara Larsson. „Ona dla mnie nigdy nie zniknęła”

Polecane

CGM
Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande zapowiada nowy singiel i album „petal”

Premiery już w maju i lipcu 2026

48 minut temu

CGM
playboi carti kadr

Ochrona Playboi Cartiego starła się fotografem pracującym na festiwalu ...

Fotograf miał zostać powalony na ziemię

48 minut temu

CGM
_Daria Zawialow PGE Proba 07.09.2025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-12

Powrót Darii Zawiałow coraz bliżej. Start sprzedaży biletów na trasę & ...

Nowy album w drodze

48 minut temu

CGM
Mata 2026

Mata zapowiada trzy albumy billboardem w centrum Warszawy

Raper przedstawił tracklisty trzech nadchodzących albumów, ujawniając łącznie 33 utwory

1 godzinę temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Żabson: „Postanowiłem sprawdzić co można zrobić ze swoim ciałem ...

Raoer przeszedł metamorfozę

2 godziny temu

CGM
Glaived040ok

Glaive rusza w światową trasę koncertową 2026. Na mapie także Warszawa

Glaive należy do przedstawicieli nowej generacji sceny hyperpopowej i alternatywnej elektroniki

2 godziny temu