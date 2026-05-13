FKA twigs zagra Josephine Baker w nowej biografii filmowej

Foto: K. Maurat

FKA twigs wcieli się w legendarną Josephine Baker w nowym filmie biograficznym poświęconym życiu ikony jazzu, tańca i aktywizmu społecznego. Produkcja, za którą odpowiada francuska reżyserka Maïmouna Doucouré, ma rozpocząć zdjęcia jesienią 2026 roku.

Informacja o projekcie już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w świecie kina i muzyki. Dla wielu fanów będzie to jedna z najważniejszych biografii muzycznych najbliższych lat.

Kim była Josephine Baker?

Josephine Baker była jedną z najbardziej niezwykłych artystek XX wieku. Urodzona w Stanach Zjednoczonych gwiazda zdobyła ogromną popularność we Francji jako tancerka, wokalistka i aktorka.

Artystka zasłynęła nie tylko talentem scenicznym, ale również działalnością społeczną i polityczną. Baker angażowała się w walkę o prawa obywatelskie oraz wspierała ruch przeciwko rasizmowi. Jej odważny styl, charyzma i działalność humanitarna sprawiły, że do dziś pozostaje symbolem wolności i artystycznej niezależności.

FKA twigs odda hołd ikonie kultury

FKA twigs przyznała, że możliwość zagrania Josephine Baker jest dla niej ogromnym wyróżnieniem. W oficjalnym oświadczeniu artystka podkreśliła, że historia Baker nadal inspiruje ludzi na całym świecie.

Według wokalistki Josephine Baker była wizjonerką i kobietą wyprzedzającą swoje czasy. Jej życie oraz działalność artystyczna mają pozostawać niezwykle aktualne również współcześnie.

Wybór FKA twigs do głównej roli spotkał się z dużym entuzjazmem fanów. Brytyjska artystka od lat znana jest z eksperymentalnego podejścia do muzyki, nowoczesnej estetyki i wyjątkowej ekspresji scenicznej.

Film wyreżyseruje Maïmouna Doucouré

Za reżyserię odpowiada Maïmouna Doucouré, francuska twórczyni znana z ambitnych i społecznie zaangażowanych produkcji filmowych. Projekt o Josephine Baker został po raz pierwszy zapowiedziany już w 2022 roku, jednak dopiero teraz produkcja wchodzi w fazę realizacji.

Twórcy filmu zapowiadają, że biografia ma przedstawić zarówno sceniczną karierę Baker, jak i jej działalność społeczną oraz życie prywatne.

Powrót zainteresowania historią Josephine Baker

W ostatnich latach postać Josephine Baker ponownie zyskuje popularność w świecie filmu i popkultury. W 2022 roku platforma A24 planowała serial poświęcony artystce, w którym główną rolę miała zagrać Janelle Monáe. Produkcja ostatecznie nie została jednak zrealizowana.

Nowy film z udziałem FKA twigs ma szansę przybliżyć historię Baker nowemu pokoleniu widzów oraz przypomnieć jej ogromny wpływ na muzykę, taniec i walkę o prawa człowieka.

FKA twigs rozwija karierę filmową

Oprócz działalności muzycznej FKA twigs coraz mocniej zaznacza swoją obecność w branży filmowej. Artystka niedawno stworzyła utwór „My Mouth Is Lonely for You” do filmu „Mother Mary” z udziałem Anne Hathaway.

Wokalistka pojawi się także w nadchodzącym filmie „The Lonely Woman”, gdzie zagra u boku Chloë Sevigny, Sturgill Simpson oraz Bonnie 'Prince’ Billy.

Eksperci przewidują, że rola Josephine Baker może okazać się jednym z najważniejszych momentów aktorskiej kariery FKA twigs.