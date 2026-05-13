Ralph Kaminski pożegnał Stanisławę Celińską: „Z panią Stasią marzyłem zaśpiewać, niestety nie udało się”

Śmierć Stanisława Celińska poruszyła całe środowisko artystyczne oraz tysiące fanów polskiej kultury. Wybitną aktorkę, wokalistkę i interpretatorkę pożegnało wielu artystów, a wśród nich Ralph Kaminski, który opublikował wyjątkowo osobisty i emocjonalny wpis.

Muzyk przyznał, że od lat marzył o wspólnym występie z Celińską, jednak nigdy nie zdobył się na odwagę, aby zaproponować jej duet.

Nie żyje Stanisława Celińska

Informację o śmierci Stanisława Celińska potwierdził jej menadżer Maciej Muraszko. Artystka miała 79 lat.

Przez dekady pozostawała jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego teatru, filmu i muzyki. Publiczność kochała ją za autentyczność, niezwykłą emocjonalność oraz charakterystyczny głos, który stał się jej znakiem rozpoznawczym.

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy pożegnalne od artystów, aktorów i fanów, którzy podkreślają ogromny wpływ Celińskiej na polską kulturę.

Ralph Kaminski opublikował poruszający wpis

Ralph Kaminski nie ukrywał emocji po informacji o śmierci artystki. W opublikowanym wpisie wspomniał, że Stanisława Celińska była jego ulubioną polską wokalistką i interpretatorką.

Muzyk szczególnie podkreślił znaczenie albumu Nowa Warszawa, który określił jako jedną ze swoich najważniejszych muzycznych inspiracji.

Kaminski wspominał koncert promujący tę płytę jako niezwykle emocjonalne doświadczenie. Przyznał również, że dzięki temu projektowi poznał później muzyków, których wcześniej podziwiał, między innymi Bartek Wąsik oraz Michał Pepol.

„Marzyłem o duecie”

Najbardziej poruszającą częścią wpisu Ralph Kaminski były słowa o niespełnionym marzeniu dotyczącym wspólnego występu ze Stanisławą Celińską.

Artysta zdradził, że komponując utwór Los na swoją debiutancką płytę, inspirował się właśnie albumem Nowa Warszawa. Marzył również, aby Celińska zaśpiewała ten utwór razem z nim w duecie.

Jak przyznał, zabrakło mu jednak odwagi, aby zwrócić się do niej z taką propozycją.

W emocjonalnym pożegnaniu napisał także, że posiada egzemplarz „Nowej Warszawy” z autografem artystki i zachęcił fanów do ponownego wysłuchania tej wyjątkowej płyty.

View this post on Instagram A post shared by Ralph Kaminski (@ralphkaminski)

Stanisława Celińska była ikoną polskiej kultury

Stanisława Celińska urodziła się w Warsaw i przez ponad pięć dekad tworzyła historię polskiego teatru, filmu oraz muzyki.

Występowała na scenach najważniejszych warszawskich teatrów, współpracując z wybitnymi reżyserami, takimi jak Andrzej Wajda, Jerzy Grzegorzewski czy Tadeusz Łomnicki.

Ogromną popularność przyniosły jej role w produkcjach takich jak Krajobraz po bitwie, Noce i dnie, Panny z Wilka czy Katyń.

Widzowie pokochali ją także za występy w kultowych serialach Alternatywy 4 oraz Zmiennicy.

Sukcesy muzyczne Stanisławy Celińskiej

Poza aktorstwem Stanisława Celińska była również niezwykle cenioną wokalistką. Wielki sukces odniosły jej albumy Nowa Warszawa, Atramentowa… oraz Uwierz.

Płyta „Atramentowa…” zdobyła status podwójnej platyny i stała się jednym z najważniejszych muzycznych osiągnięć w jej karierze.

Dla wielu słuchaczy twórczość Stanisławy Celińskiej pozostaje symbolem emocjonalnej szczerości, wrażliwości i niezwykłej artystycznej klasy.