Skiba komentuje ucieczkę Zbigniewa Ziobro do USA. „Dla Polski to nawet dobrze, że ta parodia polityka o lepkich rączkach, trzymana jest z dala od kraju”

Krzysztof Skiba skomentował medialne doniesienia dotyczące wyjazdu Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Artysta znany z mocnych i bezpośrednich komentarzy politycznych opublikował w sieci emocjonalny wpis, w którym ostro skrytykował byłego ministra sprawiedliwości.

Lider zespołu Big Cyc stwierdził między innymi, że dla Polski lepiej jest, gdy Ziobro przebywa poza krajem. W swoim wpisie nazwał polityka „parodią polityka” oraz „uciekinierem przed odpowiedzialnością”.

Skiba komentuje wyjazd Ziobry do USA

Według medialnych informacji Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Polityk utrzymuje, że jego wyjazd związany jest z działalnością medialną i współpracą z TV Republika.

Wcześniej Ziobro tłumaczył swoją długą nieobecność w Polsce udziałem w wydarzeniach organizowanych na Węgrzech przez środowisko związane z Viktor Orbán.

Komentując sytuację, Krzysztof Skiba ironicznie odniósł się do tych wyjaśnień, sugerując, że polityk próbuje uniknąć odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości.

„Ziobro zwiewa przed odpowiedzialnością”

We wpisie artysta nie szczędził mocnych słów pod adresem byłego ministra sprawiedliwości. Skiba stwierdził, że zachowanie Zbigniew Ziobro przypomina ucieczkę przed konsekwencjami działań politycznych i prawnych.

Muzyk zarzucił politykowi brak odwagi do powrotu do kraju oraz unikanie konfrontacji z sądem. Według Skiby obecna sytuacja kompromituje byłego lidera Solidarnej Polski i pokazuje chaos wokół jego działań publicznych.

Skiba: „Dla Polski to nawet dobrze”

Największe emocje wzbudził fragment wpisu, w którym Krzysztof Skiba napisał, że dla Polski korzystniejsze jest pozostawanie Ziobry poza granicami kraju.

Artysta argumentował, że ewentualne zatrzymanie polityka mogłoby zostać wykorzystane politycznie przez środowiska związane z Prawo i Sprawiedliwość. Według Skiby były minister mógłby zostać przedstawiony jako polityczny „męczennik”, co dodatkowo zaostrzyłoby konflikt polityczny w kraju.

Pełna treść komentarza Krzysztofa Skiby

ZBIEG ZERO Ziobro oczywiście nie uważa się za zbiega. On oficjalnie dalej twierdzi, że na Węgrzech był na konferencji partii Orbana. Która po prostu trwała sobie osiem miesięcy. Teraz do USA też nie uciekł, tylko wyjechał jako korespondent TV Republika. Te cherlawe tłumaczenia tylko pokazują stan zakłamania tego faceta, który jeszcze przed chwilą umierał na raka gardła i leżał w szpitalu z medycznymi rurkami na całym ciele i pod kroplówką. A teraz odbywa wielogodzinne loty przez Atlantyk, albo udziela długich wywiadów. Dziwnym trafem jak tylko okazało się, że Zioberek zamienił węgierski gulasz na amerykańskie hamburgery, Polska została zasypana memami o nieudolności rządu, o frajerze Żurku i Tusku, który został wystawiony do wiatru. Tymczasem ja uważam, że to sam Ziobro wystawił się do wiatru. Oczywiście on udaje teraz „dziennikarza TV Republika”, a wcześniej uczestnika konferencji w Budapeszcie, ale żadne wykręty i tłumaczenia nie przysłonią prostego faktu, że Zero zwiewa przed odpowiedzialnością. Jest zwykłym, kryminalnym uciekinierem z Polski. Złodziejem, który boi się stanąć przed sądem i odpękać karę za swoje przestępstwa. Jego ucieczki potwierdzają fakt, że jest winny. Dla Polski to nawet dobrze, że ta parodia polityka o lepkich rączkach, trzymana jest z dala od kraju. Im dalej od Polski tym lepiej. Gdyby Zero wrócił nad Wisłę i trafił do więzienia, byłby PiSowskim męczennikiem. Modły w Radiu Maryja i przed budynkiem aresztu zapewnione. A i tak po dwóch tygodniach najdalej Nawrocki by go przecież ułaskawił. Ten scenariusz jest najlepszy dla PiS, ale niestety galareta Ziobro nawet tych dwóch tygodni w pierdlu się obawia. To tchórz i aferzysta. Dla Tuska wariant z uciekającym Ziobro jest najlepszy. Zwiewa, ukrywa się, udaje dziennikarza, to przecież jakieś kpiny. To też pokazanie wszystkim Polakom, że Trump ma ich w głębokim poważaniu. Z Ameryki deportowani są obecnie wszyscy Polacy bez obywatelstwa USA. Niektórzy z nich mieszkali w Stanach od wielu lat. Czyli Polaków, którzy żyli po 10 a nawet po 20 lat w USA, Polaków którzy mają tu firmy, porodziły im się dzieci i wnuki, tych się deportuje, a taki aferzysta jak Zero jest przez Trumpa przytulany – napisał Skiba.