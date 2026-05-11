Dua Lipa idzie na wojnę z Samsungiem. Spór o wizerunek, reklamy bez zgody artystki i pozew na 15 mln dolarów

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Dua Lipa wniosła pozew przeciwko firmie Samsung, domagając się odszkodowania w wysokości 15 milionów dolarów. Sprawa dotyczy nieautoryzowanego wykorzystania jej wizerunku w materiałach marketingowych promujących telewizory marki Samsung.
Zarzut: wykorzystanie wizerunku bez zgody
Według informacji zawartych w pozwie złożonym w Kalifornii, Samsung miał wykorzystać zdjęcie Dua Lipy na opakowaniach swoich telewizorów bez jej wiedzy i zgody. Fotografia miała sugerować, że artystka wspiera lub promuje produkt, mimo że nie była związana z kampanią reklamową.
Pozew podkreśla, że piosenkarka nie tylko nie wyraziła zgody na takie użycie wizerunku, ale również nie otrzymała żadnego wynagrodzenia ani nie miała wpływu na sposób wykorzystania zdjęcia.
Dua Lipa files $15 MILLION lawsuit against Samsung alleging the manufacturer used her face to sell TVs without compensation or permission. pic.twitter.com/ta6SWUmubH
— Pop Crave (@PopCrave) May 10, 2026
Reakcja artystki i próba interwencji
W dokumentach sądowych wskazano, że gdy Dua Lipa dowiedziała się o sytuacji, miała skontaktować się z firmą i zażądać zaprzestania używania jej wizerunku. Według jej przedstawicieli Samsung miał zareagować w sposób lekceważący, nie podejmując działań mających na celu usunięcie kontrowersyjnych materiałów.
Artystka argumentuje, że buduje swoją markę w sposób bardzo selektywny, starannie dobierając współprace reklamowe, co czyni takie działania szczególnie problematycznymi.
Wizerunek celebrytów a reklama produktów
Sprawa dotyczy nie tylko samego zdjęcia, ale również szerszego problemu prawa do wizerunku w marketingu. W pozwie wskazano, że użycie fotografii mogło wprowadzać konsumentów w błąd, sugerując, że artystka promuje produkt.
W dokumentach przytoczono również przykłady wpisów w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy deklarowali, że decyzję o zakupie telewizora Samsung podjęli właśnie pod wpływem rzekomego udziału Dua Lipy w kampanii.
Podstawa prawna pozwu
W sprawie powołano się na kilka naruszeń, w tym:
- prawa autorskie do fotografii,
- kalifornijskie prawo dotyczące ochrony wizerunku,
- federalne przepisy dotyczące fałszywej reklamy (Lanham Act),
- oraz kwestie związane ze znakami towarowymi.
Samsung nie odniósł się jeszcze publicznie do zarzutów.