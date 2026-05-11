Dua Lipa idzie na wojnę z Samsungiem. Spór o wizerunek, reklamy bez zgody artystki i pozew na 15 mln dolarów

Reakcja artystki i próba interwencji

W dokumentach sądowych wskazano, że gdy Dua Lipa dowiedziała się o sytuacji, miała skontaktować się z firmą i zażądać zaprzestania używania jej wizerunku. Według jej przedstawicieli Samsung miał zareagować w sposób lekceważący, nie podejmując działań mających na celu usunięcie kontrowersyjnych materiałów.

Artystka argumentuje, że buduje swoją markę w sposób bardzo selektywny, starannie dobierając współprace reklamowe, co czyni takie działania szczególnie problematycznymi.

Wizerunek celebrytów a reklama produktów

Sprawa dotyczy nie tylko samego zdjęcia, ale również szerszego problemu prawa do wizerunku w marketingu. W pozwie wskazano, że użycie fotografii mogło wprowadzać konsumentów w błąd, sugerując, że artystka promuje produkt.

W dokumentach przytoczono również przykłady wpisów w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy deklarowali, że decyzję o zakupie telewizora Samsung podjęli właśnie pod wpływem rzekomego udziału Dua Lipy w kampanii.

Podstawa prawna pozwu

W sprawie powołano się na kilka naruszeń, w tym:

prawa autorskie do fotografii,

kalifornijskie prawo dotyczące ochrony wizerunku,

federalne przepisy dotyczące fałszywej reklamy (Lanham Act),

oraz kwestie związane ze znakami towarowymi.

Samsung nie odniósł się jeszcze publicznie do zarzutów.